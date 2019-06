Të çmendurit që luajnë me vdekjen dhe turpi ynë Berlin-Tiranë

Nga Bedri Islami

Disa ditë më parë, tabloidi gjerman BILD publikoi disa përgjime të autorizuara nga Prokuroria e shtetit shqiptar, të cilat, në fakt duhej të ishin ende në pronësinë e saj, por që prej disa muajve ndodheshin edhe në bodrumet e opozitës së madhe, si “dhuratë” nga një prokuror i njohur si kamikaz politik i shqupasve, i njëjti që dikur, incizimet sekrete të Prokurorisë së shtetit, më parë se t’i vendoste në dosjet përkatëse, ia niste Berishës.

Tabloidi BILD është një media e njohur, për të cilën kam dëgjuar të thonë se “askush nuk e beson, por të gjithë e lexojnë” dhe gazetari përkatës ka qenë në të drejtën e tij që, si njeri i mediave, t’i publikojë, qoftë edhe në mënyrën më mistrece të mundshme. Lajmësi nuk përbën faj, por ndryshimi i lajmit është i njëjtë me fajin.

Përgjimet e grupit të Shijakut, apo të Durrësit, nuk ishin diçka e re në politikën shqiptare dhe as të panjohura për publikun shqiptar.

Ata kishin bërë dy prova dëshmie në një media serioze, dikur shumë të ndjekur nga shqiptarët, në “Zëri i Amerikës”, por nuk e kishin pasur efektin e menduar.

Shkaku ishte i thjeshtë: Ata ishin përçuar përmes tri figurave që ishin të njohura për përkrahjen pa kushte, nganjëherë deri në delir të opozitës dhe që, duke qenë të tillë, ata e kishin ngushtuar ndjeshëm “revolucionin” që ishte menduar të ndodhte.

“Zëri i Amerikës”, më shumë se sa një investigim serioz, themeltar, si është në natyrën e tij, solli dëshmi nga dy gazetarë të lidhur me botën e opozitës, nganjëherë deri në çartje dhe, që për një shumicë të ndjekësve të kësaj bote mediale, e kishin humbur të drejtën e gjykimit të paanshëm.

Basir Çollaku, gazetari që nisi betejën tek VOA, do të jetë i njëjti që para pak ditësh shpalli kredon e tij se “Rama e do në lule të ballit!”, ndërsa Klodiana Lala, e njohur për lidhjet me një botë prokurorësh që janë aktualisht jashtë sistemit, pas një incidenti në shtëpinë e babait të saj, incident që duhej të ishte zgjidhur dhe që ka lënë pas vetes shumë enigma, është po ashtu e njohur si dorë e qëndrueshme opozitare.

Është e drejta e të dyve, ashtu si mund të jetë e drejta e Biberajt, që privatisht të mbajnë qëndrimet e tyre, por këto qëndrime, e luhatën besimin dhe raportimi i tyre kaloi pa jehonën e pritur.

Edhe gazetari i BILD, i cili kishte dy vite që nuk kishte ardhur në Shqipëri, nuk u lodh shumë për të gjetur përgjimet që ia dhuruan.

Përse ndodhi kjo? Dhe ku është këtu turpi ynë?

Opozita ka të drejtën të shpërndajë materialet ku e sheh vetë të arsyeshme, megjithëse përmes tyre nuk duhet spekuluar dhe nuk duhen ndarë në “të mitë dhe të atyre”, materialet që dëshmojnë për të vërteta të ditura.

Opozita, pasi e ndjeu se shpallja e disa fakteve, edhe ashtu jo të plota në VOA, nuk kishte autoritetin për të ngjallur revoltë, iu drejtuan një medie perëndimore, e cila i kaloi ato sipas mënyrës që vetë e panë të arsyeshme.

Për të shkuar drejt besimit të njerëzve, ata, opozita, gjetën një rrugë të gjatë, por i ranë më shkurt. Jo më kot është një fjalë e mençur, “bjeri gjatë, se të del më shkurt”.

Opozita shkoi në Berlin, për të arritur më shpejt në Tiranë.

Bëri këtë “udhëtim”, pasi si të tjerët, e di fare mirë se media jonë, përditë e më shumë po bëhet e pabesueshme, po rriten dyshimet ndaj saktësisë së saj, pasi e di se në këto media mund të botosh gjithçka pa asnjë verifikim, si lajmi berishian për vdekjen e një shoqëruesi kryeministor dhe nuk mban asnjë përgjegjësi, edhe nëse bën apo jo një përgënjeshtrim mjeran, se “kjo ishte loja”.

Vetëm të çmendurit luajnë me vdekjen e dikujt tjetër.

Media, duam apo jo, nga vetë medialët, është bërë kazan medial. Duam apo nuk duam ta pranojmë, kjo është një e vërtetë që mund ta ndjekësh në çdo emision, mund ta prekësh në leximin e çdo gazete, apo ndjekjen e çdo portali.

Dikur Frangaj deklaronte se një gazetar, i cili nuk ndjek linjën time editoriale, të shporret prej këndej, por kjo është bërë tashmë një linjë e vazhdueshme dhe sunduese.

Mjafton të shohësh se cilët bëjnë pjesë në panelet dhe e di mendimin e secilit, edhe para se të thotë fjalën e parë. E di fare mirë se cilin vendim do të mbrojë, nga do i shkojë krraba politike e financiare, kujt do i gërmushet, cilin do të anatemojë apo do të mbrojë.

Opozita e dinte fare mirë se, edhe nëse këto përgjime do ia kishte dhënë mediave dhe medialëve më të lidhur me të dhe anti-Rama, pra, edhe nëse do ia kishte dhënë Çim Pekës, që e kishte aq afër, Rakipit, Lubonjës, të gjithë emisionit “Opinion”, disa gazetave që e përsërisin deri në lodhje, nëse do ia kishin dhënë Balliut apo Çollakut, të cilët e dinin edhe para shpalljes së gjermanit të BILD-it, nëse do i kishte në dorë Shkullaku apo Bejtja, dy zonjat e “Ora News”, Zheji, apo edhe më tej se këto, i gjithë materiali i përgjuar do të kishte qenë i pabesueshëm, apo, në rastin më të mirë, do të kishte humbur gjysmën e besimit ndaj tij.

Besimi i njerëzve ndaj mediave ka sjellë rrugën e gjatë të përgjimeve, për të ardhur më i besueshëm këndej afër. Nuk ka humbur besimi nga rruga, por ka fituar.

Ajo që ka humbur është media jonë. Ajo është bërë edhe më e pabesuar, sepse as padronët medialë nuk besojnë tek ata.

Dhe ta mendosh, kur nuk besojnë tek një material faktik, edhe pse i linçuar, kur nuk besojnë tek zërat, si do të mund të besojnë tek hamendjet e tyre. Tek “analizat” për gjithçka, e për këdo. Për politikën e madhe dhe për këlyshat e rrugëve.

Asnjë faj nuk kanë ata që nuk na besojnë. Të fajshmit jemi ne, njerëz të deleguar pranë mediave, që shpesh-herë ngjajmë me ushtarë dhe e shohim frontin përballë si njerëz që duhen hequr qafe.

Si mund të besosh tek njerëz që bëjnë thirrje për shënjestra ballit, për zvarritje nëpër rrugë, për hedhje në Lanë, për hedhjen e fakteve që nuk janë fakte, të fshehur pas një fjalie enigmë “kam burimet e mia”, si mund të besohen medialë që janë të gatshëm të shesin gjithë kombin për mërinë e tyre, që, si kasapët e mediave, vendosin gjoba ndaj bizneseve, të cilat nëse nuk iu përgjigjen, dalin me titra të mëdha në mediat.

Opozita shkoi larg, drejt Berlinit, sepse edhe ajo vetë nuk i besonte Tiranës.

Dhe, kur nuk na besojnë ata që kemi brenda në shtëpinë tonë, si mund të na besojnë ata që gjenden jashtë, në sheshet dhe në rrugët?

Përgjimet e publikuara në BILD nuk ishin asgjë e re nga fronti shqiptar i blerjes, shitjes, ndryshimit, prishjes së votave.

Shumë gjëra kemi parë me zë dhe me figurë, të cilat më pas janë shpallur të paqena, deri në arsyetimin absurd se, ora e përgjimit me orën në mur, kanë diferencë disa sekondash.

Tani, po shohim, edhe një herë pas 30 viteve, se si njerëzit nuk besojnë ata që i kanë të përditshmit, por duhet të vijnë nga larg, për të na mësuar se rakia e rrushit bëhet nga rrushi.

****

