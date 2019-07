Turqia e izoluar nga BE-SHBA, por Rama mban sytë nga Erdogan

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë të papritur në Turqi duke “braktisur” Parlamentin shqiptar në seancën e fundit dhe duke iu rikthyer takimeve me mikun e tij, Rexhep Taip Erdogan. Një udhëtim i beftë që përkon me përvjetorin e grushtit të shtetit që përjetoi Turqia tre vite më parë.

Nga Kryeministria nuk ka asnjë njoftim zyrtar mbi këtë takim, ndërsa burimet mediatike pohojnë se Rama do të jetë jashtë Shqipërisë deri të martën. Vetë kryeministri do të preferonte të jepte “lajmin” e takimit nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ku po drekonte së bashku me presidentin turk dhe një person tjetër, emri i të cilit u zbulua vetëm nga njoftimi i Presidencës turke se ishte ministri i Thesarit dhe i Ekonomisë, Berat Albajrak.

Sipas medieve turke, biseda mes tyre u përqendrua te marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe çështjet e rajonit të Ballkanit.

Erdogan priti mikun e tij, kryeministrin shqiptar në rezidencën private në Marmara, ku presidenti turk po veron dhe ku mediat shprehen se janë të paktë ata vizitorë që kanë pasur rastin ta shohin.

Udhëtimi i kryeministrit drejt Turqisë është zhvilluar në momentet kur Shqipëria po përjeton krizë dhe pas shumë vitesh kur Shqipërisë i kanë munguar investimet huaja nga shtetet e BE-së. Mes Turqisë dhe Shqipërisë në lojë është edhe ngritja e kompanisë ‘Air Albania’, e cila shihet edhe si “molla e sherrit” mes vendit tonë dhe BE-së. Udhëtimi i Ramës gjithashtu ndodh në një moment izolimi total që BE por edhe administrata amerikane e Donald Trump po i bën Erdoganit.

Ndërkaq miqësia me Erdogan mund të shihet edhe si një zgjatim periferik i rivalitetit ndërmjet presidentit Meta dhe kryeministrit Meta shkruan gazeta SI. Kështu, në maj të këtij viti presidenti Meta do të merrte pjesë në inaugurimin e xhamisë së re të Stambollit Çamlica. Mungesa e Ramës në këtë ceremoni do të cilësohej në media si ftohje mes tij dhe Erdogan.

Afrimi mes dy liderëve të Shqipërisë dhe Turqisë ka qenë shpeshherë edhe në fokusin e medias ndërkombëtare, duke kritikuar në jo pak raste edhe faktin se Tirana zyrtare duhet të vendosë për rrugën e saj. Në një analizë të The Global List, analisti Alon Ben-Meir shkruan se Shqipëria duhet që të zgjedhë mes Turqisë dhe Bashkimit Europian. Në artikull theksohet se Turqisë dhe Erdogan i pëlqen të luajë një rol aktiv në Ballkan si një “Sulltan” i pushtetit iluzionar të dikurshëm osman në Ballkanin Perëndimor.

“Qëllimi i Erdoganit është të sigurojë një dozë të vogël zhvillimi ekonomik në Shqipëri, derisa vendi më në fund i nënshtrohet ndikimit të tij. Megjithatë, nëse Shqipëria po synon të shkojë drejt Bashkimit Europian, siç thotë zyrtarisht, duhet të jetë e kujdesshme për atë që dëshiron. Nuk duhet të lejojë Erdogan që të dominojë vendin. BE nuk do të pranojë asnjë anëtar të ri në Bashkimin Europian që është thellësisht i lidhur me Erdogan, veçanërisht tani që dëshira e tij e zhveshur për të dominuar në Ballkan është e qartë për të gjithë”, thuhet në analizën e The Global List.

Në rrjetin social gazetari analist shkruan gjithashtu se nuk ka parë ndonjë udhëheqës tjetër të shteteve perëndimore që të ketë qenë i ftuar në vilën private të Erdogan si Rama.

l.h/ dita