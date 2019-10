Turqia fillon fushatën në Sirinë e veriut, bombardon kurdët

Pas “dritës jeshile” të sotme të administratës amerikane, e cila tërhoqi trupat nga kufiri midis Sirisë dhe Turqisë, Ankaraja ka filluar operacionet ushtarake kundër luftëtarëve kurdë, edhe pse zyrtarisht objektivi është “neutralizimi i terroristëve” që sipas presidentit Erdogan ndodhen në atë zonë.

Aksionet ushtarake filluan me anë të artilerisë dhe gjatë darkës janë përforcuar me anë të aviacionit, që sipas korrespondentëve ndërkombëtarë në terren po fillon të bombardojë bazat e kurdëve të YPG, që deri pak kohë më parë bashkëpunonin me forcat amerikane në luftën kundër organizatës terroriste ISIS.

Edhe pse me një Twitter të sotëm presidenti i Shteteve të Bashkuaram Donald Trump ka theksuar se “siç kam thënë edhe më parë, në qoftë se Turqia vepron në një mënyrë që tejkalon limitet, do të shkatërroi ekonominë e saj”, aleatët e dikurshëm kurdë ndihen të tradhtuar nga SHBA, dhe premtojnë që ky veprim do të shkaktojë një luftë të hapur mes tyre dhe forcave turke.

l.h/ dita