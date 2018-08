“Turqia, jo një vend që mund të gjunjëzohet me sanksione”

Koordinatori i Përgjithshëm i Fondacionit për Hulumtime Politike, Ekonomike dhe Shoqërore (SETA) Burhanettin Duran ka thënë se marrëdhëniet Turqi-SHBA duhet të zgjidhen në rrugë diplomatike.

“Me atë që duket, diplomacia në këtë fazë do të vazhdojë, por vendosmërinë e Turqisë duhet ta kuptojë SHBA-ja. Turqia nuk është një vend që mund të gjunjëzohet me sanksione dhe kërcënime”, ka vijuar ai.

Në një deklaratë për Agjensinë turke të lajmeve Anadolu, Duran ka deklaruar SHBA-ja shfaqet dukshëm e pakënaqur ndaj Turqisë, kur kjo e fundit merr parasysh interesat personale.

“Nga pikëpamja e aleancës është e pashpjegueshme situata që SHBA-ja tani të tregojë një qasje me sanksione ndaj Turqisë, ndërkohë që ajo që prej një kohe të gjatë nuk ka vepruar sipas përparësive të sigurisë së Turqisë as në çështjen e FETÖ-s dhe as në çështjen e PKK/YPG-së. Kjo tregon se kemi kaluar në një periudhë të re në marrëdhëniet”, ka theksuar ai.

Duran u shpreh se qasja “kërcënuese” e SHBA-së edhe ndaj vendeve që i konsideron “mike” ka minuar rendin ndërkombëtar dhe ka eliminuar qasjen e aleancës.

“Turqia ka ardhur në fazën për të kërkuar miq dhe aleatë të rinj. Në këtë pikë nuk është arritur brenda një dite. Në këtë pikë është arritur me qëndimin e papërgjegjshëm të SHBA-ve në vitet e fundit. SHBA-ja këtë qëndrim nuk e tregon vetëm ndaj Turqisë por edhe ndaj Bashkimit Europian, Kinës, Rusisë, Iranit dhe Venezuelës të cilat ajo i quan si armiq.”

“Turqia duhet të diversifikojë alternativat e saj”

Pasi rikujtoi se Turqia si një vend me pavarësi dhe strategji të sajën në politikën e jashtme ka kryer prej shumë kohësh shkëmbime të pikëpamjeve të ndryshme në disa çështje rajonale me SHBA-në, Duran tha se administrata e Trumpit përkundër këtyre përpjekjeve ndjek një politikë për të prodhuar krizë.

Marrëdhëniet e aleancës Turqi-SHBA kanë pësuar transformim me qëndrimin e treguar për një kohë të gjatë dhe me vendimin e marrë së fundmi për sanksione, bëri të ditur Duran. Ai vlerësoi se sot, “Turqia duhet të zgjidhë problemin duke përdorur në mënyrë të vendosur rrugën e diplomacisë dhe duke mbrojtur me vullnet të fortë ekonominë.”

