“Turren 100 vetë për gurin e budallait”, Rama ‘shpërthen’ në fyerje për Metën dhe Kryemadhin: Sharlatanë, nga Monika s’ke ç’kërkon më shumë, po Iliri si mund të arrijë në këto simptoma?

Kryeministri Edi Rama i kushtoi një deklaratë të gjatë fjalimeve të kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi dhe presidentit Ilir Meta.

Rama i quajti sharlatanë, që është në dilemë nëse duhen paditur apo kuruar.

Pjesë nga fjala e Ramës:

Ndërsa tani del një çift, turren 100 vetë të gjejnë gurin e budallait. Mohime sy për sy të fakteve, refuzime për të konsideruar realitetin dhe një paaftësi që ka marrë proporcione që do të shkojë duke u zmadhuar me simptoma që të bëjnë të mendosh që këta duhen çuar për shpifje apo për kurim se nuk e di çfarë shohin këta njerëz. Dhe nuk di çfarë shohin ata që ndjekin këta sharlatanë që tregojnë mungesën më të madhe të respektit për çdo normë të situatës. Sondazhet i shohim dhe ne dhe ata. Si është puna në terren e shohin dhe ata, por si mund të arrijë njeriu në këto simptoma që shfaq Ilir Meta, se Monika… të kërkosh më shumë nga Monika është ambicie e tepërt. Por Ilir Meta, president me një gjuhë që se di si mund të shkojë kjo punë me ardhjen e dimrit dhe me afrimin e 25 qershorit të Lulit. Është goxha djalë, por kur sheh kë ka mbrapa, o do shpëtuar nga këta, o do shpëtojë se në fund do e hanë ata.

j.l./ dita