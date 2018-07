Tusk: Europa pranë Greqisë mike në këto momente të vështira

Shpërthimi i zjarreve në Athinë, i cili deri më tani ka shkaktuar rreth 50 të vdekur dhe 150 të plagosur, ka sjellë edhe reagimin e Presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk.

Përmes një postimi në Twitter Tusk shprehet se Europa do t’i qëndrojë pranë Greqisë në këto momente të vështira.

“Shumë i trishtuar nga shpërthimi i zjarreve në pyjet e Greqisë. Europa do të qëndrojë pranë Greqisë mike në këto kohë të vështira. Ndihmë do të jepet nga disa shtete të Bashkimit Evropian”.

Very saddened by the tragic forest fires in Greece. Europe will stand by our Greek friends in these difficult times. Help is on its way from several EU countries.

