“Ty do të të marr me vete”, ja ku do t’i shikoni Manushin dhe Fjoralbën sezonin e ri televiziv

Në puntatën e fundit të Top Arena, Edi Manushi dhe partnerja e tij e re, Fjoralba Ponari, u vunë përballë njëri-tjetrit për të zbuluar çfarë kaluan gjatë një sezoni të shkurtër bashkë, veset dhe vlerat e njëri-tjetrit, si edhe të jepnin lajmin e papritur: Edi nuk do të jetë më pjesë e sezonit të ri të “Procesit sportiv”, madje as Fjoralba, për të cilën ne të gjithë menduam se ishte vajza më e denjë për “zëvendësimin” e Marinës.

Pas disa pyetjesh edhe personale, Fjoralba i kërkoi Manushit t’u jepte përgjigje atyre që pyesnin vazhdimisht “Kur do të vijë dita të heqësh dorë nga Procesi Sportiv?”

“Kam përshtypjen që ky është takimi im i fundit….” – u përgjigj Manushi papritur. “Si i fundit? – pyeti Fjori pas kësaj: “Sot! Lajm! Duhet gjak i ri dhe energji të reja. Sporti ka nevojë për energji të reja dhe unë do të merrem me gjëra të tjera”, – tha ai.

Ndërsa Fjori pasoi me pyetjen tjetër: “Kush do të moderojë me mua?” “Ty do të të marr me vete”, – i tha Manushi me të qeshur duke lënë të kuptohet se as Fjori nuk do të jetë sezonin e ardhshëm në “Procesi sportiv.”

Dhe vetëm pak ditë pas kësaj, lajmet se Edi dhe Fjori do të jenë pjesë e një projekti të ri në Top Channel janë përhapur shpejt. Blitz.al ka mësuar se sezonin e ri dy moderatorët e Top Arenas do të jenë pjesë e “E diel në Top Channel”, një program i cili është sprovuar në disa sezone me disa moderatorë.

Me sa duket, këtë herë do një jetë goditje në shenjë.

a.s/dita