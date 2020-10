U infektua dhe u shtrua në spital, Donald Trump: Pas 4 orësh do largohem nga spitali, ndihem më mirë se 20 vite më parë!

Donald Trump, presidenti amerikan ka njoftuar se do të lërë spitalin pas mesnate me orën tonë dhe lajmin e ka dhënë vetë ai me anë të një statusi në rrjetet sociale. Trump shprehet se ndihet vërtetë shumë mirë ndërsa i bën thirrje qytetarëve të mos kenë frikë nga COVID-19.

“Unë do të largohem nga Qendra e Mrekullueshme Walter Reed sot në 6:30 PM. Ndihem vërtet mirë! Mos kini frikë nga Covid. Mos e lejoni të dominojë jetën tuaj. Ne kemi zhvilluar, nën Administratën Trump, disa ilaçe dhe njohuri vërtet të shkëlqyera. Ndihem më mirë sesa 20 vjet më parë!”, shkruan Trump.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020