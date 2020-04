U kap me armë pranë selisë së PS-së, Vladimir Gjuta mbyllet në izolimin “41-BIS”

Drejtësia mbyll në regjimin e izolimit “41-BIS” të dyshuarin Vladimir Gjuta, i cili pak javë më parë u kap i armatosur pranë selisë së Partisë Socialiste, teksa edhe më herët kishte kërcënuar me jetë një eksponent të kësaj partie, ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, duke i hedhur në erë edhe farmacinë e babait pesë vite më parë.

Dy muaj pasi oficerët e Gardës së Republikës, e arrestuan shumë pranë selisë rozë Gjutën, i cili mbante me vete një armë pistoletë me 18 fishekë dhe një shumë financiare mbi 100 mijë euro, gjykata ka vendosur që edhe për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore që shfaq dhe precedentëve të shumtë penalë, ta izolojë me regjim të rreptë. Ky vendim është ndikuar edhe nga sjellja e keqe e tij në ambientet e paraburgimit, duke u konfliktuar me gardianët e burgut, ç’ka ka sjellë marrjen e vendimit për izolimin e tij. Për një periudhë 3 mujore, Gjuta nuk do ketë kontakte me të paraburgosur e tjerë në burgun e Fierit, familjarët dhe shokët e tij, pasi Gjykata e Fierit, ka vendosur izolimin e tij në ambientet e sistemit që quhet “41-BIS”.

Vendimi për izolimin e Gjutës është marrë në 11 prill 2020 nga gjyqtari i Fierit, Taulant Banushi, i cili ka vendosur: “…pranimin e kërkesës së prokurorisë, duke konfirmuar si të ligjshme masën e përkohshme të vendosjes në regjimin e mbikëqyrjes së veçantë për të paraburgosurin Vladimir Gjuta, të caktuar me urdhrin e datës 9 prill 2020 ora 22:00, nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve…”.

40-vjeçari Gjuta, është një emër i njohur kryesisht 5-vitet e fundit, veçanërisht sa i takon një hetimi të nisur nga ish-Prokuroria e Krimeve të Rënda, për shpërthimin me tritol të kryer ndaj farmacisë të babit të ish-ministrit Tahiri. Ai u lirua nga paraburgimi më 5 shkurt 2020, pasi ishte arrestuar se kishte rrahur me çekiç kushëririn e tij, duke i thyer dhëmbët dhe duke i dëmtuar rëndë njërin sy.

Mësohet se kushëriri që ishte dhunuar nga Gjuta, u tërhoq nga ankimi dhe prokuroria, kërkoi revokimin e masës, ndërsa gjykata vendosi që ta lërë të lirë. Por 5 ditë pasi kishte dalë nga qelia, Gjuta kapet me pistoletë në brez nga punonjësit e Gardës së Republikës, pasi ishte afruar shumë pranë selisë së PS, aty ku ndodhej dhe kryeministri Edi Rama. Që prej kësaj ngjarje, Vladimir Gjuta, ndodhet në burg pasi gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për akuzën e “mbajtjes pa lejë të armëve luftarake” dhe “pastrim të produkteve të veprës penale”.

Bashkë me armën, fishekët dhe shumën në valutë, atij iu bllokua edhe një makinë luksoze. Gjuta ka mohuar se ndodhej pranë selisë së PS-së për të kryer ndonjë sulm të armatosur ndaj liderëve të kësaj partie, duke thënë se do shkëmbente shumën e madhe të valutës, sepse do të blinte një biznes të ri.

a.q/dita