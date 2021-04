U la në burg pa afat, babai i Arbër Çekajt: Nuk kisha dijeni për drogën. Avokati: Si mund të lihet në qeli një plak i sëmurë!

Selim Çekaj, babai i Arbër Çekajt që sot u la në burg pa afat një ditë pasi iu gjetën 49 kilogramë kokainë në konteinerin me banana ka mohuar të gjitha akuzat.

Para trupit gjykues, 72-vjeçari u shpreh se nuk kishte dijeni për sasinë e drogës që iu gjet në konteiner.

“Nuk kisha asnjë dijeni”, mësohet të ketë thënë ai.

Pavarësisht kësaj deklarate, togat e zeza vendsoën ta lënë në burg, 72-vjeçarin.

Ndërsa avokati i tij, Neshat Fana, e ka konsideruar të padrejtë lënien në burg pa afat të klientit të tij, Selim Çekaj.

Në një prononcim për kamerat, pas dhënies së masës së sigurisë Fana tha se 72-vjeçari është i sëmurë.

Fana shtoi se askush nuk ka asnjë provë që Çekaj është porositësi i drogës dhe thekson se kointeneri ka dy muaj që kalon nga një port në tjetrin, duke hedhur alibinë se dikush mund ta ketë hapur për të futur drogën.

“Ka një kontratë e cila shkruan në nenin 7 që përgjegjësinë për konteinerin nga Ekuadori deri në futjen enë magazinë, e mbanë shitësi. Po ashtu thuhet se blerësi ka të drejtë të kontrollojë konteinerin kur futet në magazinë dhe vetëm atëherë ka të drejtë ta hapi dhe të shohë mallin dhe asnjë përgjegjës tjetër. Nuk ka asnjë provë që ky njeri të jetë marrë me atë porosi. Plak njeri i nderuar, mësues, nuk di as anglisht as spanjisht, nuk di as kompjuterin. Si u lidh ai me ata? Me cilët kontaktoi? Ai konteiner ka dy muaj që vjen vërdallë port më port. U kontrollua në magazinë, ndërkohë që në port u deshën pajisje të sofistikuara për të hapur atë gjë, ndërsa ku u kontrollua në magazinë, nuk u gjet asnjë vegël se si ai do e hapte atë. Është një marrëzi. Nuk kanë as humanizëm, se lere drejtësi që nuk ka fare. Ky është aktivitet kriminal që luhet diku tjetër dhe është piketuar një ndërmarrje e pambrojtur për t’i hapur rrugë ndonjë sasie tjetër. Nuk ka asnjë provë, zero”, tha Fana.

Çekaj u arrestua një ditë më parë në Portin e Durrësit pasi në konteinerin e firmës së tij u kapën 49 kg kokainë e ardhur nga Ekuadori bashkë me ngarkesën me banane.

Gjykata e Durrësit ka vendosur burg pa afat për Selim Çekajn.

