U mblodhën 25 mijë franga, ja ku do shkojnë paratë e mbledhura për futbollistët e gjobitur

Babai i Granit Xhakës reagon pas ngjarjes së ndodhur në ndeshjen e futbollit mes Zvicrës dhe Serbisë, kur i biri i tij u gjobit nga FIFA pasi festoi golin me simbolin e shqiponjës.

I ati i Xhakës teksa shpjegon se shqiponja është si tatuazh për gëzimin e shqiptarëve falënderon të gjithë ata që kontribuuan pas nismës së kryeministrit Rama për të mbledhur para për të paguar gjobën e futbollistëve shqiptarë.

Më tej i ati bën me dije se futbollistët shqiptarë që u gjobitën nga FIFA kanë vendosur që paratë e mbledhura të shkojnë për të ndihmuar tre fëmije të sëmure, një në Shqipëri, një në Kosovë dhe një në Zvicër.

Shuma e mbledhur ishte 26981 dollarë, thuajse 2000 dollarë më shumë se shifra totale që duhet të paguajnë Xhaka, Shaqiri, Lichsteiner pas dënimit të dhënë nga FIFA.

Reagimi i plotë:

Shenja e shqiponjës është si një tatuazh i gëzimit te shqiptareve ne festa, ne dasma, ne koncerte, ne ndeshje futbolli dhe nuk ka brenda asnje urrejtje apo madje asnje lidhje me te tjeret, po eshte thjesht nje shenje dalluese qe shqiptaret e njohin menjehere e nuk kane nevoje per shpjegime!

Prandaj edhe jemi shume te cuditur me reagimin e atyre qe e perjetuan shenjen tone si ofensive per ta apo atyre qe e trajtuan si gjest politik! Por nuk jemi aspak te cuditur me solidaritetin e shume shqiptareve qe jane ndjere keq nga keqinterpretimet e shenjes dhe kane marre pjese ne iniciativen e Edi Rames per te kontribuar simbolikisht per gjoben e padrejte qe na u vu! I falenderojme shume jo per shumen, po per faktin qe na kthyen 20 mije fish gezimin qe u dhame me shenjen e shqiponjes pas golave!

Te tre futbollistet e gjobitur per shenjen e shqiponjes kane vendosur qe parate e mbledhura nga iniciativa e Kryeministrit Rama te shkojne per te ndihmuar tre femije te semure, nje ne Shqiperi, nje ne Kosove dhe nje ne Zvicer.

Granit Xhaka – babai i Taulant dhe Granit Xhaka.

o.j/dita