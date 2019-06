U nda nga jeta katër ditë më parë, nesër homazhet për Muhamet Likën

Katër ditë më parë u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare një prej parodistëve të Vlorës Muhamet Lika.

Lika ndërroi jetë në Itali ku kishte shkuar për kurim për shkak të problemeve në zemër.

Mësohet se ditën e nesërme do të kryhen homazhet për përcjelljen në banesën e fundit të aktorit.

Njoftim i plotë:

Neser, e marte dt. 4 qershor, ora 12:00, ne hollin e Teatrit “P. Marko” Vlore, do te zhvillohen homazhe per percjelljen per ne banesen e fundit te aktorit Muhamet Liko. Familjare, te aferm, kolege artiste, miq, shoke dhe qytetare te Vlores dhe nga mbare Shqiperia, do te kene mundesine te nderojne figuren dhe vepren qe ai ndertoi me punen dhe talentin e tij! Te mblidhemi per ti dhene lamtumiren e fundit “Mjeshtrit te Madh”, artistit te mrekullueshem, idhullit te spektatorit dhe humorit vlonjat, Metit te paharruar!

e.t./dita