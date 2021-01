U nda sot nga jeta, historia e Rexhep Aliajt, i përjashtuari i parë nga PD pak orë pas themelimit. I tha Berishës në miting “si mund të kërkosh ti llogari, ti je një komunist i thekur”

Përjashtimet nga partitë, ndarjet, fraksionet, etj pas dhjetorit ‘90, kanë qenë të shumta, shpesh anektodike për nga rrethanat.

Por “përjashtimi i parë” ua kalon gjithë të tjerëve. Ka ndodhur “live” që në orët e para të PD-së, në tribunën e “heronjve” të dhjetorit, ku shkëlqente Berisha.

Ish-truproja e tij Izet Haxhia e rrëfen episodin në një nga intervistat e tij në DITA për ngjarjet e dhjetorit 90.

I përjashtuari i parë ishte piktori dhe skenografi i njohur Rexhep Aliaj, i cili u nda sot nga jeta (lexo KËTU)

“Ka qenë piktori Rexhep Aliaj dhe arsyeja e përjashtimit ishte se doli dhe foli në tribunën e mitingut të parë të PD-së me 15 dhjetor pa qenë në protokoll. Berisha i kërkoi llogari dhe Rexhepi iu kthye se “kush je ti që po kërkon llogari. Ti je një komunist i thekur”. Berisha i tha je i përjashtuar nga PD-ja, edhe pse nuk ishte bërë akoma kryetar i saj. Rexhepi i futi një të sharë dhe u largua…” – tregon Haxhia.

Ai rrëfen se si Berisha instruktoi gjithë folësit e asaj dite që të zbusnin tonet dhe sidomos të hiqnin nga fjalimet e tyre termin “opozitë”.

Por… e përdori vetë atë.

“Të nesërmen e legalizimit më 15 dhjetor u mbajt mitingu i parë i PD-së së sapokrijuar. Përpara mitingut u caktua se kush do të dilte në tribunë dhe kush do mbante fjalime.

U vendos që në fjalimet që do mbaheshin të mos goditej regjimi se mos na zemërohej partia mëmë. Aq të buta ishin fjalimet sa as fjala opozitë u tha që të mos përmendej. Berisha e hoqi nga fjalimi i Azemit këtë fjalë, por çfarë të dëgjojmë! Berisha në fjalën e tij përmendi disa herë fjalën opozitë.

Azemi u nxeh shumë pas kësaj me Berishën. Kjo tregonte se Berisha do të ishte një hap përpara gjithmonë me të tjerët në PD. Ishte hera e parë që po ua fuste, por jo e fundit…” – tregon Haxhia në DITA.

