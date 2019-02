U sulmua nga protestuesit, Sterkaj thirrje Lleshajt: Policia mos dalë pa mjete intervenimi

Teksa hyri në sallën e Kuvendit, në nisje të tij sot në orën 17:00, deputeti i Partisë Socialiste Paulin Stërkaj, u sulmua nga protestuesit e opozitës para Parlamentit, të cilët e shtynë. U normalizua situata me ndërhyrjen e policisë. Në përfundim të seancës e cila u mbajt vetëm me deputetët e mazhorancës pas djegies së mandateve nga opozita, Sterkaj i bëri një thirrje të fortë ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj për të pajisur policinë me pajime që t’i përgjigjen një turme të dhunshme.

“Kjo është anarshi, por ne mendojmë që do zbatojmë ligjin. Situata do vijojë si është më mirë. Kjo është situatë e paprecedentë, nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. I bëj thirrje ministrit të Brendshëm që policinë mos ta nxjerrë pa mjete intervenimi, të jenë të pajisur me të gjitha pajisjet për t’ju përgjigjur turmës“, tha Sterkaj.

v.l/ Dita