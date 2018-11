“U zunë për politikë dhe…”, 44-vjeçari: S’mbaj mend çfarë ndodhi, isha i pirë

Një ngjarje e rëndë tronditi Vlorën ditën e djeshme, ku një 44-vjeçar vrau me armë gjahu kreun e njësisë administrative Kotë, Fatmir Hodajn (i zgjedhur në vitin 2015 si përfaqësues i PD-së) .

Nga sa mësohet, përpara hetuesve ai ka thënë se nuk e mban mend çfarë kishte bërë, ndërsa ka deklaruar se kishte qenë i dehur kur ndodhi krimi.

“Nuk më kujtohet se çfarë ka ndodhur dhe çfarë kam bërë, isha i dehur. Ishim në dy tavolina të ndryshme dhe filluam t’i hedhnim fjalë njëri-tjetrit. Kam pasur konflikt me pare per pronen me Fatmir Hodajn”, ka deklaruar Admir Delaj.

Ndërkaq, një dëshmitar i tha policisë se mes autorit të dyshuar dhe kreut të njësisë administrative nisi një debat i ashpër për çështje politike. Pas fyerjeve dhe akuzave mes tyre, 44-vjeçari Delaj shkoi në makinë, mori çiften dhe qëlloi drejt viktimës Hodaj.

NGJARJA

Sipas burimeve nga policia, rreth orës 14:55, në hyrje të një lokali në fshatin Kotë, dyshohet se shtetasi Admir Delaj, 44 vjeç, ka qëlluar me armë gjahu shtetasin Fatmir Hodo, banues në fshatin Gumenicë, i cili ka humbur jetën në vend. Policia e Vlorës dhe e Selenicës, me të marrë njoftim për ngjarjen, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje ku kanë identifikuar autorin e krimit, Admir Delaj, i cili pas vrasjes ishte larguar menjëherë me automjetin e tij. Menjëherë blutë janë vënë në ndjekje të 44-vjeçarit dhe pas afro një orë ndjekjeje, u bë e mundur kapja e tij në dalje të banesës në fshatin Gumenicë, ku kishte mbyllur mjetin dhe po tentonte të largohej. Pas kryerjes së hetimeve paraprake, dyshohet se ngjarja ka ndodhur nga një konflikt i çastit, pasi dy shtetasit e mësipërm kanë konsumuar pije alkoolike bashkë disa minuta para se të ndodhte ngjarja.

Ndërkaq, grupi hetimor ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e krimit (çfite) si dhe automjetin tip fuoristradë “Benz ML”, me të cilin autori i dyshuar i vrasjes u largua nga vendi i ngjarjes. Po të njëjtat burime pohuan se nga kontrolli i ushtruar në banesën e Admir Delajt është gjetur dhe sekuestruar edhe një armë tjetër gjahu, e cila nuk ka lidhje me ngjarjen, por rezulton pa lejen përkatëse. Ndërkaq, grupi hetimor i kryesuar nga prokurori po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Materialet në ngarkim të 44-vjeçarit Admir Delaj, në përfundim të veprimeve të para hetimore do t’i kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Vrasje me dashje”.

l.h/ dita