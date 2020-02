Udhëzimet e ISHP-së, si duhet të mbrohemi nga koronavirusi i ri

Duke vënë theksin tek kujdesi për higjienën personale, autoritetet e shëndetit publik kanë konfirmuar gjatë ditës së djeshme se nuk ka asnjë rast të dyshuar të koronavirusit në vendin tonë.

“Dua të siguroj qytetarët se institucionet shëndetësore janë në krye të detyrës dhe kemi marrë masat e duhura, duke shtuar personelin në pikat kufitare dhe në të gjitha hallkat e sistemit, për gjurmimin e rasteve për të rritur kontrollin për parandalimin e depërtimit të koronavirusit të ri”, ka konfirmuar ditën e djeshme drejtuesja e departamentit të sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, e cila u bëri thirrje qytetarëve të mos alarmohen, por të kenë kujdes me higjienën.

Sipas saj, koronavirusi është një virus si gripi, ndaj duhet të mbrohemi siç mbrohemi prej gripit. Ka rëndësi të zbatojmë rregullat e higjienës personale sepse është e vërtete që institucionet po bëjnë punën e tyre, por edhe vetë qytetarët mund të mbrohen duke larë rregullisht duart dhe duke mos përhapur spërklat, që janë mënyra e transmetimit të këtij virusi. Analiza e plotë e koronavirusit të ri tashmë mund të kryhet në ISHP.

Lidhur me karantinimin, doktoresha Bino sqaroi se vijon të jetë e përcaktuar për çdo udhëtar që vjen nga vendet e prekura nga koronavirusi vetëkarantini, ndërsa sa i takon karantinës, është përcaktuar struktura spitalore, si dhe janë në dispozicion edhe struktura të tjera nëse do të jetë e nevojshme. “Është përcaktuar një strukturë spitalore si vend karantine, e vlerësuar edhe nga ne si komitet teknik, që plotëson standardet. Dua të bëj edhe një sqarim për publikun: Karantina nuk është vendi ku trajtohen të sëmurët. Karantina është vendi për personat e shëndoshë të dyshuar ose që kanë patur kontakte me persona të sëmurë. Ne kemi gati edhe struktura të tjera, nëse do të jetë e nevojshme. Kini besim tek strukturat shëndetësore”, vuri në dukje Silva Bino. Ministria e Shëndetësisë rekomandon të gjithë qytetarët që kanë udhëtuar nga vendet e prekura, të telefonojnë në numrin e Urgjencës Kombëtare 127 në rast të shfaqjes së çdo shqetësimi apo shenje klinike. Lidhur me pyetjen se sa do të zgjasë ky shpërthim epidemik, ekspertët e shëndetit sqarojnë se:

“Aktualisht nuk është e mundur të parashikohet se sa do të zgjasë shpërthimi epidemik nga koronavirusi i ri dhe si do të zhvillohet. Kemi të bëjmë me një virus të ri dhe prandaj mbeten shumë paqartësi. Për shembull, nuk dihet nëse transmetimi do të ulet gjatë verës, siç vërehet për gripin sezonal”. Në vijim të shkrimit gjeni udhëzimet e plota të ekspertëve të Institutit të Shëndetit Publik në lidhje me gjithccka duhet të dini rreth mbrojtjes nga koronavirusi i ri.

Cilat janë simptomat e një personi të infektuar me koronavirus?

Simptomat varen nga virusi, por shenjat e zakonshme përfshijnë simptomat e aparatit të frymëmarrjes: ethe, kollë, marrje fryme dhe vështirësi në frymëmarrje. Në raste më të rënda, infeksioni mund të shkaktojë pneumoni, sindromë të rëndë respiratore akute, insuficiencë të veshkave, madje edhe vdekje.

Sa i rrezikshëm është virusi i ri?

Ashtu si sëmundjet e tjera të rrugëve të frymëmarrjes, infeksioni i ri nga koronavirus mund të shkaktojë simptoma të lehta, si: ftohje, dhimbje fyti, kollë dhe ethe, ose simptoma më të rënda, si: pneumoni dhe vështirësi në frymëmarrje. Rrallëherë mund të jetë fatale. Njerëzit më të ndjeshëm ndaj formave të rënda janë të moshuarit dhe ata me sëmundje ekzistuese, të tilla si diabeti dhe sëmundjet e zemrës.

Cili është ndryshimi midis simptomave të gripit, një ftohje të zakonshme dhe koronavirusit të ri?

Simptomat janë të ngjashme dhe përbëhen nga kollë, ethe, ftohje. Sidoqoftë, ato shkaktohen nga viruse të ndryshme, prandaj, në rast të dyshimit për koronavirus, është e nevojshme të kryhen teste laboratorike për të konfirmuar diagnozën.

Sa zgjat periudha e inkubacionit?

Periudha e inkubacionit paraqet periudhën e kohës midis infeksionit dhe zhvillimit të simptomave klinike. Aktualisht vlerësohet se ndryshon midis 2 dhe 11 ditëve, deri në maksimumi 14 ditë.

A mund të transmetohet koronavirus i ri nga një person tek tjetri?

Po, disa koronaviruse mund të transmetohen nga një person tek tjetri, zakonisht pas kontaktit të ngushtë me një pacient të infektuar, për shembull midis anëtarëve të familjes ose në një mjedis të kujdesit shëndetësor. Koronavirus i ri, përgjegjës për sëmundjen e COVID-19 gjithashtu mund të transmetohet nga një person tek tjetri përmes kontaktit të ngushtë me një rast të infektuar.

Si transmetohet koronavirusi i ri nga një person tek tjetri?

Koronavirusi i ri është një virus i rrugëve të frymëmarrjes që përhapet kryesisht përmes kontaktit të ngushtë me një person të sëmurë. Mënyrat kryesore të përhapjes nga personi i infektuar janë nëpërmjet: pështymës, kollitjes dhe teshtitjes, kontakteve personale të drejtpërdrejta duarve, për shembull duke prekur me duart e ndotura (ende jo të lara) gojën, hundën apo sytë në raste të rralla, infeksioni mund të ndodhë edhe përmes kontaminimit fekal. Zakonisht sëmundjet e frymëmarrjes nuk transmetohen me ushqim, i cili në çdo rast duhet të trajtohet duke respektuar praktikat e mira të higjienës dhe duke shmangur kontaktin midis ushqimit të papërpunuar dhe atij të gatuar. Gjithsesi, ende vazhdojnë studimet për të kuptuar më mirë se si transmetohet ky lloj virusi.

Kush mund të infektohet nga Koronavirus i ri?

Personat të cilët jetojnë ose kanë udhëtuar në zona të infektuara me koronavirusin e ri mund të rrezikojnë infeksionin. Aktualisht, koronavirusi i ri po qarkullon në Kinë ku raportohet numri më i madh i rasteve. Në vendet e tjera, shumica e rasteve të raportuara kohët e fundit kanë udhëtuar në Kinë. Pak raste të tjera kanë ndodhur tek ata që kanë jetuar ose bashkëpunuar ngushtë me njerëz të infektuar në Kinë. Po ashtu ka vende ku ka qarkullim komunitar, si për shembull: në Korene e Jugut, Hong Kong, Japoni, Tailande, si dhe kohët e fundit në Itali.

A mund të përhapet infeksioni nga koronavirusi i ri nga një rast që nuk ka simptoma (rast asimptomatik)?

Sipas të dhënave të disponueshme aktualisht, njerëzit simptomatikë janë shkaku më i shpeshtë i përhapjes së virusit. OBSH e konsideron të rrallë infeksionin nga koronavirusi përpara se të shfaqen simptomat megjithëse është kjo mundësi që ekziston.

A është e vërtetë që koronavirusi i ri mund të transmetohet përmes kontaktit me shufrat apo dorezat mbajtëse të autobusëve duke qenë afër një personi që kollitet?

Bazuar në të dhënat e disponueshme, konsiderohet shumë e pamundur që një infeksion të mund të merret përmes shufrave apo dorezave mbajtëse të autobusit. Nga ana tjetër, aktualisht jemi në mes të sezonit të gripit. Prandaj, nëse shfaqen simptoma të tilla si ethe, kollë, dhimbje të fytit, dhimbje koke dhe, veçanërisht, vështirësi në frymëmarrje, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Sidoqoftë, për të parandaluar infeksionet, përfshirë infeksionet e frymëmarrjes, është praktikë e mirë të lani duart shpesh dhe me kujdes pasi të prekni objektet dhe sipërfaqet potencialisht të ndotura para se të prekni fytyrën, sytë dhe gojën.

Cilat janë rregullat për dezinfektimin?

Larja e duarve dhe dezinfektimi janë çelësi për parandalimin e infeksionit. Duhet të lani duart shpesh dhe tërësisht me sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda. Nëse sapuni dhe uji nuk janë të disponueshëm, mund të përdoret gjithashtu një solucion për duart me bazë alkooli (përqendrimi i alkoolit të paktën 60 për qind).

Sa kohë mbijeton Koronavirus i ri në sipërfaqe?

Informacionet paraprake tregojnë që virusi mund të mbijetojë disa orë, edhe pse është ende në studim. Përdorimi i dezinfektuesve të thjeshtë është në gjendje të vrasë virusin duke frenuar aftësinë e tij për të infektuar njerëzit, për shembull dezinfektuesit që përmbajnë 75 për qind alkool (etanol) ose 1 për qind me bazë klori (zbardhues).

A është e sigurt marrja e pakove nga Kina ose vendet e tjera ku është identifikuar virusi?

Po, është e sigurt. OBSH deklaron se njerëzit që marrin pako nuk rrezikojnë të bien në kontakt me Koronavirus-in e ri, sepse ai nuk është në gjendje të mbijetojë në sipërfaqe për një kohë të gjatë.

A mund të infektohen njerëzit me koronavirusin e ri, nga kafshët?

Hetimet e hollësishme kanë zbuluar se, në Kinë në 2002, SARS-CoV u transmetua nga macet te njerëzit dhe, në vitin 2012 në Arabinë Saudite, MERS-CoV nga gamilet te njerëzit. Njihen shumë koronaviruse që qarkullojnë në kafshë, por që ende nuk kanë infektuar njerëzit. Ndërsa sistemi i survejancës përmirësohet në të gjithë botën, ka të ngjarë të identifikohen më shumë koronaviruse. Burimi i kafshëve të koronavirusit të ri nuk është identifikuar ende. Supozohet se rastet e para njerëzore në Kinë rrjedhin nga një burim shtazor.

A mund të infektohem nga kafshët që unë kam?

Jo, për momentin nuk ka asnjë provë shkencore që kafshët shtëpiake, si qen dhe mace, bartin virusin ose mund ta përhapin atë. Por, rekomandohet të lani duart shpesh me sapun dhe ujë ose duke përdorur solucion me bazë alkooli pas kontaktit me kafshët.

A është e mundur të importojmë produkte ushqimore nga Kina?

Ashtu si me importet e kafshëve dhe produkteve shtazore, për shkak të situatës së shëndetit të kafshëve në Kinë, vetëm disa produkte ushqimore me origjinë shtazore janë të autorizuara për import në BE nga Kina, me kusht që ato të plotësojnë kërkesat e rrepta shëndetësore dhe të jenë të kontrolluar. Për të njëjtat arsye, udhëtarët që hyjnë në territorin doganor të BE-së nuk u lejohet të mbajnë në bagazhin e tyre mish, produkte mishi, qumësht ose produkte të qumështit.

A transmetohet virusi përmes rrugës ushqimore?

Zakonisht sëmundjet respiratore nuk transmetohen me ushqim, i cili megjithatë duhet të trajtohet duke respektuar praktikat e mira të higjienës dhe duke shmangur kontaktin midis ushqimit të papërpunuar dhe atij të gatuar.

A duhet të mbaj maskë për t’u mbrojtur?

Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon të mbani një maskë vetëm nëse dyshoni se mund të jeni infektuar me koronavirusin e ri dhe keni simptomave të tilla, si: kollë, teshtitje ose nëse jeni duke u kujdesur për një person të dyshuar për infeksion me koronavirusin e ri (udhëtimi i fundit në Kinë dhe simptomat e frymëmarrjes). Përdorimi i maskës ndihmon për të kufizuar përhapjen e spërklave dhe nëpërmjet tyre te virusit, por duhet të ndiqet edhe me masat e tjera të higjienës respiratorë dhe të duarve. Nuk është e nevojshme të mbani disa maska njëra mbi tjetrën (të mbivendosura).

Çfarë duhet bërë kur dyshohet për një rast me koronavirusin e ri?

Në kontekstin e shfaqjes së një agjenti infektiv, për të cilin nuk njihet mire mënyra e transmetimit të drejtpërdrejtë nga njeriu te njeriu dhe rreziku epidemik dhe biologjik, çdo rast i dyshuar duhet të trajtohet sipas procedurës së përgjithshme bazuar në ligjin 15/2016 për sëmundjet infektive. Të gjithë mjekët e qendrave shëndetësore që trajtojnë një pacient që dyshohet se është i infektuar me koronavirusin e ri, duhet të njoftojnë sipas ligjit 15/2016 dhe të kontaktojnë mjekun infeksionit, si dhe Qendrën Kombëtare të Urgjencës/ Tel 127, nëse rasti duhet te paraqitet apo shtrohet ne spital. Nëse pacienti kontakton sistemin e kujdesit shëndetësore parësor (mjekun e tij të familjes, Qendrën Kombëtare të Urgjencës Shëndetësore 127), këshillohet që të mos e drejtoni menjëherë në urgjencë, por të organizoni kujdesin e tij me masat e para mbrojtëse, në mënyrë që të shmanget kontakti me pacientët e tjerë, dhe madje edhe në mungesën të shenjave në favor të transmetimit nga njeriu te njeriu.

A ka trajtim për koronavirusin e ri dh a mund të jenë antibiotikët të dobishëm në parandalimin e tij?

Aktualisht nuk ka një trajtim specifik për sëmundjet e shkaktuara nga koronavirusi. Megjithatë, shumë nga simptomat mund të trajtohen në varësi të gjendjes klinike të pacientit. Kujdesi mbështetës mund të jetë shumë efektiv. Vazhdon studimi për terapitë specifike. Jo, antibiotikët nuk janë efektivë kundër viruseve, por funksionojnë vetëm kundër infeksioneve bakteriale.

A kanë gratë shtatzëna ndonjë rrezik më të lartë për të zhvilluar forma të rënda të të koronavirusit?

Nuk ka të dhëna shkencore mbi ndjeshmërinë e grave shtatzëna ndaj virusit. Shtatzënia përfshin ndryshime në sistemin imunitar që mund të rrisin rrezikun e marrjes së infeksioneve virale të frymëmarrjes, përfshirë edhe ato nga Koronaviruset. Përveç kësaj, gratë shtatzëna mund të tregojnë një rrezik të rritur të zhvillimit të një forme të rëndë të infeksioneve virale të frymëmarrjes. Gjithsesi, lidhur me transmetimin e koronavirusit të ri edhe për gratë shtatzëna, rekomandohet të ndërmarrin veprime normale parandaluese për të zvogëluar rrezikun e infeksionit, siç është larja e duarve shpesh dhe shmangia e kontaktit me njerëzit e sëmurë.

Rekomandimet si mund ta mbroni veten nga koronavirusi i ri:

Lani shpesh duart me ujë dhe sapun ose pastrojini ato duke i fërkuar me pastrues me bazë alkooli.

Kur kolliteni apo teshtini, mbuloni gojën dhe hundën me gropëzën e bërrylit ose shami letre. Hidheni menjëherë shaminë e letrës në koshin e plehrave dhe pastaj lani duart.

Mënjanoni kontaktet e ngushta me këdo që ka temperaturë dhe kollë.

Mbani një distancë të caktuar të paktën një metër nga njerëzit e tjerë, veçanërisht kur kolliten ose teshtijnë ose nëse kanë ethe, sepse virusi gjendet në spërklat e pështymës dhe mund të transmetohet nëpërmjet frymëmarrjes në distancë të afërt.

Paraqituni tek mjeku nëse keni kollë, temperaturë apo vështirësi në frymëmarrje dhe raportoni historinë e udhëtimeve nëse keni udhëtuar kohët e fundit.

Mënjanoni kontaktet me tregjet e kafshëve të gjalla në zonat që kanë koronavirus dhe parandaloni kontaktet e pambrojtura me kafshë të gjalla apo sipërfaqe që kanë qenë në kontakt me kafshët.

Mënjanoni konsumin e produkteve të mishit të pagatuara apo gatuara jo shumë. Mishi, qumështi i papërpunuar apo organet e kafshëve duhet të trajtohen me kujdes, duke përdorur mjete mbrojtëse në mënyrë që të mënjanohet kontaminimi.

Udhëtarët që kanë patur kontakte me raste të konfirmuara apo ekspozim direkt ndaj një burimi të mundshëm të infeksionit duhet të vendosen në observim mjekësor. Kontaktet me rrezik të lartë duhet të mënjanojnë udhëtimet për periudhën e inkubacionit deri në 14 ditë;

Mos harroni se ka disa shkaktarë të sëmundjeve respiratore dhe koronavirusi i ri mund të jetë njëri prej tyre. Nëse keni simptoma të lehta dhe nuk keni qenë kohët e fundit në Kinë, qëndroni në shtëpi derisa simptomat të lehtësohen duke zbatuar masa higjienike, të cilat përfshijnë higjienën e duarve dhe atë respiratore.

Si duhet ta vesh dhe heq maskën mbrojtëse?

Përpara se të vendosni maskën, lani duart tuaja me sapun dhe ujë ose me një solucion me bazë alkooli.

Mbuloni gojën dhe hundën me maskë, duke u siguruar që të përshtatet mirë me fytyrën tuaj.

Mos e prekni maskën gjatë vendosjes- nëse e prekni, lani duart.

Kur maska laget apo zbutet nga lagështira, zëvendësojeni atë me një të re dhe mos e përdorni përsëri; në fakt ato janë maska me një përdorim.

Hiqeni maskën duke e kapur atë nga llastiku dhe mos prekni pjesën e përparme të maskës. Hidheni menjëherë në një çantë të mbyllur dhe lani duart.

Këshilla për udhëtarët :