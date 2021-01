Ulja drastike e temperaturave dhe Covid-19/ Udhëzimet e MASR, ja si duhet të bëhet ajrosja e klasave!

Klasat duhet të ajrosen herë pas here, por kjo nuk do të thotë se dritaret duhet të mbahen hapur gjatë gjithë kohës. Për shkak të uljes drastike të temperaturave gjatë ditëve të fundit, si dhe udhëzimeve për frenimin e zinxhirit të infektimeve me Covid-19, ministrja e Arsimit Sportit dhe Rinisë, Evis Kushi ka sqaruar gjatë ditës së djeshme se si duhet të bëhet ajrosja e klasave gjatë zhvillimit të procesit mësimor, duke vënë theksin tek mbrojtja e shëndetit të nxënësve, por edhe mësuesve. Sipas ministres, të gjitha strukturat arsimore në vend kanë marrë tashmë udhëzimet përkatëse se si duhet të veprojnë në ajrosjen e klasave gjatë ditëve të ftohta.

“Shëndeti i nxënësve dhe stafit mësimor është prioritet kryesor i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Prandaj, duke marrë shkas nga temperaturat e ulëta në të gjithë vendin, si dhe shqetësimet e drejta të prindërve, ndjejmë të nevojshme të nënvizojmë se Udhëzuesi për fillimin e vitit shkollor 2020-2021, në respekt të udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke marrë parasysh edhe ndyshimet e temperaturave sipas stinëve, nuk kërkon në mënyrë absolute mbajtjen hapur gjatë gjithë kohës të dritareve, por lejon edhe ajrosjen e klasave disa herë gjatë ditës. Më saktësisht, në të shprehet qartë se: “Dritaret duhet të mbahen të hapura ose të paktën të ajrosen 5-6 herë gjatë kohës së mësimit”.Në këto kushte, kërkojmë nga të gjitha institucionet arsimore në vend, që të kenë në vëmendje zbatimin e këtij udhëzimi, duke u kujdesur maksimalisht edhe për mbajtjen e një temperature konstante në klasë, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të nxënësve dhe mësuesve”, udhëzon Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Që prej fillimit të muajit dhjetor të vitit të shkuar, shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme në të gjithë vendin po zhvillojnë mësim të alternuar ndërmjet platformës online dhe prezencës fizike në klasa. Edhe pas pushimeve të ndërrimit të viteve, për nxënësit e klasave të para dhe maturat, mësimi po vijon normalisht në ambientet e shkollave, sikundër është përcaktuar edhe më herët nga dikasteri i Arsimit.

Duke përjashtuar klasat e para dhe maturat, për të gjithë nxënësit e klasave të tjera të ndërmjetme mësimi po zhvillohet i alternuar ndërmjet platformës online dhe pranisë fizike në klasa. Shkollat kanë detajuar skemën e zhvillimit të mësimit, duke përcaktuar ditët në të cilat lëndët do të zhvillohen online, si dhe ditët kur nxënësit duhet të shkojnë në shkollë.

Sa i takon vlerësimit të nxënësve, sipas udhëzimeve të detajuara më herët nga dikasteri i Arsimit, përcaktohet se vlerësimi i tyre do të bëhet vetëm gjatë kohës që nxënësi është në klasë. Në ditët që nxënësi zhvillon mësimin në mjediset e shkollës, fokusi i mësuesve do të jetë më së shumti në testet/detyrat përmbledhëse dhe në vlerësimet e portofolit të nxënësit për periudhën e parë të vitit shkollor.

Mësuesit e lëndëve të fushave: “Shoqëria dhe mjedisi”, “Arte”, “Teknologji dhe TIK”, “Edukim fizik, sporte dhe shëndet” etj, nuk zhvilluan teste, por detyra përmbledhëse me shkrim ose me gojë, në mënyrë që nxënësit të mos ngarkoheshin me teste për të gjitha lëndët. Edhe për lëndët e tjera mësuesve janë kujdesur që testi apo detyra përmbledhëse të mos jenë të mbingarkuara, por që synojë vlerësimin çështjeve që nxënësi ka zhvilluar.