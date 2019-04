Ulje të papritura në koleksionin e ri pranverë-verë, vetëm 4 ditë kohë për të përfituar!

Veshjet e dimrit sapo i kanë lënë vendin veshjeve të lehta pranverore dhe verore. Ato që janë në tendencë për këtë vit janë veshjet e freskëta, me ngjyra të ndezura. Ndër më të preferuarat janë veshjet me pika, miksimi i printeve apo lulet. Edhe veshjet shumëngjyrëshe, neon, e gjithë veshja xhins, apo dhe ngjyrat pastel janë të përzgjedhurat nga fashionistët për sivjet.

Do të kesh pranverën në sirtarin tënd? Ky është momenti i duhur dhe ka një mundësi të artë!

Në fakt, 4 ditë ulje deri në 50%, do të jenë të mundura në TEG, i cili eshte destinacioni i modës me dyqanet më të mira të veshjeve nga markat ndërkombëtare dhe qendra më e vizituar në vend.

Në datat 19-22 Prill , Tirana East Gate (TEG) sjell katër ditë me ulje çmimesh dhe ju mund të blini deri ne 50% më lirë që dyqane si Mango, Okaidi, Waikiki, Springfield, Carpisa, etj dhe jo vetëm në dyqanet me veshje dhe aksesore por mund të mendoni edhe për shtëpinë tuaj në dyqane si Jysk, Neptun, pa harruar ushqimore me SPAR.

Për tu informuar më në detaje rreth ofertave, shfletoni broshurën e ofertave ose klikoni në www.teg.al

