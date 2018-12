Unaza e Re, Gjiknuri: Po e verifikojmë, ne punojmë, ju hidhni baltë

Ministrit Damian Gjiknuri ka reaguar pas megaskandalit mbi mashtrimin e tenderit me Unazën e Madhe.

Ai thotë se autoritetet e shtetit po bëjnë detyrën.

“Shqetësimi juaj është si të shisni baltë për të mbuluar të kaluarën tuaj, ndërsa qëllimi ynë është si të hapim rrugët e zhvillimit të Shqipërisë” – shkruan ministri në FB.

Më poshtë deklarata:

“Atyre që duan të bëjnë politikë me Unazën e Re dhe kujtojnë se gjetën shtegun e revolucionit, pasi u katandisën me 100 protestues profesionistë të Bashkisë Kamëz nga mbrapa, u them kaq: Ndryshe nga ju që kur qeverisnit shisnit Shqipërinë me letra fallso, sot autoritetet e shtetit po bëjnë detyrën. ARRSH ka pezulluar projektin për lotin nr.1. Unë si ministër i jam drejtuar autoriteteve amerikane për verifikimin zyrtar të shqetësimit të bërë publik në media.

Kompania në fjalë nuk ka marrë asnjë qindarkë nga Buxheti i Shtetit dhe garancia e saj financiare do të sekuestrohet, në rast se dokumentet e paraqitura prej tyre në garë nuk janë autentike.

Në fillim-javën e ardhshme, presim përgjigjen e autoriteteve amerikane. Nëse përgjigja do të konfirmojë falsifikimin e dokumenteve nga kompania, atëherë pa diskutim do të reagojmë menjëherë me zgjidhjen e njëanshme të kontratës dhe referimin e rastit pranë organeve të drejtësisë.

Ky është dallimi i madh mes nesh dhe jush. Ne nuk i fshihemi asnjë përgjegjësie shtetërore dhe as kemi gjë për të fshehur. E thënë ndryshe, shqetësimi juaj është si të shisni baltë për të mbuluar të kaluarën tuaj, ndërsa qëllimi ynë është si të hapim rrugët e zhvillimit të Shqipërisë që ju rrënuat.”

l.h/ dita

*****

Foto: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri, i shoqëruar nga drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Afrim Qendro, duke shpallur personalisht fillimin e punimeve në Unazën e Madhe të Tiranës, mars 2018