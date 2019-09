Unazën, zonja Marku!

Dje u shpërndanë në media lajme konfuze mbi “hapa procedurialë” si prag hetimesh ndaj dy po tre ish-zyrtarëve dhe zyrtarëve të lartë të pushtetit qendror dhe lokal.

Prokuroria, e cila në të shkuarën e afërt ka dëshmuar se çuditërisht nervozohet në të njëjtën kohë me kryeministrin për rrjedhjen e informacionit, këtë herë nuk pati asnjë reagim për “rrjedhje”.

Por edhe pa këtë, “hetimet” e shpallura këto orët e fundit (hotele ministrash dhe bashkiakësh nga 700 – 900 euro dhe shkresa e një ish-ministri, nga ata që nuk u sollën mirë pas shkarkimit) kanë riskun të duken si lojra dhe intriga politike.

Pse? Sepse nga Prokuroria pritëm dhe vazhdojmë të presim hetime serioze mbi raportime shumë më serioze se disa qindra euro në fushën e hoteleri-pemtarisë: hetime mbi afera që kapin shifra miliona euro dhe që e provojnë ku e ku më rëndë korrupsionin shtetëror.

Jo shumë kohë më parë, jo papritur dhe jo rastësisht, shpërtheu njëri ndër skandalet më të bujshme, më të hapura dhe më të pafytyra të qeverisë së tashme: një firmë fantazmë, më shumë se fantazmë, e falsifikuar plotësisht dhe pas së cilës fshihej, Bashkim Ulaj, biznesmeni kontrovers me njërën këmbë tek ish-kryeministri Berisha dhe me tjetrën tek kryeministri i tashëm, Rama.

Ai akuzohet me prova të publikuara se krijoi përmes falsifikimeve lehtësisht të gjurmueshme, një kompani përmes së cilës fitoi me fond limit dy tenderë, njëri nga të cilët ishte ai i Unazës së Re.

Kaq i garantuar dhe kaq i lartë ka qenë ortakllëku i tij në qeveri, sa delegoi tek firma mashtruese, fantazmë gjithë njerëzit e tij, që nga përthyesja e deri tek specialistët, dhe nuk mori as mundimin të fshihte gjurmët, duke shkuar deri në një kapardisje të pabesueshme: adresën e firmës mashtruese, të paqenë, si krijesë e një recepsionisti, e dërgoi tek zyrat e veta.

Tani të gjithë janë të njohur me këtë skandal, pas të cilit kjo qeveri dhe cilado qeveri që do ish në vend të saj, e humbi moralin dhe kredibilitetin publik për të qeverisur më tej.

Skandali i Unazës, sado të përpiqen ta relativizojnë me fjali të cekëta e qëndrime të pështira mediokre solli përmbysjen e çdo norme financiare e juridike; shënoi rivendosjen e shtetit nën këmbët e oligarkisë financiare, thyerjen përfundimtare të çdo njësie besimi dhe saktësie, mposhtjen e gjithë strukturës pushtetore nga ai që njihet tashmë si „shteti i ëhatsappit“, ku burokracinë dhe barrierat ligjore të domosdoshme, i tejkalon një mesazh me telefon i kryeministrit.

Milionat e eurove, sipas disa të dhënave, do shpërndaheshin, ndërsa Ulaj do shpërblehej me tendera të tjerë fantazmagorikë për nga çmimi, si ai e autostradës drejt Kasharit, ku një kilometër kushtonte 20 milionë euro, dhe për të cilin auditi dëshmoi se ishte faturuar dyfish mbi kostot reale të dala nga studimi i fizibilitetit.

Por le të rrimë tek Unaza, sepse në një vend normal do mjaftonte ky skandal, që cdo qeveri të binte dhe të hetohej.

Buja që u bë ishte e madhe dhe e drejtë.

Qeveria lidh kontratë shumë milionëshe me një firmë që kishte falsifikuar gjithçka, me një recepsionist që nuk kishte asnjë aktivitet financiar, që nuk kishte as makineri, as përvojë, as kantier dhe as punonjës në organikën e tij.

Shefi i qeverisë zoti Rama, duke dashur të lajë gojën, na tha se këto ndodhin edhe në vende të tjera, për të kaq ishte e mjaftueshme.

Tani për skandalin heshtin të gjithë, qeveria, e cila është në interesin e saj të heshtë, opozita që ka një marrëveshje tjetër heshtje jo vetëm me qeverinë por edhe me zotin Ulaj.

Kemi një bashkëfajësi heshtje të disafishtë.

Dhe politika me dy krahët e saj hajdutë që thërrasin kapeni hajdutin, do vazhdojë të heshtë.

Po a mund të heshtni ju zonja Marku?

Nëse për dosjet X e Y ka siç shpreheni ju „mijëra fashikuj dhe duhen zbardhur“ apo „ qindra regjistrime dhe duhen zbardhur“, në këtë rast gjërat janë të thjeshta zonjë e nderuar: ata që e fabrikuan falsifikimin, ata që bashkëpunuan për këtë falsifikim, ata që e pranuan këtë falsifikim duke dhënë miliona euro si në mallin e babait, janë emra krejt të njohur.

Ata që e fabrikuan falsifikimin mund të fshihen pas emrit të një djali të arratisur, por edhe më budallai e di se ai nuk është asgjë tjetër, veçse masha.

Çuditërisht edhe ai „u zhduk“ pa asnjë ferrë në këmbë, ndoshta edhe i përcjellë nga disa njerëz pranë qeverisë dhe biznesmenit.

Por të tjerët janë ende në këtë vend. Njihen. Me emër, mbiemër, detyrë funksionale, nga përkthyese e punonjës të zotit Ulaj deri tek ish-ministra e drejtorë të qeverisë.

Dhe sigurisht zoti Ulaj dhe zoti Rama, zonja Marku.

Janë të fuqishëm? Sigurisht. Kanë pushtet dhe para.

Por nëse ju nuk keni mendere për t‘u marrë me ta, ju nuk mund të rrini më në atë post.

Aq më pak pas gjithë kësaj kostoje njerëzore e financiare; jetë shqiptarësh të humbura për shkak të sistemit të ndotur të drejtësisë, që shpresojnë tek Drejtësia e re.

Dhe ju ishit e para në kontekstin e kësaj drejtësie të re ku u mbështetën shpresat e një populli të sfilitur.

Ju u zgjodhët mes tymit për të qenë e kundërta e “Tik Llallës së të djathtëve”.

Por jo të ishit një “Tik Llallë me fustan e të majtëve”

Po i quajmë të majtë e të djathtë për hir etiketash politike.

Por parti të vetme ata kanë Paranë dhe Hipokrizinë.

Dita