“Unë, Agroni…” rrëfej për brezin tim

Nga Bashkim Koçi

Pas viteve ’90 të shekullit të kaluar tek shumë njerëz u vu re mania për të shkruar libra, krijime letrare si romane, novela, poezi, drama, apo kujtime nga jeta, pa patur parasysh rregullat e të shkruarit, gjuhën, drejtshkrimin, leksikun etj. Më një fjalë u bë deti kos, po bëhen shkrimtarë të gjithë. Mjafton të kesh ca para, të hedhësh në letër ca mendime sido që të të vijnë dhe … tak-fak bëhesh shkrimtar. Disa maniakë të kësaj fushe kanë arritur të botojnë 20-30 tituj librash, madje edhe më shumë. Fundi i “krijimeve” të tilla dihet: nuk i lexon kush.

Por tek kjo shumicë “shkrimtarësh” ka tek-tuk nga ata që dinë ç’të shkruajnë, dinë ç’të përzgjedhin nga jeta e tyre, duke e përdorur fjalën si element që ka energjinë dhe fuqinë të ndihmojë, të shërojë, të lëndojë apo edhe të të bëjë krenar për të kaluarën. Më ra në dorë këto ditë një libër të titulluar “Unë, Agroni…”. Bëhet fjalë për librin e inxhinierit të mirënjohur të naftës, Agron Çuadari.

Libri në tërësi sjell kujtime nga jeta. Përshkruhet vendi nga ai vjen, fshati Therepel i Skraparit, vitet e shkollimit në qytetin e Vlorës, Kuçovë e Tiranë. Ka jo pak fakte e copëza jete që brezi i atyre viteve gjen veten, i vijnë si të ishin ëndrra të një të shkuare shumë të largët, por ata çka të bëjnë të përulesh me shumë respekt janë kujtimet nga veprimtaria e tij në punë si inxhinier i profilit gjeolog-naftë-miniera.

Kur njeriu e kupton se është plakur nuk jeton më me ëndrra, po me kujtime. Të paktën kështu e ka perifrazuar dikush pleqërinë. Por Agron Çuadari, i cili tashmë jeton moshën e tretë, për aq sa na thotë në librin e tij “Unë, Agroni…”, të shkruar me shumë kulturë e dashuri, sjell fare natyrshëm atë që të detyron ta pohosh me gojën plot: ai jeton me kujtime, por edhe me ëndrra. Kjo e dyta, pra ëndrrat, nëpërmjet fakteve që ai përcjell tek lexuesi nga puna shumëvjeçare, e lodhshme dhe e mundimshme, i thotë brezit të sotëm të naftëtarëve, çpimkërkuesve, shfrytëzuesve apo përpunuesve të naftës se secila punë, sidomos ajo në sektorin e naftës, e kërkon njeriun të tërë. Dhe e dini çdo të thotë “njeriun të tërë” sipas Agron Çuadarit? Do të thotë sakrificë, mundim, ëndërrim, pra njeriun të tërë.

Autori e sjell veten, si kuadër e specialist të naftës, në shtegtim, në lëvizje që, edhe pse nuk shprehet, kuptohet që ka qenë i suksesshëm, rezultativ. Rrugëtim me plot stacione, të gjithë me telashe e ndodhira që ia kanë trazuar jetën, i ngjan atij të alpinistit, sport i vështirë dhe i shenjtë. Por duke hedhur të zezën mbi të bardhë tek “ Unë, Agroni…” dalin si padashje shifra dhe fakte që të tronditin, të alarmojnë, të bëjnë të dalësh në ca përfundime dëshpëruese për atë çka ka ndodhur në sektorin e naftës në këta vite të pas ’90-ës. Në vitet që autori i librit ishte drejtor i Uzinës të Përpunimit të Naftës në Kuçovë, nuk i ka shpëtuar dot “pafajësisë” për të renditur shifra shumë domethënëse për të punësuarit në uzinë, të specialistëve të arsimuar, teknikë të mesëm dhe inxhinierë naftë, tonët e produktit të përpunuar etj. Në atë ngrehinë, e cila tashmë është kthyer në gjendje të frikshme, të “bombarduar” sikur të jetë në Aleppo të Sirisë, paskëshin qenë të punësuar 980 vetë. Po aty, në atë ngrehinë që sot të zë frika, qenkësh përpunuar e rafinuar plot 500 mijë ton naftë në vit. Shumë punë të tjera të dobishme, të cilat edhe ato i kemi harruar, ing. Agron Çuadari na i sjell në vëmendje. Por në Uzinën e Përpunimit të Naftës në Kuçovë janë prodhuar edhe shumë nënprodukte të tjerë si bitum, vajra lubrifikantë, graso, napalm, acid e sapun naftanik etj. Autori vetëm sa i sjell këto shifra, nuk është shprehur më tej. Por unë, shkruesi i këtyre radhëve, pyes: Ku vajti, ç’u bë me atë pasuri të popullit të akumuluar me aq djersë e mundim në dhjetëra vite? Të gjithë ngrejnë supet, të gjithë heshtin.

Punë e madhe është ajo punë që e ka qëllimin e madh. Tek libri “Unë, Agroni…” shfaqet thjeshtë, në mënyrën më të pafajshme, përpjekjet e ca njerëzve idealistë, të cilët i gjen nëpër faqet e librit me emra e mbiemra si të zhytur me kokë në punë, pa menduar ç’bëhet prapa për familjen, për fatin e fëmijëve, për jetën si person, për ta bërë atë më të plotë, më të lumtur. Është paksa e vështirë për të sjellë në pak rrjeshta atë çka përshkruan autori për punën e kujdesshme, shumë të kualifikuar, të punëtorëve dhe të personelit inxhiniero-teknik, por më duhet të them që një krahasim fare sipërfaqësor të së sotmes me të djeshmen, duhet thënë se naftës “ia kemi bërë naftën”. Këtë përfundim nuk e kam nga vetja, por na e thotë një specialist që meriton t’i heqësh kapelen tek libri i tij i shkruar me modesti, “Unë, Agroni…”. Ai, përshembull, sjell një panoramë të punës në laboratorin kimik të cilësisë, si një nga njësitë më të rëndësishme në aktivitetin e Uzinës. “I kompletuar me të gjitha aparaturat e kohës dhe me personel të kualifikuar, inxhinierë e teknikë të mesëm, me punë të pandërprerë 24 orë në 24 orë, kontrollonte në ecuri cilësinë e lëndëve të para, të përpunimit paraprak e atij përfundimtar, duke e shoqëruar me certifikatën e cilësisë, çdo nënprodukt që plotësonte kërkesat e përcaktuara në standardet shtetërore.” Në këta dy-tre rreshta të shkruara, që inxhinier Agroni na i sjell me përpikmëri dhe me shumë përgjegjësi, nuk ka nevojë për asnjë koment, për atë çka thashë pak më lart, që shtetarët në këta 27 vjet, naftës ia kanë bërë naftën. Në atë Uzinë nuk ekziston më as repart distilimi, as repart rafinimi, as të prodhimit të bitumit, të prodhimit të fuçive për ambalazhim, të prodhimit të pluhurave larës, i prodhimit të paisjeve mbrojëse nga zjarri etj, etj. Aty nuk ekziston asgjë, është zhdukur deri në themel. Ia kanë grabitur gurët, drurët, edhe hekurat. Dikush mund të shtrojë pyetjen, nga ato asgjësueset: po pastaj? Sigurisht tek libri “Unë, Agroni…” nuk shtrohet apo të jepet ndonjë zgjidhje për atë që ka ndodhur. Por inxhinieri, autori i librit, na e thotë troç diçka shumë të rëndësishme; ai ka hedhur të zezën mbi të bardhë, duke u përcjellë edhe brezave përpjekjet, punën e mundimshme, atë punë që e bënin dhe mund ta risjellin në ato parametra vetëm shtetarë të përgjegjshëm, atdhetarë, vetëm ata që e duan popullin dhe Shqipërinë.

Është i njohur fakti që teoria dhe praktika gjenden në kundërshtim të vazhdueshëm me njëra-tjetrën. Ato i “pajton” e i bashkon vetëm puna. E thënë kjo si një slogan, si një parullë të shkruar, qoftë dhe me germa të arta, nuk ka kuptim, nuk bëhet e prekshme, mbetet thënie në ajër, havadan. Tek libri “Unë, Agroni…” lexuesi gjen diçka që të ledhatojnë shpirtin. E di pse? Sepse autori për çka shkruan nuk shtiret, nuk prezantohet si njeri që i ka ngjitur shkallët në karrierë si “kokë e madhe”, që autoritetin dhe respektin ndaj vartësve e ka fituar duke mos thënë kurrë “unë”. Madje aty gjen ca gjëra që janë me plot ngjyra të së vërtetës, të thëna thjeshtë, bukur dhe që ngjisin. Aty jetën interesante e bëjnë sfidat, përplasja e mendimeve për të patur të drejtën njerëzore që e kanë dhe mund ta kenë vetëm njerëzit që dinë të punojnë. Inxhinier Agron Çuadari e ka gjetur “çelësin”, mënyrën sesi t’i thotë gjërat se punët e mëdha bëhen nga puna në grup. Gjatë një periudhe jo të vogël, prej katër vjetësh, ai ka mbuluar në pozicionin e Zv/ministrit të Energjetikës, Drejtorinë elektro-energjitike. Ishte një nga drejtoritë më të rëndësishme nëse shënojmë që ajo mbulonte transmetimin e energjisë elektrike nga objektet prodhuese tek përdoruesi brenda dhe jashtë vendit. Do të merreshim me “vogëlsira” nëse nga libri “Unë, Agroni…” do të sillnim e të evidentonim gjëra që lidhen kryekëput me kujtime dhe që ngado që t’i vërtitësh ndjehet era e karburantit. Jo. Fjala është për të përciellë ide, praktika të mënçura e të çmuara që u duhen kuadrove e specialistëve që punojnë në sektorin e energjitikës. Autori përmend një fakt që është vërtetë për ta vlerësuar. Bëhet fjalë për ndërtimin e linjës të tensionit të lartë 400 kilovolt, Elbasan-Korçë, për t’u lidhur paralel me sistemin elektro-energjitik grek. E dini cilët specialistë janë angazhuar për të përmbushur këtë detyrë? E gjejmë tek libri “Unë, Agroni…”. Ata janë: Petrit Radavicka, Farudin Hoxha, Egon Gjadri, Kiço Negovani, Rahman Hanku, Leonard Zoto, Emin Mysliu, Yllka Zaloshnja, Ismail Ahmeti, Luigj Pjetri, Kujtim Bejtja, Myzafer Lezha, Llazar Paparorgji, Petraq Vasili, Tome Meksi, etj. I kini dëgjuar këta emra? Për mua, për aq informacion që kam rreth emrave të personaliteteve që kanë shkëlqyer në fushën e energjitikës, ata janë shkencëtarë. Të gjithë, pa përjashtim. Këta emra janë korifenjtë e energjitikës shqiptare, ata korifenj që vunë firmën në ndërtimin e veprave hidroenergjitike nga të cilat edhe sot e kësaj dite furnizohemi me energji elektrike. Tek libri “Unë, Agroni…” emrat e tyre përcillen si ata liderët e mire, të cilët i bëjnë njerëzit të ndihen mirë, sikur janë në zemër të gjërave.

Tek libri i inxhinier Agron Çuadarit, midis rrjeshtave, gjen “perla” sesi komunikohet me njerëzit, këshilla që mund dhe duhet të praktikohen edhe në një sistem si ky i sotmi, kapitalist. Fjala është për atë që gjithmonë, para se të merrni një vendim, konsultohuni. Pra politika më e mirë publike bëhet kur dëgjoni ata që do të preken prej kësaj çka kini menduar të bëni. Gjatë viteve kur ai mbulonte detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Naftës, plot katër vjet, u soll si një usta i mirë, si një mjeshtër në kuptimin më të mirë të kësaj fjale, në komunikimin me vartësit. Në libër mësohët se në sistemin e naftës funksiononin 29 ndërmarrje me 25 mijë punëtorë e punonjës të administratës. Rreth një mijë e tre qind ishin specialistë të lartë, të profileve të ndryshme, të përgatitur jashtë dhe shumica brenda vendit. Sigurisht që unë, lexuesi i librit “Unë, Agroni…” nuk mund të sjell të tërën, gjithçka që thuhet e shkruhet aty, por për aq informacion që kam për atë çka ka ndodhur, që sistemi energjitik i naftës po përpëlitet dhe është në grahmat e fundit po vdes, por tek ky libër besoj se gjen këshilla të dobishme për t’i thënë ndal stuhisë që po na merr pasurinë më të madhe e më të çmuar.

Jeta është si një pasqyrë. Ajo të qesh në qoftë se e shikon duke qeshur. Në këtë sens libri “Unë, Agroni…” ka vlera të çmueshme, të admirueshme sepse në një farë mënyre, aty merr edhe këshilla për jetën. Merr ca këshilla që shoqëria njerëzore, por edhe këtu tek ne, po humbasin pak e nga pak, gjoja në emër të “modernizimit” të jetës. Një lexues çbirues, i cili shënon dhe u jep vlerë gjërave, që në pamjen sipërfaqësore duken të parëndësishme, merr vesh sesa e rëndësishme është familja, ç’pasuri e madhe është bashkëshortja, fëmijët, të afërmit e gjakut tënd e më tutje. Aty, fare pa diktat, mëson nga tjetri sesi të sillesh si qytetar me vlera dhe i virtytshëm, sesi të duash lagjen, fshatin tënd ku ke lindur, atdheun tënd. Autori përmend dhe komenton marrëdhënie me njerëzit e tij të afërm, të punës e të rastësishëm, por që ka një emërues të përbashkët: duaje njeriun.

Kam lexuar diku se, nëse ka ndonjë libër që do ta lexosh, por nuk është shkruar akoma, atëherë duhet ta shkruash ti. Që të jem i sinqertë me veten time kam lexuar libra, përfshi edhe nga ata që kanë patur si objekt naftën, por si ai “Unë, Agroni…” nuk kisha lexuar. Atë, për fat të mirë, e ka shkruar një inxhinier me emër të mirë, Agron Çuadari.