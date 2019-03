“Unë do jem aty me familjen time!”, Veliaj fton qytetarët të shtunën në shesh

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka ftuar mbrëmjen e sotme qytetarët që të marrin pjesë në takimin e së shtunës që do të organizohet në Sheshin “Nënë Tereza”.

Përmes një postimi në Facebook, Veliaj bën me dije se do të jetë aty bashkë me familjen e tij, ndërsa fton që këtij aktiviteti t’I bashkohen edhe qytetarët e Tiranës bashkë me familjen e tyre.

“Unë do jem aty me familjen time! Mezi pres të të takoj dhe ty aty me familjen tënde! Për familjet tona dhe Tiranën që duam! Të Shtunën, ora 11:00 te sheshi “Nënë Tereza“”, shkruan Veliaj.

v.l/ Dita