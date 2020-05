Universiteti i Tiranës miraton 5766 kuota, ja si ndahen për çdo degë!

Për vitin e ri akademik 2020-2021 në degët e fakulteteve që janë pjesë e Universitetit të Tiranës do të akomodohen 5766 studentë të rinj, në ciklin e pranimeve të nivelit të parë “Bachelor”, si dhe në programin e integruar që ofrohet në fushën e Drejtësisë. Në mbledhjen e fundit të zhvilluar, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës ka përcaktuar edhe ndarjen e kuotave për çdo program studimi, duke konfirmuar njëherësh kuotat e mundëshme jo vetëm për kandidatët brenda vendit, por edhe për aplikuesit që garojnë për kuotat e kategorive të veçanta.

Referuar kësaj ndarjeje, në vendim saktësohet se për maturantët dhe kandidatët e tjerë që i kanë mbyllur studimet e shkollës së mesme në vitet e shkuara janë aprovuar në total 5075 kuota pranimi, sipas ndarjes që e gjeni të detajuar në tabelën në vijim të shkrimit. Ndërkohë 228 prej kuotave do të shpërndahen për kandidatët për studentë që vijnë nga trojet, 45 për kandidatët që janë shtetas të huaj, 141 për studentët e kategorive të veçanta, siç janë shtresat me aftësi të kufizuar, studentët me statusin e jetimit, si dhe kandidatët për studentë romë dhe ballkanë-egjiptianë. Gjithahshtu, janë përcaktuar 194 kuota për kandidatët studentë që do të aplikojnë për transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të ciklit të parë, si dhe 83 kuota për kandidatët që do të aplikojnë për një program të dytë studimi.

Senati Akademik i këtij universiteti ka kërkuar nga MASR mospërfshirjen e programeve të ciklit të parë “Bachelor” që zhvillohen në këtë universitet me kriterin e notës mesatare të diferencuar, pasi këto programe studimi që zhvillohen nuk janë në fushën e mësuesisë. Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë do të përllogaritet si mesatare e thjeshtë e dy treguesve, që janë: mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, si dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.

Kriteri i notës mesatare do të aplikohet edhe në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, të fakulteteve të këtij universiteti. Studentët në programet e ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Janë vetë universitetet ato që përcaktojnë në rregulloren e tyre pragun e notës mesatare, që i jep të drejtë studentit të ciklit të parë të diplomohet, duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome.Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Universiteti i Tiranës, programet e të cilit janë ndër më të kërkuarat nga maturantët ka aprovuar tashmë kriteret e reja të përzgjedhjes së fituesve që do të vijojnë për herë të parë studimet në një nga degët e 6 fakulteteve që janë pjesë e këtij institucioni të arsimit të lartë, Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, si dhe Fakultetin e Histori-Filologjisë.

Provimet e Maturës

Prej disa javësh maturantët po kanë nisur me përgatitjet për provimet e detyruara dhe lëndën me zgjedhje të cilat do të zhvillohen përgjatë muajit qershor. Për maturën e këtij viti, për të qenë kalues si në provimet e detyruara, ashtu edhe në atë me zgjedhje, maturanti apo kandidati i viteve të shkuara, duhet të marrë detyrimisht 25 për qind të pikëve totale me të cilat vlerësohet testi i secilës lëndë.

Ekspertët e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit kanë konfirmuar se testet e këtij viti do të jenë më të lehta, dhe do të zhvillohen vetëm me alternativa. Përzgjedhja e testeve përfundimtare të provimeve të maturës sërish do të bëhet përmes teknologjisë digjitale. “Kandidatët nuk lejohen të rijapin provimet me zgjedhje, nëse në maturat e viteve të mëparshme kanë marre rezultate jo më të ulëta se sa 4.50. Në rastet kur kandidati ka dhënë më shumë se një herë një lëndë, në provimet me zgjedhje i njihet vetëm rezultati i vitit të fundi”, detajohet në rregulloren e provimeve.

Ndarja e kuotave për 6 fakultetet e Universitetit të Tiranës

Në total për ciklin e parë “Bachelor”, janë miratuar 5766 kuota pranimi të cilat ndahen në:

5075 kuota të miratuara për maturantët dhe kandidatët e tjerë brenda territorit të vendit.

194 kuota që janë të destinuara për kandidatët që do të transferojnë studimet e ciklit të parë nga universitetet e tjera publike, apo private drejt Universitetit të Tiranës.

83 kuota që do të jenë në dispozicion të kandidatëve që duan të vijojnë studimet në një program të dytë.

45 kuotave të miratuara për shtetasit e huaj që do vijnë të studiojnë në vendin tonë.

228 kuota të miratuara për kandidatët e trojeve, gara për të cilët do të jetë më vete.

141 kuota për kategoritë e veçanta, si personat me aftësi të kufizuara, jetimët, romët, fëmijët e ish policive të rënë në detyrë, si dhe ish të përndjekurve.

Pranvera Kola\Dita