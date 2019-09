Universiteti/ Mund të ndërroni degën e fituar, ja çfarë duhet të bëni sot!

Maturantët dhe kandidatët e tjerë që janë regjistruar tashmë në një program studimi, si në universitetet publike, ashtu edhe në ato private, kanë edhe një shans për të ndryshuar degën e fituar.

Sipas kushteve të përcaktuara në udhëzimin e miratuar më herët nga dikasteri i Arsimit, të gjithë fituesit e raundit të parë, për të ndërruar degën e studimit duhet të kryejnë procesin e çregjistrimit në afatin e përcaktuar.

Çdo kandidat duhet që gjatë ditës së sotme të paraqitet pranë sekretarive mësimore të fakultetit ku është pranuar për të kryer procedurat e çregjistrimit.

Ndërrimi i degës së studimit

“Nëse jeni regjistruar në një program studimi, por dëshironi që në raundin e dytë të fitoni një tjetër preferencë, ju mund të kryeni procesin e çregjistrimit në datën e shpallur.

Vetëm në këto kushte dega e studimit mund të ndryshohet. Çdo kandidat duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara gjatë fazës së regjistrimit të raundit të parë.

Duhet të bëni kujdes, pasi nëse nuk çregjistroheni sot me 16 shtator, nuk mund ta ndryshoni më degën e studimit brenda këtij viti akademik”, bëjnë më dije specialistët e MASR.

Gara për një tjetër preferencë studimi

Për të rihyrë në garë, ju duhet të plotësoni sërish formularin A2 në raundin e 2-të, aplikimet e të cilit do të nisin po gjatë kësaj jave. Sipas afateve të përcaktuara, raundi i dytë i aplikimeve në universitet do të nisë në datat 19-21 shtator, ku aplikimi sërish do të bëhet online.

Edhe në këtë raunde maturantët kanë të drejtë të zgjedhin 10 programe studimi. “Në periudhën 19 shtator-21 shtator 2019 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët dhe kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin AI/A1Z dhe nuk rezultojnë të jenë të regjistruar në asnjë program studimi të universiteteve publike, apo private në vend”, sqarojnë autoritetet e dikasterit të Arsimit.

Konkretisht, në raundin e dytë mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja. Procedura e aplikimit do të jetë e njëjtë si ajo e raundit të parë.

Vetëm maturantët që aplikojnë për herë të parë në këtë raund të dytë do të shlyejnë tarifën prej 2, 000 lekësh për plotësimin e formularit të preferencave. Ndërsa kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë nuk do të shlyejnë më tarifë aplikimi. Ndryshe nga raundi i parë, fituesit e raundit të dytë do të regjistrohen në 5 faza 48-orëshe.

Procedura e regjistrimit do të jetë po e njëjta. Edhe në këtë raund kandidati që nuk është i kënaqur me degën ku është shpallur fitues mund të bëjë çregjistrimin për të hyrë sërish në garë përgjatë aplikimeve të raundit të tretë.

Në raundin e dytë kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që:

Nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë.

Kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues.

Kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen.

Janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë.

p.k/dita