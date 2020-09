“URA” që bashkoi Shqiptarët dhe Serbët në Mal të Zi

Nga Marjana DODA

Një javë pas zgjedhjeve parlamentare në Malin e Zi, ka filluar një furi nacionaliste kundër shqiptarit “kingmaker” i cili ka “veton” për krijimin e qeverise së re në vend. Dritan Abazoviç, është një nga tre kryetarët e partive opozitare malazeze, që bashkuan votat për të rrëzuar pas 30 -vitesh në pushtet partinë e Milo Gjukanoviç, Partinë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi (PDS).

Pikërisht më 30 Gusht në Mal të Zi u mbajtën zgjedhjet parlamentare si dhe zgjedhjet lokale në 5 komuna. Dalja në këto zgjedhje ishte masive ku në votime morën pjesë 409880 qytetarë apo 75,9 për qind. Pavarësisht se zgjedhjet u zhvilluan në atmosferën e ndezur mes bllokut promalazez dhe atij proserb, ku pati paralajmërime për trazira, fatmirësisht Mal i Zi e kaloi këtë sprove të rëndësishme demokratike duke ofruar zgjedhje të lira .

E megjithatë, kjo zgjedhje që bënë shumica e qytetarëve të Malit të Zi, nuk është mirëpritur. Fitorja e opozitës ka shkaktuar një kakofoni brenda dhe jashtë Malit të Zi.

Shqiptari Dritan Abazoviç, i cili është kreu i Lëvizjes URA dhe ka siguruar 4 deputetë në Kuvend, ka bashkuar votat me opozitën proserbe. Katër deputetët që ka fituar “URA” janë jetik për secilën prej dy partive të para që do të krijoje qeverine e re në Podgoricë. Dritan Abazovic, u pozicionua përkrah Frontit Demokratik, duke i dhënë 4 mandate proserbëve dhe duke dalë kundër Milo Gjukanoviç.

Ai mbështeti koalicionin e nacionalistëve serbë quajtur “Crno na bijelo” (E bardha në të Zezë) me drejtues kryesorë Zdravko Krivokapiç dhe Aleksa Beçiç nga partitë “Për të ardhmen e Malit të Zi” (27 deputetë), dhe “Paqja është kombi ynë” (10 deputetë).

Së bashku ata kanë mundur të bëjnë 41 deputetë, mjaftueshëm sa për të formuar qeverinë, e cila është zotuar të ketë si fokus kryesor integrimin në BE.

“Ne e dinim se do të ndryshonim lojën. Kemi pritur ndryshimin e qeverisë për 30 vjet, shumë njerëz nuk e kanë besuar, por tani është realitet. E thamë se do të shkruanim historinë dhe e shkruam. Mafia, nuk do të sundojë më ne Malin e Zi”.

Eshtë deklarata e bërë menjëherë pas mbylljes së kutive të votimit nga Dritan Abazoviç, politikanit 34-vjeçar të Malit të Zi, që u bë kryefjala e këtyre zgjedhjeve.

Atë që nuk mund ta realizonin dot bashkë të gjithë partitë shqiptare pavarësisht ndërhyrjeve nga jashtë ,e bëri vetë Dritani, djali ulqinak i cili edhe pse nuk foli shqip, ai afroi elektoratin gri. Afroi serbë e shqiptarë , malazez e boshnjakë pranë tij dhe sot ai ka veton për formimin e qeverisë së re në Mali të Zi.

Megjithëse është sulmuar pikërisht për gjuhën e tij, në fakt Dritan Abazoviç duhet marrë shembull jo vetëm nga partitë shqiptare në Mal të zi, por dhe ato në Maqedoninë e Veriut.

E them këtë pasi partitë politike shqiptare kanë ndjekur të njejtin kurs si partitë malazeze apo maqedonase, duke bërë fushate dhe premtime vetëm ndaj grupimeve të tyre etnike dhe jo për çdo qytetarë që jeton në vend.

Kështu pra, Abazoviç tregoi qartë se një shqiptar mund të marrë dhe votat malazeze madje dhe ato serbe. Një shqiptarë që premton mirëqenie, zhvillim ekonomik, stabilitet dhe integrim është i mirëpritur edhe nga jo shqiptarët.

Sot duhet të jemi të lumtur për këtë zhvillim të ri në Mali e Zi. Duhet të jemi përkrahës të Dritanit, pasi pikërisht në shtetin fqinj, aty ku shqiptarët kanë qenë të shtypur edhe pse ka udhëhequr vetë miku i Kryeministrit Rama, Gjukanoviç, sot kemi një shqiptar që do ti japë një kahje e drejtim të ri vendit. Ky shqiptar , ky lider i ri duhet mbështetur për të garantuar kështu një shtet të së drejtës për çdo qytetare në Malin e Zi, shqiptarë, malazez ,serbë ,e boshnjak,e nëse “Ura” e Dritanit mund ti bashkojë këto etni, atëhere le ta mirëpresim për një të ardhme europiane,le ta ndërtojmë bashkërisht këtë urë.

Vendimi i Abazoviç rreth bashkëpunimit me forcat pro-serbe ka marrë kritika por është sulmuar duke e quajtur tradhtar. Të gjithë e këshillojnë dhe e orienjtojnë drejtuesin e “URA”, që të bëjë koalicion me partinë e Milo Gjykanoviçit, dhe të mos shkojë në bashkëqeverisje me partitë pro-serbe, duke paralajmëruar një qasje tjetër të politikes drejt asaj proserbe dhe pro-ruse.

Mitimizimi që i bëhët Gjukanovi çnuk është aspak me vend, sikundër nuk ishte aspak me vend thirrja dhe mbështetja që dha kryeministri i Shqipërisë z. Edi Rama, presidentit malazez gati gati duke e veshur me petkun e shenjtorit. Po ashtu dhe të kryeministrit maqedonas Zoran Zaev, meraku i së cilit ishte padiskutim fitorja e Milos.

Lëvizja e Abazoviç shihet si mjaft e rrezikshme, sikundër shprehen shume analiste e politolog, duke thëne se mund të çojë Malin e Zi në një qorrsokak, në afërsi me Serbinë dhe Rusinë dhe largim nga rruga e integrimit euroatlantik.

Por a nuk është Serbia ajo që po ecen drejt integrimit Europian?

Në gjykimin tim, nisur dhe nga ngjarjet politike përgjatë ketyre viteve,verej se këto deklarata të tipit pro-serbe, pro-ruse, krijojnë një hendek edhe më të madh mes shqiptarëve e serbeve. Vallë a duhet të jemi përjetësisht në armiqësi?

Meqe Shqiptari Abazoviç shihet si çetnik sepse do formoje qeverinë me opozitën pro-serbe, mjafton të kujtojmë se pikërisht sot (4 shtator 2020) , në Shtëpinë e Bardhë në Uashington po firmoset një marrëveshje historike Kosovë-Serbi, e pavarësisht përmbajtjes së saj qoftë ekonomike apo politike, kjo tregon një hap më afër mes shqiptareve e serbeve. Andaj ne nuk duhet të frikësohemi nga bashkëpunimi me pro-serbet në Mal të Zi. Dritani e di mirë, se ka ardhur koha që kësaj armiqësie shekullore ti jepet fund dhe këtë duhet ta provojmë nëpërmjet bashkëpunimit për një të ardhme të paqtë .

Përse kjo stepje përpara të ashtuquajtures frymë pro-serbe e pro-ruse në Mal të Zi, një vend tashmë anëtar i NATO-s dhe i vetmi shtet në Ballkanin Perendimor që ka hapur bisedimet për negociata për anëtarsëim në BE 8 vite më parë?

Eshtë bërë tashme klishe “kërcënimi rus” që futet si pyke sa herë nuk ka argumente të tjera për dështimet politike të vetë liderve të vendit.

Sa i përket ndikimit rus në Mal të Zi, jemi të gjithë të vetëdijshëm se investimet ruse në Mal të Zi janë bërë nën bekimin e Gjukanoviç herë si kryeministër dhe herë si President. E nëse Mali i Zi sot ka një zhvillim të turizmit, kjo i atribuohet dhe investimeve ruse. Kështu Gjukanoviç këtë herë duhet të pranoje se” armiku “është vete ai dhe politika e tij 30-vjeçare në Mal të Zi,

Histeria e akuzave ndaj këtij djaloshi 34 -vjeçar, dhe paragjykimi ndaj fitores së tij ka bërë që në me pak se 5 ditë , Abazoviç të deklarohet në çdo intervsite nga mediat e rajonit por dhe atyre europiane që politika e jashtme nuk do të ketë ndryshime .

Kështu i pyetur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë nëse marrëveshja e tri koalicioneve, përfshirë “Të zezën në të bardhë”, parasheh që të mos ketë diskutim për statusin në NATO, Abazoviq u përgjigj pozitivisht.

“Këto janë obligimet tona ndërkombëtare. Nuk mund të ndërtojmë një shtet serioz dhe të mos jemi seriozë në politikën ndërkombëtare. Kjo nuk do të ndodhë derisa të pyetet ky koalicion. Kjo çështje është më e theksuar në Mal të Zi sesa në bashkësinë ndërkombëtare”, tha Abazoviq, për të shtuar se nuk do të ketë ndryshime në kursin e politikës së jashtme, por vetëm përmirësime të segmenteve në politikën e jashtme.

Udhëheqësi i koalicionit zgjedhor “E zeza në të bardhë” në Mal të Zi, Dritan Abazoviq, tha se nuk ka kompromis me interesat kombëtare të Malit të Zi dhe se ky vend mund të zhvillohet vetëm si shtet qytetar, i orientuar për t’u bërë anëtar i Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë e mundur.

Në një intervistë për gazetën serbe, “Kurir”, Abazoviç ka theksuar se nuk duhet të rikthehen në të kaluarën. “Sigurisht që ne do të jemi kundër, dhe unë mendoj se kjo çështje nuk do të jetë në rendin e ditës sepse është diçka që ne e kemi përfunduar, ne nuk duhet të kthehemi në të kaluarën”, është shprehur ai.

“Pres që Beogradi dhe Prishtina të gjejnë një gjuhë dhe marrëveshje të përbashkët në të ardhmen gjë që do të qetësonte tensionet dhe do të mundësonte procesin e pajtimit. Paqja nuk ka çmim. Të gjithë këtu duan paqe, askush këtu nuk dëshiron luftë, por jetë, biznes …”, ka deklaruar ai.

“Nga këto postulate nuk do të lëvizet asnjë milimetër. Kush nuk e do një shtet të tillë, nuk mund të jetë partner i koalicionit ‘E zeza në të bardhë’. Mali i Zi nuk do të bëhet kurrë Sparta Serbe, as krahinë e Shqipërisë së Madhe, as e Serbisë së Madhe, as e ndonjë shteti tjetër”, dy ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi.

Të njëjtat pyetje dhe e njëjta përgjigjie në çdo intervistë.

Asgjë që është e lidhur me interesat kombëtare të Malit të Zi, nuk mund të vihet në pikëpyetje. Ne jemi garantues të sovranitetit të Malit të Zi dhe nuk do të ketë shmangie nga kursi perëndimor pergjigjet Dritan Abazoviç.

E si mund të ndodhe ndryshe, rruga e Mali të Zi drejt Bashkimit Europian është shtruar tashmë me gurë të fortë 8 vite më parë kur Mali i Zi i filloi negociatat e pranimit me BE, e për këtë nuk ka meritë vetem qeveria Gjukanoviç i deklaruar si properendimor viteve të fundit , por të gjitha partitë e tjera në vend. Ndërkohë mos të harrojmë se ustallaret e vertetë të kësaj rruge europiane, janë shqiptaret e Malit të Zi.

Kësisoj, sot Mali i Zi është anëtari i KB, NATO, Organizata Botërore e Tregtisë, Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, Këshillin e Evropës, Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore dhe një anëtar themelues i Bashkimit për Mesdheun.

Madje vetem 1 muaj para zgjedhjeve Mali i Zi hapi Kapitullin e fundit në negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, dhe me siguri do të jetë i pari shtet në rajon që do të antarësohet në BE. Ndaj asnjë panik. Thjesht urojani fitoren Dritanit !

/argumentum.al