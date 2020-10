Urdhri i fundit i MASR / Psikologu dhe punonjësi social, kriteret e punësimit në shkolla!

Pranvera Kola

Përcaktohen kriteret për punësimin e psikologëve dhe punonjësve social në institucionet e arsimit parauniversitar publik në vend. Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Evis Kushi ka miratuar gjatë ditës së djeshme urdhrin ku saktësohen kushtet e ofrimit të shërbimt psiko-social në shkolla, duke diktuar njëherësh edhe kriteret e punësimit të tyre. Ky shërbim do të funksionojë në çdo Drejtori të Arsimit Rajonal, e cila do të jetë përgjegjëse edhe për zhvillimin e procedurave të konkurimit nëpërmjet strukturave përgjegjëse për vendet e lira të punës për psikolog dhe punonjës social në çdo shkollë.

Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë në çdo njësi shërbimi kushtëzohet nga numri i nxënësve për çdo shkollë. Konkretisht, në shkollat me 500-700 nxënës do të punësohet një psikolog ose punonjës social, teksa në shkollat me mbi 700 nxënës do të ofrojnë shërbim social dy punonjës të këtyre profileve. Gjithashtu në urdhër saktësohet se do të ketë një psikolog, apo punonjës social në çdo shkollë që ka të paktën 10 nxënës me aftësi të kufizuara të përcaktuara me raport të Komisionit Mjeko-Ligjor. Po ashtu do të ketë një psikolog për çdo shkollë të arsimit special. Më tej, dikasteri i Arsimit ka vendosur që një psikolog, apo punonjës social do të mbulojë disa shkolla në rastet kur këto të fundit kanë numër më të vogël se sa 500 nxënës. Për çdo 30 psikologë do të caktohet një supervizor.

Psikologu duhet të ketë diplomë të ciklit të parë dhe diplomë të ciklit të dytë, ose ekuivalente në fushën e psikologjisë në përputhje me përcaktimet e ligjit 80\2015. E njëjta gjë vlen edhe për punonjësin social duhet të ketë të njëjtin nivel arsimimi në fushën përkatëse.

Fazat e konkurimit për vendet e lira të punës

Pas shpalljes së vendeve të lira të punës nga drejtoritë rajonale të arsimit për çdo shkollë, personat e interesuar për këto vende, do t’i nënshtrohen konkurimit të hapur, i cili do të zhvillohet me tre faza që janë, konkurimi me dosje, testimi me shkrim për vlerësimin e njohurive rreth profesionit dhe legjislacionit që vepron në këtë fushë, si dhe faza e fundit që është intervista e strukturuar.

Për secilën fazë janë përcaktuar edhe pikët që kandidati duhet të sigurojë. Duke iu referuar skemës, vlerësimin maksimal prej 40 pikësh kandidati do ta marrë nga testimi me shkrim. Ndërsa dosja e dokumenteve vlerësohet me 25 pikë, si dhe 35 pikë do të jepen nëpërmjet fazës së tretë që është intervista e strukturuar. Ndarjen e plotë të pikëve që do të siguroni në secilën fazë e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Po ashtu gjeni edhe dosjen e dokumenteve që duhet të dorëzoni në fazën e parë, si dhe kriteret e përgjithëshme dhe ato të veçanta të punësimit që duhet të përmbushë secili kandidat.

Emërimet e reja

Bazuar në pikët e siguruara nga secili kandidat, komisioni i vlerësimit do të shpallë edhe renditjen përfundimtare të pikëve, duke nisur në rend zbritës nga kandidati që ka nivelin më të lartë të pikëve, e deri tek ai me pikët më të ulëta. Kandidati me nurmin më të lartë të pikëve ftohet në përzgjedhjen e vendit të punës. Sipas kushtit të vendosur asnjë kandidat nuk mund të refuzojë me shumë se sa tre vende të lira pune të ofruara. Kandidati emërohet me kontratë pune që mund të jetë me afat të caktuar ose jo, sipas specifikave të vendit të lirë. Fituesi duhet të paraqitet brenda tre ditësh për të lidhur kontratën e punës me shkollën përkatëse që ka zgjedhur.

Ofrimi i shërbimit psiko-social

Shërbimi psiko-social do të ofrojë mbështetje nëpërmjet psikologëve dhe punonjësve social për trajtimin e problematikave të ndryshme, vlerësimin e rasteve të fëmijëve me nevoja të veçanta psiko-sociale, si dhe hartimin e programeve parandaluese sipas nevojave të komunitetit shkollor. Ky shërbim do të vlerësojë gjendjen e nxënësve me probleme të të nxënit, ose të sjelljes dhe në bashkëpunim me mësuesin dhe drejtues të institucionit arsimor dhe prindërit do të planifikojë dhe të realizojë shërbime që ndihmojnë në zhvillimin arsimor, social dhe personal të nxënësit. Në shkollat private ky shërbim duhet të mbulohet nga vetë shkolla.

Kritere të përgjithshme

Të jetë shtetas shqiptar.

Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.

Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

Kërkesa të veçanta

Të jetë i pajisur me diplomë të ciklit të dytë të studimeve në fushën përkatëse.

Të jetë i pajisur me licencë të ushtrimit të profesionit.

Të jetë pjesë e urdhërit përkatës.

Të zotërojë njohuritë bazë kompjuterike.

Zotërimi i gjuhëve të huaja përbën avantazh.

Dokumentacioni që duhet të ketë dosja për konkurim: