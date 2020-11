Urdhri i QSHA për çdo shkollë/ Lista e profileve dhe llojeve të testeve për Maturën 2021

Krahas kalendarit të aplikimeve për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z për Maturën Shtetërore 2021, janë përcaktuar edhe llojet e testeve të detyruara që do të zhvillojnë maturantët e çdo shkolle të mesme në vend.

Ekspertët e arsimit bëjnë me dije se edhe për Maturën 2021 testet do të hartohen në varësi të profili të shkollës së mesme që maturanti po ndjek. Në urdhrin e fundit të Qendrës së Shërbimeve të Arsimit (QSHA) bëhen të ditura indekset e çdo profili shkollor, si dhe llojet e testeve të detyruara që do të zhvillohen për secilën prej tyre, listën e të cilave e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Në total janë 51 profilet e shkollave të mesme.

Kështu, gjatë fazës përgatitore për provimet e detyruara, maturantët do të duhet të punojnë me programet orientuese të përcaktuara për profilin e shkollës së tyre. Tre janë lëndët që do të zhvillohen si provime të detyruara, testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1), testi i matematikës (D2), si dhe testi i gjuhës së huaj (D3).

Si provim të detyruar të gjuhës së huaj në Maturën Shtetërore 2021, maturantët do të zhvillojnë lëndën përkatëse që kanë zhvilluar përgjatë tre viteve të shkollës së mesme (anglisht, italisht, gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht apo turqisht). Testi i gjuhës së huaj që do të jepet si provim i detyruar (D3) do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë (gjimnazit) trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Testi i provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të studimeve të shkollës së mesme që maturanti kryen. Lënda që do të jepet si provim i detyruar i gjuhës së huaj, do të përzgjidhet gjatë plotësimit të formularit A1 dhe A1Z.

Ndonëse rregullroja e provimeve nuk është shpallur ende, ekspertët theksojnë se për të qenë kalues, si në tre provimet e detyruara, ashtu edhe në atë me zgjedhje, maturanti apo kandidati i maturave të shkuara, do të duhet të marrë detyrimisht 25 për qind të pikëve totale me të cilat vlerësohet testi. Përzgjedhja e testeve përfundimtare të provimeve të maturës sërish do të bëhet përmes teknologjisë digjitale.

Përgjatë javës së ardhëshme, përkatëisht në datën 17 nëntor nis zyrtarisht plotësimi i formularit A1. Në pjesën e parë të formularit maturanti duhet të plotësojë të dhënat personale sa i takon identifikimit të tij përgjatë gjithë procesit të maturës. Këto të dhëna duhet të plotësohen në mënyrë sa më të saktë. Gjithashtu, një tjetër pikë e rëndësishme e kësaj pjese të formularit është edhe konfirmimi i adresës së emailit.

Pjesa e dytë e plotësimit të formularit vijon me hedhjen në sistem të të dhënave shkollore. Të dhënat shkollore do të plotësohen në bashkëpunim me mbikëqyrësin e sallës ku bëhet aplikimi. Për plotësimin saktë të kërkesave të këtij grupimi, maturanti dhe mbikëqyrësi duhet të marrin informacion të saktë dhe të plotë për secilën nga rubrikat përkatëse.

Ndërsa në pjesën e tretë të formularit duhet të plotësoni të dhënat lëndore që kanë të bëjnë me provimin me zgjedhje, si dhe tre provimet e detyruara. Sa i takon provimit me zgjedhje, maturanti duhet të zgjedhë këtë lëndë nga lista e 11 lëndëve të miratuara për maturantët e shkollave të mesme të përgjithshme dhe atyre artistike. Ndërkohë që për maturantët e shkollave profesionale janë përcaktuar 38 lëndët përkatëse nga ku duhet të zgjedhin vetëm një për ta dhënë si provim me zgjedhje.

Edhe për maturën e vitit të ardhëshëm do të vlejnë të njëjtat rregulla për zhvillimin e testeve, çka do të thotë se maturanti do të përjashtohet nga provimi kur konstatohet se: “Ndryshon vendin që i është caktuar, merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë të tjerë, kur bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit, kur mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit, si dhe kur refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit”.

Po sipas rregullores, maturantit nuk i njihet rezultati nëse përdor laps, stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuar në rregulloren e provimit, nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (barkodin), nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal, nëse vërtetohet kopja, e pjesshme, ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga komisioni përkatës, si dhe në rastet kur është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Formulari A1, datat kur duhet të aplikoni:

• Në 17 nëntor do të aplikojnë në sistem maturantët e Tiranës qytet dhe qark.

• Në 18 nëntor aplikimi vijon me maturantët e Tiranës , Kamzës dhe Vorës.

• Në 19 nëntor aplikimi vijon me maturantët në Durrës, Rrogozhinë, Kavajë, Shijak.

• Në 20 nëntor aplikimi vijon me maturantët e Dibër, Bulqizë, Mat, Klos dhe Krujë.

• Në 23 nëntor aplikimi vijon me maturantët në Fier, Mallakastër, Lushnje, Divjakë, Roskovec, Patos.

• Në 24 nëntor aplikimi vijon me maturantët në Fier, Lushnje, Vlorë, Himarë, Selenicë.

• Në 25 nëntor aplikimi vijon me maturantët e Gjirokastër-Libohovë, Finiq-Dropull, Përmet-Këlcyrë, Tepelenë, Memaliaj, Sarandë-Delvinë, Vlorë-Himar.

• Në 26 nëntor aplikimi vijon për maturantët në Korçë-Pustec, Maliq, Kolonjë, Poradec, Devoll.

• Në 27 nëntor aplikimi vijon me maturantët eKorçës, Librazhdit, Përrenjasit, Skraparit dhe Poliçanit.

• Në 2 dhjetor aplikimi vijon me maturantët në Berat, Kuçovë, Elbasan, Ura Vajgurore.

• Në datën 3 dhjetor aplikimi vijon me maturantët në Berat, Elbasan, Cërrik, Belsh, Peqin, Gramsh.

• Në 4 dhjetor aplikimi vijon me maturantët në Lezhë, Kurbin, Mirëditë, Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejes.

• Në datën 7 dhjetor aplikimi vijon me maturantët në Kukës, Has, Tropojë, Shkodër, Pukë.

KLIKO: Llojet e testeve