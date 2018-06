Uruguai i bashkohet Rusisë dhe eleminon Arabinë nga Botërori (VIDEO)

Uruguai bëhet skuadra e dytë që pret një biletë për në fazën tjetër të Kupës së Botës.

Amerikano-latinët mposhtën me rezultat minimal Arabinë Saudite, duke iu bashkuar Rusisë në krye të Grupit A, në kuotën e 6 pikëve.

Goli i vetëm i takimit u shënua nga Luis Suarez që në minutën e 23-të, rrjetë e cila eliminoi që në këtë 90 minutësh arabët.

GOAL!!! LUIS SUAREZ SCORES ON HIS 100TH APPEARANCE! WHAT WAS THE GOALKEEPER DOING?!#WorldCup⁠ ⁠#URU⁠⁠ #KSA⁠⁠ #URUKSA pic.twitter.com/4I2eE9A1Hc

— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) June 20, 2018