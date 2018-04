Ushqimet që përshpejtojnë ciklin e plakjes

Na është bërë zakon mbajtja e dietave për të humbur peshë. Por disa nga këto zakone dietike janë të dëmshme sepse përveç dëmtimit të shëndetit, ju bëjnë të shtoni edhe në peshë.

Ekzistojnë ushqime në sasi të lartë sheqeri, kripë dhe karbohidrate, alkool dhe ushqime me yndyrë të ulët që duhet të kontrollohen plotësisht për të ndaluar plakjen.

6 ushqimet e mëposhtme janë armiqtë kryesorë të plakjes:

1- Sheqeri: jo vetëm që iu bën të fitoni peshë, por gjithashtu krijon rrudha, plak lëkurën dhe dobëson shëndetin.

2- Yndyrnat: kanë një efekt inflamator brenda trupit. Ato gjenden në ushqime të përpunuara të tilla si ushqime të shpejta, byrek, ushqime të skuqura, margarinë etj. Ato çojnë në rrjedhjen më të vogël të gjakut në lëkurë, ndaj lëkura fillon të plaket dhe të bëhet me rrudha.

3- Alkooli: Konsumimi i tij do të përshpejtojë plakjen në formën e rrudhave të parakohshme, humbjen e kolagjenit, elasticitetin, skuqje, dehidrim dhe ënjtje.

4- Karbohidratet e tepërta: këto kanë të njëjtin efekt si sheqeri. Në mënyrë të ngjashme, karbohidratet e rafinuara aktivizojnë insulinën e cila prodhon një cikël mjaft të rrezikshëm pasi mund t’ju lërë të uritur brenda 30 minutash .

5- Ushqime me yndyrë të ulët: Nëse konsumoni ushqime të tilla do të privoni veten nga yndyrnat ushqyese që do t’ju mbajnë të shëndetshëm dhe të rinj.

6- Kripë: Nëse e konsumoni me tepricë do të shkaktoni dehidratim.Ju do të ndjeni etje, lëkurë të vjetër, të dehidratuar dhe rrudhosur.

Ushqimet kundër plakjes përfshijnë:

-Bajamet

-Salmoni

-Farat e lirit

-Avokado

-Frutat e thata

-Perime me gjethe jeshile

-Vaj kokosi

l.h/ dita