Vaj i ullirit, arma që shpërthen cistet ovariane pa dhimbje

Cistet ovariane janë ndër problemet më të zakonshme tek femrat. Në përgjithësi, ato nuk krijojnë probleme të mëdha, por ndonjëherë ndryshimet hormonale mund të shkaktojnë dhimbje.

Përveç cisteve ovariane që shfaqen në vezore, ekzistojnë edhe fibroidet, të njohura si tumore beninje, pra jo kanceroze që rriten në murin e mitrës.

Shpesh femrat i drejtohen mjekut specialist të alarmuara për të kryer vizita mjekësore. Por ju mund t’i trajtoni ato shumë lehtë në shtëpi, duke përgatitur disa mjekime natyrale me një kosto të ulët. Më poshtë, do ju njohim me alternativën që do ju ndihmojë dhe që do jap efekte të dukshme në trajtimin e cisteve dhe fibroideve, për më tepër nuk shkaktojnë dhimbje.

Vaji i ullirt:

Vaji i ullirit është një nga produktet me veti mjekësore të shumta. Ai ndihmon gjithashtu në trajtimin e cisteve dhe fibroideve, pasi është i njohur për aftësinë e tij për të bllokuar hormonin e estrogjeinit. Ju duhet të kosumoni një lugë gjelle vaj ulliri me një lugë gjelle lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Gjithashtu mund të përgatisni një çaj me gjethe ulliri i cili do ju ndihmojë në përmirësimin e sistemit imunitar.

l.h/ dita