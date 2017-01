Vajzat e lartësive

Uta Ibrahimi na ka treguar të gjithëve se frika dhe lartësitë janë të sfiduesheme. Ajo sapo ka përfunduar ekspeditën dimërore 4 javore në Himalaje, konkretisht në qendër-veri të Nepalit, në Luginën Ralwaling e cila është e njohur për mundësi të ndryshme alpine përgjatë gjithë vitit.

Ecja për të, ka filluar në fshatin Jagat 1200 metër lartësi mbidetare dhe duke vazhduar për 7 ditë ecje nëpër fshatrat e thella të kësaj zone, deri në fshatin e fundit NA me lartësi mbidetare 4 mijë e 200 metra.

Lugina Ralwaling njihet si ndër zonat ku është zhvilluar Budizmi gjatë shekullit të 17 dhe në atë kohë ka qenë si zonë sekrete dhe vetëm në 30 vitet e fundit është e vizituar nga alpinistë nga gjithë bota.

Ekspedita alpine për Ibrahimin, ka vazhduar nëpër kampe me lartësi të ndryshme mbidetare, kampi bazë 4 mijë e 900 metra, kampi i dytë 5 mijë e 400 metra dhe kampi i fundit 5 mijë e 656 metra lartë si dhe çdo ditë me aktivitete alpine në lartësi të ndryshme mbidetare me qëllim të përgatitjeve teknike – ngjitje në gurë, ngjitje në akull, ngjitje alpine e kombinuar, ngjitje në glaciera dhe trajnim në kravasa, përgatitje psikike dhe aklimatizim.

Të gjithë këtë aventurë Ibrahimi e përfundoi duke u ngjitur në 3 maje të Himalayave, Yalung Peak 5 mijë e 700 metra lartësi mbidetare, Nurbu Peak 5 mijë e 800 metra lartësi mbidetare, ngjitje teknike e shkallës D+ dhe së fundi Ramdung Peak 5 mijë e 925 metra lartësi mbidetare, ngjitje alpine e shkallës PD.

Uta ka treguar për këtë eksperiencë të vështirë. “Kjo eksperiencë më ka bërë më të fortë. Kam ecur në një masiv me shumë maje rreth e rrotull, me temperatura të ulëta deri në -20, me rrezikshmëri në çdo hap. Kam ndjerë respekt për çdo gdhendje që ka bërë natyra në këtë udhëtim. Këtë përjetim ta ofrojnë vetëm Himalayat”, ka thënë ajo.

Në Mars të këtij viti, Ibrahimi do të vazhdojë fazën e dytë të kësaj ekspedite me pushtimin e majës Sersung, 6 mijë e 422 metra lartësi mbidetar.

“Më duhet me zemër me ju falënderuar publikisht Familjes Begeja për besimin që ma kanë dhënë në realizimin e këtij projekti madhor, anëtarët e Shoqatës Dajti Alpin Turistik dhe Shoqata Skarpa nga Prizreni”, ka thënë Ibrahimi.

Në fund Ibrahimi, tregon se nuk ka qenë aspak e lehtë që të kalohet me sukses kjo ekspeditë, por nuk do të jetë aspak të lehtat edhe ekspedita e ardhshme që Uta do të ndërmarr.

Anjeza, farmacistja që ngjit maja

Një pjesë e mirë e njerëzve i urren lartësitë, por ka nga ata që i adhurojnë ato. Dhe këtu bëhet fjalë për lartësi të mëdha si Kilimanxharo apo Mali i Bardhë. Anjeza Kolasi është e para femër shqiptare e cila ka ngjitur majën më të lartë të Europës. Ajo nuk është alpiniste, por farmaciste, thjesht adhuron lartësitë dhe kontaktin me natyrën.

“Përpara 3 vitesh, kur një ekip po nisej për në Gramoz, vendosa menjëherë t’u bashkohem, megjithëse nuk kisha as përgatitjen fizike për të ngjitur një mal. E mora vetë nismën. Me këtë e kam nisur dhe pastaj më pëlqeu si përvoja dhe fillova të merrem më seriozisht”, rrëfen Anjeza.

Nëse bën një kërkim të thjeshtë për Mount Blanc në Google, përveç informacioneve të zakonshme, gjen edhe paralajmërime të tilla si renditja e arsyeve pse nuk duhet ndërmarrë një ngjitje e tillë, apo edhe cilësimi i Mont Blanc si një nga malet më vdekjeprurëse në botë.

“Kisha lexuar shumë pak sepse nuk doja që të dija çdo gjë paraprakisht, doja të lija disa gjëra surprizë. Kisha atë informacionin bazë për të qenë e sigurt për jetën. Mesa kalova dhe mesa pashë, nuk ishte shumë i rrezikshëm. Me përgatitjen fizike dhe mendore të duhur mund të kalohet shumë mirë”, rrëfen alpinistja amatore.

Edhe pse gjithmonë ka adhuruar natyrën, aventurat e saj me grupet e alpinistëve, Anjeza i ka nisur tre vite më parë. Një alpiniste fillestare-profesioniste, e cila për tre vite arrin majën më të lartë të Europës.

“Ngjitja në malet e Shqipërisë është e bukur sepse me anë të kësaj ngjitjeje krijon imazhin e relievit të vendit. Ngjitjet më të larta të japin një ndjesi tjetër, atë të sfidës që duhet kaluar. Për shembull, Kilimanxharo ka qenë një ngjitje shumë e bukur, por edhe Mount Blanc ka qenë super”, shton ajo.

Por Anjeza tregon se me gjithë kënaqësinë që të jep një sport i tillë, nuk kanë munguar momentet e vështira kur ka menduar të kthehet pas.

“Kur isha në Kilimanxharo dhe isha në nivelin e 4 mijë metrave vendosa të kthehesha sepse nuk mbushesha me frymë. Pas qëndrimit një natë në kamp, në mëngjes isha më mirë edhe grupi ishte shumë mbështetës duke më dhënë zemër dhe vazhdova e u kapërcye”, rrëfen Anjeza.

Çdo të thotë të jesh në majë të gjithçkaje dhe botën ta shohësh nga lart?

“Në majë je shumë në rregull me veten, ke një paqe të paparë, një ndjesi unike dhe më e rëndësishme është ajo që gjithkush mundet, t’ia dalin edhe gjërave shumë të vështira”, thotë alpinistja shqiptare.

Anjeza Kolasi është nënë e dy fëmijëve dhe mbështetja e familjes ka qenë një forcë e madhe për të vazhduar pasionin e saj, ndërsa si farmaciste ajo këshillon ecje të gjata dhe afrimitet me natyrën.