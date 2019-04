Vajzat-yje të popit që i bashkojnë rrënjët e forta shqiptare

Ceremonia e ‘’Grammy Awards’’, një nga çmimet më të rëndësishme muzikore në botë, foli shqip. Në kategorinë ‘’Best new artist’’ ishin në konkurrim Dua Lipa, artistja anglo-kosovare dhe Bebe Rexha, amerikane, por me origjinë shqiptaro-maqedonase. Fitoi Dua Lipa, e cila do të çojë në shtëpi edhe një statujëzë për këngën më të mirë ‘’Dance’’ me titull ‘’Electricity’’. Jo një surprizë, por mirënjohje për të disatën herë në karrierën shpërthyese të 23-vjeçares.

Prej disa vitesh Kosova konsiderohet si atdheu i yjeve të pop-it, këngët e të cilave transmetohen në radiot dhe në platformat ‘’streaming’’ të të gjithë botës.

Përveç Dua Lipës është edhe Rita Ora që është edhe modele, aktore dhe sipërmarrëse. Ajo nuk ka fituar ende një ‘’Grammy’’, por si kompensim u paraqit gjatë natës së çmimeve ‘’Oscar’’ me këngën ‘’Grateful’’, kolona zanore e filmit ‘’Beyond the Lights’’.

Atyre u bashkohet Era Istrefi me 600 milionë shikime ne Youtube me ‘’Bon, Bon’’ dhe pastaj me zërin e saj me Nicky Jam dhe Ëill Smith për këngën zyrtare të Botërorit të Futbollit të vitit 2018 në Rusi.

Nëse Era Istrefi u lind dhe u rrit në Kosovë, Dua Lipa dhe Rita Ora janë të dyja vajza kosovarësh refugjatë politikë në Britaninë e Madhe gjatë viteve ’90. Dua Lipa u lind në Londër, por ka jetuar në Prishtinë nga mosha 10 deri në 15 vjeç, përpara se të rikthehej në Mbretërinë e Bashkuar për të studiuar muzikë.

Kënga e saj më e parë në Youtube, ‘’New rules’’ ka marrë më shumë se një miliard e 600 milionë shikime.

Rita Ora u lind në Prishtinë në vitin 1990. Pas një viti familja u transferua në Londër, ku ka jetuar gjithmonë. Që nga viti 2012 ajo ka një prani të qëndrueshme të këngëve në të gjitha klasifikimet në botë. Lidhja e tyre me vendin e origjinës mbetet shumë e fortë.

Dua Lipa ka krijuar një fondacion bamirësie, një festival muzikor në Prishtinë, për të cilin është natyrisht krenare. Rita Ora këndoi në vitin 2018 për festën e 10-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ato janë një krenari për të gjithë rajonin. Pak kohë më parë në Tëitter, Bibe Reksa, ky është shqiptimi amerikan i emrit të saj, që në shqip është Rexha, prindërit e së cilës janë nga një qytet shqiptar i Maqedonisë së Veriut, bëri një propozim, atë që të bashkëpunonte me Dua Lipën, Rita Orën dhe Ava Max, një amerikane tjetër me origjinë shqiptare, e cila prej pesë javësh ndodhet në krye të klasifikimit të talenteve të reja të revistës ‘’Billboard’’.

‘’Dakord!’’, u përgjigjën. Bëjmë një ‘’Lady Marmalade’’ të re, kënga që në vitin 2001 bashkoi katër super yje amerikane, Pink, Christina Aguilera, Mya dhe Lil Kim dhe që tani mund të bashkojë katër vajza me rrënjë në tre shtete ballkanike të ndryshme, të bashkuara në dy gjuhë, anglisht dhe shqip.

v.l/ Dita