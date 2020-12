Vaksina shpërndahet në të gjitha vendet e BE, Von Der Leyen: Sot kthejmë faqen e një viti të vështirë, nesër nis vaksinimi

Të gjithë vendet e BE ka marrë në dorëzim dozën e parë të vaksinave anti-covid dhe se nga nesër nis vaksinimi në të gjithë vendet e unionit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se sot BE kthen faqen e një viti të vështirë në lidhje me pandeminë e COVID-19 dhe se vaksina është rruga e vetme për të dalë nga kjo situatë.

“Sot, ne fillojmë të kthejmë faqen në një vit të vështirë. Vaksina kundër COVID-19 është shpërndarë në të gjitha vendet e BE-së. Vaksinimi do të fillojë nesër në të gjithë BE-në. Ditët e vaksinimit janë një moment prekës i unitetit. Vaksinimi është rruga e qëndrueshme për të dalë nga pandemia”, tha Von der Leyen.

Gjatë ditës së sotme grupi i parë i vaksinave Pfizer-BioΝTech kundër COVID-19 arriti në Greqi me kamionë frigoriferë. Vaksinimi në vendet e BE do të nis më 28 dhjetor për shtresat më të rrezikuara nga virusi.

