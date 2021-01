VAKSINA: “Shqipëria ka siguruar 500 mijë dozat e para të vaksinës nga Pfizer”, Rama: Vaksina do të jetë falas dhe jo e detyrueshme por padyshim e këshillueshme

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria ka siguruar zyrtarisht 500 mijë dozat e para të vaksinës anti-COVID nga kompania Pfizer.

Rama tha se 10 750 dozat e para do të vijnë në fillim të javës së tretë të janarit, 30 mijë doza do të vijnë në shkurt dhe pjesa tjetër gjatë muajve të tjerë.

“Në përfundim të vitit të kaluar dhe në vigjilje të Vitit të Ri, siguruam 500 mijë dozat e para të vaksinës me Pfizer. Kemi dakordësuar me akt normativ për autorizimin e kontratës sipas marrëveshjes së konfirmuar zyrtarisht nga Pfizer. Sasia e autorizuar menjëherë. 10750 dozat e para do mbërrijnë në Shqipëri në fillim të javës së tretë të janarit. Mbi 30 mijë doza të tjera në shkurt dhe të tjerat në muajt e tjerë.

Ky nuk është fundi i përpjekjes sonë për të garantuar që asnjë dozë e vaksinës të mos mungojë deri në fund. Do vazhdojmë të përpiqemi me këmbëngulje dhe pa pushim që plani i vaksinimit të vazhdojë sipas parashikimeve”, deklaroi Rama.

Fushata e cila do të ketë moton “Shqipëria buzëqesh” do të nisë brenda muajit në stadiumin “Air Albania” në Tiranë. Kryeministri Rama kritikoi edhe një herë qëndrimin e BE-së për vaksinimin në lidhje me vendet e Ballkanit.

Ai tha se vaksina është falas dhe këshillueshme por jo e detyrueshme dhe vaksinimi do të nisë në fillim me bluzat e bardha, pastaj me mësuesit, policët dhe moshat madhora mbi 75-vjeç.

“Ka nisur puna për qendrat e vaksinimit në Shqipëri. Qendra e parë do të jetë ajo e Tiranës në “Air Albania”, ku brenda pak ditësh gjithçka do të jetë gati. Fushata e vaksinimit do të ketë moton “Shqipëria buzëqesh”. Do t’i kthejmë Shqipërisë buzëqeshjen e marrë peng vitin e shkuar nga armiku i padukshëm. Vaksina do të jetë falas dhe jo e detyrueshme por padyshim e këshillueshme për të gjithë”, tha ndër të tjera Kryeministri.

