“Vaksinat i kemi sjellë me kuaj”, Rama nuk kursen ironinë, ja kur pritet mbyllja e procesit të vaksinimit

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka treguar për herë të parë se periudhën me të cilën është planifikuar kryerja e vaksinimit për rreth 2 milionë shqiptarë.

Rama ka shtuar se vaksinimi pritet dhe ka ambicie të mbyllet për 14 muaj në vendin tonë.

“Kemi garantuar 500 mijë doza. 10780 do vijnë në janar. Do vijnë rreth 30 mijë në shkurt. kemi parashikuar me tre skenar ta mbyllim për 14 muaj. Në skenarin e tretë është në 24 muaj. Spanja tha se do e mbylli në vitin 2024 . Duam të jemi ambiciozë dhe ta mbyllim në 14 muaj. Ajo që po them është se ne në bazë të këtij plani jemi të vendosur se duke ecur me shpejtësi të shkëpusim hallka. Vaksinimi ka dy efekte tek personi dhe tek komuniteti për të mos përhapur. Janë 2.2 milion e përafërt që presin”, ka thënë Rama në “Open”.

Ai nuk i ka kursyer notat e ironisë duke thënë se i ka sjellë me ‘kuaj’. Më tej Rama ka theksuar se është një debat absurd dhe vaksina ruhet sipas protokolleve të BE.

“Vaksinat janë një pjesë që do vazhdojnë të vijnë në mënyrë transparente. Ne do u thonim nuk i duam se mediat duan transparencë? Vaskinat Pfizer. Cdo flakon ka një kod. E thash janë si ar sot. Dhe cdo flakon që del nga kompania ka një rrugë dhe është e pamundur ta devijosh nga rruga. Ajo rruga që u tregua është një rrugë që ka një destinacion. Destinacionin në një vend të BE është e pamundur të kthehet. Është e autorizuar nga një shtet dhe nën kujdes të sigurisë dhe shëndetit. Vaksinën e bëra vetë dhe nuk e bëra sepse desha të përfitojë nga rasti. Me kategorinë unë nuk jam për shaka të moshës. Është vaksina Pfizer që po injektohet në trupin tim.

I kemi sjellë me kuaj dhe i kemi futur në arka domatesh. Ditën e hënë e kam futur në trupin tim jashtë kushteve se dua të vras veten. Këtu e mbyllim këtë. Garancia institucionale është se ka ardhur sipas kushteve të BE”, ka thënë Rama.

h.b/dita