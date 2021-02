“Vaksinim selektiv”, Rama i përgjigjet Metës: Është bërë si dordolec, do të rimarrë pushtetin

Deklaratave të presidentit Ilir Meta i cili tha se vendi është në prag të katastrofës për shkak të situatës së COVID, kryeministri Edi Rama u është përgjigjur nga kantieri i Spitalit Rajonal Memorial, duke thënë se të gjitha përpjekjet e tij janë për të rimarrë pushtetin.

“Sot është ky spital platformë të për të filluar dhe pastrimin e tyre. Sistem ido ndryshojë në këtë sens, të mos harrojmë se dhe shqipëria kur ka nisur reformën e madhe të shendetësisë ka nisur njësoj si këtu. Meta ka bërë thirrje se ka neovjë për transformim në sistem dhe për planin e munguar t vaksinimit? Presidenti është në fakt, ilir meta është shpërdoruaes i rolit dhe zyrës së presidentit, thirrjet e tij për të reformuar shëndetësinë vijnë nga zyrat e Peco Vasilit të cilët e kishin mundësinë ta bënin. Koha kur drejtohej prej tyre është koha më e zymtë dhe më e errët.

Vaksinimi do shtrihet te mosha mbi 80 plus, nëse Meta mendon se Tinka Kurti dhe Reshat Arbana s’duhet të vaksinohen por të presin rradhën unë kam mendim tjetër. Nëse Meta flet për votat e rrjedhura. Ky njeri është bërë si dordolec që vjen në fusha për të trembur zogj ndërkohë që ka detyrë tjetër. Kam besim se do tja arrijmë planit të parë të vaksinimit. Presidenti i shqiptarëve që flet për Shqipërinë dhe shqiptarët që lufton për ndërmarrjen e tij se merr në kosideratë që janë shumë vende që ende skanë marrë asnjë dozë vaksine ndërsa ne vijojmë me të moshuarit tani dhe hap pas hapi me të tjerët. Ata thjesht duan të marrin pushtetin me forcë por kurrë skanë për ta rimarrë”, tha Rama.

j.l./ dita