Vargmali Dritëro

Namik Dokle

Në 4-vjetorin e ndarjes nga jeta të shkrimtarit të shquar

Në jetën e popujve dhe në historinë e vendeve kurdoherë kanë lindur dhe kanë ndriçuar udhën e tyre njerëz të mëdhenj, intelektualë të shquar, shkencëtarë, shkrimtarë dhe politikanë të përmasave të tilla që konsideroheshin si male të larta, që nuk i tundnin nga vendi i tyre as tërmetet, as ortekët dhe as kalbëzimi i kohërave. Fatmirësisht, edhe Shqipëria jonë e vogël ka të tillë male të larta. Në dallim nga shumë prej tyre, Dritëro Agolli nuk është mal, por një vargmal madhështor. Mal në letërsi, mal në publicistikë, mal në jetën shoqërore, mal në politikë… vargmali ynë Dritëro Agolli.

Ku qëndronte madhështia e tij e përhershme? Mendimi i parë që më vjen ndër mend për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, është ajo çka thoshte Tolstoi se e madhërishmja qëndron te thjeshtësia. Dritëroi ishte i thjeshtë nga flokët te thonjtë, siç ka shkruar për veten dikur, duke e krahasuar me një plis të fortë, që, edhe pse shkoi kudo në Europë apo brodhi nëpër Azi, mbeti gjithnjë devolli. Në çdo vepër, artikull, poezi, intervistë, diskutim parlamentar, në çdo fjalë e në çdo shkronjë ai mbeti përherë i njëjti, besnik i vetvetes, i dashuruar pas njeriut dhe njerëzimit, i shqetësuar dhe i pagjumë për rrokullisjet dhe përplasjet e kësaj bote dhe të kësaj Shqipërisë sonë të vogël. Ai ishte një poet i trishtuar, prozator ironik, gazetar i revoltuar dhe politikan rebel, që nuk futej as në grazhdin dhe as në kularin e partive apo të politikës në tërësi. Edhe botimi i këtij libri është një gur më shumë, që brezat e sotëm dhe të ardhshëm ta njohin në plotmëri Dritëroin tonë, Dritëroin e të gjithë shqiptarëve.

Gjuha jonë e bukur ka mjaftueshëm fjalë për të bërë portretin e tij. Por ka edhe një fjalë të vetme, e cila e shkruar me germa të mëdha mund të jetë sinonim me emrin e tij të pavdekshëm: NJERI. “Emri Dritëro, – shkroi shkrimtari Kiço Blushi, – është pa dyshim ndër ata emra që jo vetëm sot, por edhe nesër do të shërbejë për të kuptuar se historia e Shqipërisë ka pasur dhe ka burra të vërtetë, që vlerës intelektuale i japin karakter universal e të pavarur nga koniunkturat kohore.” Po aq sinjifikativ është edhe opinioni i avokatit dhe politikanit Spartak Ngjela, i cili nënvizon se Dritëroi “ishte dhe mbeti një njeri shumë popullor, sepse shqiptarët e kuptonin që ai i donte si njerëzit e vet”. “Nuk mendoj, – shton Ngjela, – se mund të kthehet ndonjë tjetër shkrimtar i këtyre përmasave, që të ketë një talent të tillë dhe të ketë qenë kaq i lidhur me sentimentin popullor shqiptar.”

Sa mjerane e smirëzeza duken disa shfryrje inatesh, sharje dhe përvujtëri të komplekseve inferiore, që shoqëruan emrin e Dritëroit gjatë gjithë jetës së tij, deri edhe ditën e vdekjes, krahasuar me vlerësime që burojnë nga zemra të dëlira dhe mendje të hapura, që e kanë konsideruar dhe quajtur Dritëroin si “njeriun më njeri në botë” (Faslli Haliti), si “shkrimtari njeridashës” (Zija Çela), “njeri me zemër të bardhë” (Preç Zogaj), “karakter i gjallë shqiptar, që nuk di të mposhtet” (Lazër Stani), “njeriu që na mësoi të ishim njerëz dhe pastaj politikanë” (Pandi Majko), “figurë e shquar kombëtare” (Servet Pellumbi), si njeri që “mbolli shpirtin te njerëzit” (Margarita Xhepa) etj. Shoqëria shqiptare duhet të krenohet me faktin që në gjirin e saj lindi dhe u rrit një njeri si Dritëro Agolli, tek i cili qenë formuar dhe bashkëjetonin personaliteti dinjitar, karakteri i papërkulur dhe i sinqertë deri në pejzat e fundit të trupit dhe shpirtit, gjenialiteti poetik, kthjelltësia politike me njerëzoren, thjeshtësinë proverbiale, shpirtin human dhe dashurinë e pastër për njeriun.

Nuk ka qenë e vështirë të konstatohet se Dritëro Agolli ishte një nga ata që shpesh u ndodh midis dy zjarreve: mes sulmeve “parimore” (hamë edhe bar e nuk i shesim!) të komunistëve fanatikë, që e quanin “renegat” apo “tradhtar”, dhe breshërive të “demokratëve” rishtarë, të sapokonvertuar, që e etiketonin si “komunist”, “zëdhënës të diktaturës”. Në shtatë muajt e parë të vitit 1991, kur drejtoja gazetën “Zëri i popullit”, Dritëroi ishte nga të parët që kritikoi politikat e Enver Hoxhës, aq sa në një nga pushimet e plenumit të Komitetit Qendror të PPSH-së Nexhmije Hoxha më tha: “Si guxon gazeta e Enverit të shajë Enverin?!” Në ato kohë më erdhën dhjetëra letra dhe shkrime kundër Dritëroit, por nuk botuam asnjërin (disa prej tyre i kam akoma). Sulmet ndaj tij u shtuan me afrimin e kongresit të fundit të PPSH-së, që falë njerëzve që mendonin si Dritëroi do të shndërrohej në kongresin themelues të Partisë Socialiste. Për më tepër, mëngjesin e atij kongresi botuam një shkrim në mbrojtje të Dritëroit. Pa thënë as “mirëmëngjes”, Ramiz Alia turrshëm më pyeti: “Pse e mbroni atë?…”, duke shqiptuar një fjalë të rëndë. “Koha do të tregojë se Dritëroi ka të drejtë”, – i thashë. Dhe tani e vetmja ose nga të vetmet gjëra që mbahen mend nga ai kongres është fjalimi i Dritëro Agollit kundër diktaturës dhe teorisë e praktikave enveriste. Dukej sikur në atë sallë po binte tërmet. E dëgjoja me admirim, por edhe me një shqetësim: a do ta mbaronte deri në fund atë fjalim bombë? Vetëm pak muaj më parë, në aktivin e PPSH-së të 26 dhjetorit 1990, Ramiz Alia ia kishte prerë fjalën brutalisht dhe me mendjemadhësinë e atyre që drejtojnë presidiumet. Por në kongres ndodhi krejt ndryshe, megjithëse dëgjoheshin ulërima parullash që po vdisnin atë ditë, Dritëroi rezistoi me një durim të çuditshëm dhe jo vetëm që e mbaroi fjalimin, por, pasi mblodhi tufën e madhe të pyetjeve që i shkonin te podiumi, u tha: “Ju që thërrisni kështu nuk mund të rinovoheni.” Dhe i tha këto fjalë me qetësi, por dhe me keqardhjen e një devolliu që thotë: “Me këtë kohë që po bën, ky rrush nuk do të piqet, nuk bën për raki.”

Në të gjitha kohërat Dritëroi ishte i sulmuar. Është kjo “lufta e egër, e përhershme, që mediokritetet i shpallin njeriut superior”, siç do të thoshte Balzaku. Në radhë të parë ai ishte i sulmuar nga censura e diktaturës. Siç do t’i shprehej shumë sinqerisht kolegut Rexhep Qosja një mbrëmje me shi nën degët e pishave pranë hotel “Dajtit”, shkrimtarët dhe intelektualët e tjerë duronin vuajtje të mëdha. “Ne nuk guxojmë as të shkruajmë, as të mendojmë çka duam. Ne jemi të vrarë prej censurës”, – i tha. Megjithatë, falë talentit të jashtëzakonshëm ai e kapërcente atë. Iu ndaluan tregimet brilante të librit “Zhurmë e erërave të dikurshme”, dramat “Mosha e bardhë” dhe “Fytyra e dytë” (mbaj mend se për të siguruar një biletë për atë shfaqje kam zënë radhë para Teatrit Kombëtar që në orën katër të mëngjesit), e megjithatë ai nuk u step, shpirti i tij ishte vullkan dhe dokurdo do ta gjente rrugën drejt tokës. Dhe bëri luftën e tërë jetës kundër mediokriteteve, me të gjitha mjetet, i përqeshi në surratin e Zylos, në artikujt brilantë, në intervistat e mençura dhe të sinqerta, me diskutimet e qeta, por edhe të zemëruara përbrenda që mbajti në Kuvend.

“Ah, si nuk kemi edhe ne një Dritëro!” – më thoshte hera-herës homologu im i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike Ali Spahia. Ndërsa Kryetari i Kuvendit, Pjetër Arbnori, thoshte: “Do të ishte një mrekulli sikur Partia Socialiste të kishte jo një, por dhjetë deputetë si Dritëro Agolli. Të sulmosh personalitete si ai është vetëm çmenduri politike, nuk është gjest fisnik i njerëzve normalë.”

Dhe me të vërtetë, diskutimet e Dritëroit në Kuvend gjithnjë bënin lajm. Kurrë nuk i kam kërkuar që të futej në listën e diskutuesve, kurrë nuk e kam pyetur nëse do të diskutonte apo jo, siç bëja me deputetët e tjerë, për të ndërtuar skemat e debateve të rëndësishme. Sapo fillonte debati, nga radha e katërt e sallës së seancave plenare, ku rrija, shikoja në radhën e parë kokën e tij të bardhë si pëllumbi. Kur ai fillonte ta tundte (përsëri si pëllumbi) dhe të lëvizte lehtë shpatullën e djathtë, e kuptoja se kishte filluar të shkruante diskutimin, për të cilin ishte menduar ndoshta edhe një natë të tërë. Atëherë qetësohesha dhe isha i sigurt se do ta fitonim debatin e ditës. Jo vetëm në Kuvend, por në tërësinë e veprimtarisë shoqërore dhe politike Partia Socialiste e kishte kuptuar se ai ishte forca e saj. Në mbledhjet e grupit parlamentar, kur diskutonim tema delikate, unë i mbaja sytë tek ai. Kur ngrinte kokën e më vështronte në sy, e kuptoja se po shkonim në drejtimin e duhur; kur ulte kokën dhe bënte ndonjë shkarravinë në një letër, që gjithnjë e mbante mbi tavolinë, e kuptoja se po shkonim në “drejtim të paditur”. Në mbledhjet e Kryesisë së Partisë Socialiste, nëse një vendimmarrje mbetej varur në ajër, shikonim Dritëroin, sepse e dinim që mendimi i tij do të na çlironte nga ngërçi i diskutimit. Nganjëherë mjaftonte vetëm një fjalë, një e vetme, për të kuptuar se kishim dallashuar. “Shkërdhatokraci” e quajti ai stërfryrjen e së ashtuquajturës “meritokraci” dhe gjithë ajo imagologji u shkri si kripa në ujë. Një fjalë e vetme e Dritëroit mjaftonte nganjëherë për të shkundur nga supet gjithë baltën që hidhnin disa gazeta dhe gazetarë. “Gazetar, faqe pa qime, sa di ti, di bytha ime!” – replikoi me njërin prej tyre dhe bashkë me të edhe shumë të tjerë e futën penën “nën shalë”.

Shumë nga ata që kanë shkruar për Dritëroin, kohën e jetuar njëkohshëm me të e kanë quajtur “koha e Dritëroit”. Aktori i shquar Timo Flloko ka thënë se të kesh jetuar në kohën e Dritëroit, duhet ta quash veten me fat. Më 14 qershor të vitit 2017 gazeta “Panorama” botoi një copëz letër që unë ia kisha shkruar plot 26 vjet më parë. E kishte ruajtur dhe ia kishte dhënë gazetës për botim. “Dritëro, – i shkruaja, – në punën intensive për të të zgjedhur ty në udhëheqje shumë njerëzve u kam thënë: ‘Pas 100 vjetësh në një orë historie mësuesi do të pyesë se kush kanë qenë Ramiz Alia, Adil Çarçani etj., etj. Më i mençuri nga nxënësit do të përgjigjet: ‘Mos ishin disa politikanë që kanë jetuar në kohën e Dritëro Agollit?’” Edhe parlamenti ynë ka jetuar “kohën e Dritëroit”. Kryetari aktual i tij, Gramoz Ruçi, me të drejtë ka thënë se “ai i dhuroi fisnikëri sallës së mërzitshme të parlamentit”. Ndërsa një deputet ka thënë se dallimi i tij nga të tjerët ishte mënyra njerëzore se si ai e trajtonte politikën. Fjala e tij në Kuvend dëgjohej me respekt të veçantë. “Dritëroi në sallën e Kuvendit ishte dhe një këshilltar i mirë për të gjithë ne të rinjtë e kohës së atëhershme”, – shton një tjetër. “Pa Dritëroin gjithkujt do t’i dukej vetja disi më pak. Kush ka biseduar me të, mund të çmohet si i privilegjuari i kohës”, – ka thënë një i tretë. E kështu janë të pafundme kujtimet dhe konsideratat e deputetëve të kohës për Dritëroin, për fjalën e tij, për diskutimet, për propozimet, madje edhe për votën e tij. “Për votën?” – mund te pyes ndokush, duke menduar se votimi vendosej nga partia dhe askujt nuk ia mbante të votonte ndryshe. Por Dritëroi prandaj ishte Dritëro. Po kujtoj tri votimet më të rëndësishme të tij ndryshe nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste:

Ai votoi kundër ligjit nr. 7501 për pronat. “Toka duhet t’i kthehet të zotit, fshatarit”, – tha ai. Shumëkujt prej nesh atëherë mund t’i ketë ardhur ligsht, por ajo që mendonte Dritëroi ato ditë ulërin edhe sot. Dhjetëra ligje të tjera janë miratuar për pronat, edhe nga ato që “njëri ligj ta jep, tjetri ta merr”, por problemi i pronave vazhdon të mbetet shqetësues. Në katalogun e mijëra vrasjeve të ndodhura në Shqipëri ato për çështje pronash zënë vendin e parë.

Njëherë ne kërkuam votëbesimin e qeverisë “Meksi”. U bë një debat i ashpër, u nxehën gjakrat, por diskutimi i Dritëroit ishte si një kovë me ujë të ftohtë mbi kokat e nxehura dhe nervat e kërleshur të të dy palëve. “Unë do të votoj kundër, – tha ai, – dhe i them edhe grupit tim t’i lërë kohë qeverisë të punojë. Po nuk punoi, rrëzimi është i lehtë.”

Në vitin 1992 ai i dha votën për president Sali Berishës. Ishte fillimi dhe ai akoma e mendonte atë si njeriun e shpresës. Por kjo gjë nuk e pengoi asfare që pesë vjet më vonë të shkruante:

Ecën plaku i Vlorës nëpër hënë,

zverdhur mjekra, zverdhur vrer këmisha:

“Djemtë e mi ç’mëkat të keq të bënë,

ç’ke me djemt’ e mi, Sali Berisha?”

Lëre shtizën time të flamurit!

Në flamur! Atje ku pati nder!

Shtizën mos e ngri në vend të hurit,

huri hyn dhe ndryshe ndonjëherë.

Dikur socialisti emblematik Fransua Miteran pati thënë se “të gjithë socialistët janë demokratë, edhe pse jo të gjithë demokratët nuk janë socialistë”. E ndër socialistët shqiptarë mendoj se njeriu me shpirt më demokrat ishte Dritëroi. Atij i buronte së brendshmi demokracia dhe nuk ishte as pozë e as alibi. “Demokracia nuk është as modë, as bujë. Është kërkesë e historisë dhe nevojë e brendshme e njerëzve”, – tha Dritëroi në një intervistë në fillimet e demokracisë. Dhe kështu e kuptoi, kështu e jetoi ai në vazhdimësi këtë fenomen sa historik aq dhe njerëzor. Prandaj mendimi i tij ka pasur një peshë të madhe në gjithë debatin kulturor, politik dhe intelektual të Shqipërisë. Botimi i këtij libri tregon se vlerat dhe rëndësia e këtij mendimi jo vetëm që nuk janë pakësuar, por, përkundrazi, janë shtuar. Tani, paksa të larguar në kohë, e shikojmë edhe më realisht këtë vlerë, ashtu si madhështia e një pylli perceptohet më mirë nga larg sesa brenda apo afër tij. “Ishte pothuaj i vetmi që dukej si shpresë mirëkuptimi…”, – ka shkruar ish-deputetja e Partisë Demokratike, poetja Natasha Lako.

Ka njerëz, sidomos politikanë, që për t’u dukur demokratë të orëve të para na tregojnë apo nxitin të tjerë që të na tregojnë përralla të lashta se si ata e “kanë vrarë arushën”. Përkundër këtyre Dritëro Agolli nuk i bëri kurrë as redaktim dhe as retush jetës së tij, dhe as bindjeve të tij. As unë dhe as miqtë e mi nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë të sajonte alibi. Ai ishte i bindur se hesapet me të kaluarën nuk mund të mbyllen duke thënë “e po ashtu ishte ajo kohë”. Ky mendim buronte (dhe nuk mund të kishte tjetër burim) vetëm nga kthjelltësia e tij politike dhe morale. Ai ishte nga të rrallët intelektualë që edhe në kohën e diktaturës mjaft gjëra i tha troç, duke sjellë jo pak tronditje. Kur po analizohej përmbajtja e një dramë të tij, përpara se të shfaqej, një nga “skifterët” e komiteteve i bëri pyetjen provokuese: “Cila është më e rëndësishme, sipas dramës suaj, Partia apo familja?” – “Familja”, – tha pa asnjë hezitim Dritëroi. Në një mbledhje tjetër, ku po analizohej situata ekonomike në Kolonjë, dikush po quante sukses shtimin e një talloni mish për familjet. “Lëri tallonët, o kryetar, – e ndërpreu Dritëroi. – Në vitet ’30 kishte aq shumë bagëti në malin e Gramozit, sa e zgjonin edhe Athinën me këmborët e tyre.” Kur derdheshin tonelata bojë për të mbajtur më këmbë famëkeqet tufëza dhe arëza, Dritëroi nuk u përmbajt: “More, a e dini ju ç’është atdheu?! Atdheu është pula, rosa, mullari i barit dhe gardhi që rrethon shtëpinë tënde. Pa to nuk ke atdhe.” Kam qenë i pranishëm në një takim me organizatat e masave, ku Dritëroi u kërkoi Ramiz Alisë dhe Adil Çarçanit prishjen e tufëzave dhe arëzave, madje edhe të kooperativave malore. “Ç’thoni, shoku Dritëro?! Kjo është një çështje shumë parimore”, – tha Kryeministri. Kur dolëm, i tregova një rast të jetuar në Shishtavec të Kukësit. “Në pushimin e një aktivi partie, – i thashë, – të deleguarit kërkuan ujë dhe një fshatar, që po i shikonte, foli gorançe që ata të mos e merrnin vesh: ‘Ju mori etja nga mishi i qengjit, ndërsa fëmijët e mi kanë dy vjet që nuk ia kanë ndier erën!’” – “Ku dinë këta se si jeton fshatari!” – më tha Dritëroi. Ai guxonte t’ia thoshte mendimin e tij edhe Enver Hoxhës. Kur po merrej vendimi që nga një familje t’i jepej e drejtë studimi për në universitet vetëm njërit prej fëmijëve, Dritëroi i tha Enver Hoxhës: “Po ja, kemi Naimin, poet i madh kombëtar. Po të ishte ky rregull, atëherë nuk do të kishim edhe Samiun!”

Deri në ditët e fundit të jetës ai jetoi me pulsin e kohës, me problemet e vendit. Kur në Kuvendin e Shqipërisë po diskutohej reforma në drejtësi, një nga aktet më të rëndësishme, Dritëroi bëri një deklaratë dhe ftoi intelektualët e shquar të vendit që t’i bashkoheshin thirrjes së tij për të votuar ndryshimet kushtetuese. E firmosën “apelin e Dritëroit” anëtarë të Akademisë së Shkencave, ish-presidentë, shkrimtarë (shikoni: nuk ka ish-shkrimtarë), mjekë dhe juristë të shquar. Kur e nënshkroi apelin Ismail Kadareja, kërkoi që emri i Dritëroit të vihej në krye, por gazetat (ah, këto gazetat!) vunë ishët në krye.

“Dritëroi nuk ishte vetëm i socialistëve, por i të gjithëve”, – shkruajnë e thonë të gjithë ata që e kanë njohur apo lexuar. Socialistët e pranojnë me kënaqësi këtë vlerësim, edhe pse u pëlqen të thonë: “I të gjithëve vërtet, por pak më shumë yni.” Po të lexosh diskutimet e tij në Kuvend, artikujt, intervistat, librin “Teshtimat e lirisë”, do të përjetosh në to stilin e mbrujtur me frymën polemiste të Fan Nolit, Faik Konicës, Petro Markos; do të kesh një manual për krijuesit, deputetët, gazetarët; do të kesh një model qëndrueshmërie, do të kuptosh se sa e rëndësishme është që të mos i ikësh vetes dhe së vërtetës. Do të kuptosh edhe pse Dritëroi ishte i të gjithëve. Me dashuri e dhimbje, me trishtim dhe shpresë, me mençuri dhe zemërim, me optimizëm dhe besim ai fliste për të gjithë: për shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës e të trojeve të banuara prej tyre. Atë e kërkonin të gjithë, e konsideronin si engjëll mbrojtës. Ramiz Alia nuk mund të shkonte në Shkodër pa Dritëroin, Fatos Nano e donte pranë vetes në takimin me studentët, zogistëve të Brukselit u dukej i mangët takimi pa praninë e Dritëroit, shoqata “Çamëria” e ftonte të shkruante në botimet e saj. Ishte me mendje të hapur, ku kishte vend për të gjithë, larg të qenit hakmarrës apo idhnak. Vetëm për një gjë nuk pranoi kurrë diskutim: për vlerësimin e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe 29 Nëntorin. Diskutimi më pasionant i tij në Kuvend, njëherësh edhe më i tensionuari, ishte ai për ndryshimin e datës së çlirimit. Është bërë proverbiale ajo që u thoshte skraparllinjve njëherë: “Po të bashkohej edhe Naim Frashëri me pushtuesin, unë nuk mund t’i thërrisja: ‘Largohu mënjanë, Naim, se po i shtie gjermanit!’”. Dhe qëndrimin politik,si gjithnjë, e plotësonte edhe me poezi:

Ç’digjeni nga malli për heronjtë?

Kushedi kur kthehen nga kjo anë.

Ç’kërkoni? Pritja është e kotë.

S’ka heronj, tani ka pehlivanë!

Kështu ndodhte shpesh me të. Ai e kuptonte se politika ka gropa dhe hone, ka qoshe dhe stërvina me erë të qelbur, prandaj atë çka nuk e thoshte dot në politikë e derdhte me talentin e tij të jashtëzakonshëm në poezi.

Në të folur dhe në të shkruar ai ishte një princ i gjuhës shqipe. Gëtja thoshte diku se të gjithë poetët pas Homerit janë ushqyer me thërrimet e sofrës së tij. Dritëroi u ushqye në sofrën e popullit të vet. Shumë nga studiuesit e veprës së tij në poezi dhe prozë, në gazetari dhe publicistikën politike kanë konstatuar se ai ishte një mendimtar që prodhonte në mënyrë të paimagjinueshme filozofi duke folur në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Humori i tij ishte sintezë e inteligjencës dhe dashurisë për njerëzit.

Përpara shpalosjeve problematike e të mençura të Dritëroit binin të gjitha sajesat e imagologëve me furçë në dorë. Prandaj, siç thoshte miku ynë Moikom Zeqo, ai, ndryshe nga shumë të tjerë, ka mandat të përjetshëm. Ai do të mbetet një lider shpirtëror më shumë se çdo përfaqësues partiak.