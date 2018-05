Vasili: Kryeministri i vogël sa një portal dhe bajat si një tepsi

Rama tha se pa “tepsinë” në duart e PS-së nuk do të ishte realizuar reforma në drejtësi dhe as procesi i vettingut, e për rrjedhojë vendi nuk do të kishte as rekomandimin për hapjen e bisedimeve me BE.

Kaq ka mjaftuar që kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili t’i kthehej ashpër Ramës duke e konsideruar atë dhe qeverisjen e tij si të dështuar një portal bajat që mbledh ca ankesa.

“Kryeministri i vogel sa nje portal dhe bajat si nje tepsi.

E gjithe qeverisja dhe i gjithe mendimi i kryeministrit ka shterpuar ne fjale per nje portal qe mbledh ca ankesa. Kryeministri eshte tkurrur dhe eshte bere i vockel sa nje portal.

Kryeministri e hengri tepsine te gjithe dhe tani po i ha edhe llamarinen tepsise. Fjalori i tij prej teneqeje eshte bajat si tepsia.

Ky kryeminister goje tepsi e trup portal flet edhe per drejtesine, qe do haje njerez dhe vetingun, qe do prese kokat dhe ne fund fare ne kete bote do te jetoje vetem ky i ndershmi,i pakorruptuari,ky i padroguari,ky qe nuk blen vota,ky qe nuk e ka gojen hale’,ky qe nuk genjen per NATON,ky qe nuk pastron parate e droges dhe te krimit,ky qe nuk genjen per shendetesi gratis,perfundimisht ky qe nuk e ka faqen e zeze por jeshile si gjethet e kanabisit.

l.h/ dita