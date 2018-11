Vasili nxjerr videon: Rama premtoi legalizime për të rrëmbyer ca vota

Kreu i grupit parlamentar i LSI, Petrit Vasili, në ka postuar në profilin e tij të Facebook, një video të disa viteve më parë, ku shihet kryeministri Edi Rama teksa flet me banorët për legalizime.

Reagimi i plotë i Vasilit:

Video si mashtronte kryeministri qytetaret për legalizimet për ca vota.

Për të rrëmbyer ca vota më shumë kryeministri ka gënjyer pacipësisht qytetaret për legalizimet.

Sot ky çirret si i çmendur se do ti prishe banesat, do ti shembe, do ti hedhë në tokë dhe se njerëzit nuk i meritojnë.

Kurse dje qante, lante e jargavitej kur thoshte qe qytetaret kishin derdhur djersen e mundin e jetës tek ato.

Këtij mashtruesi ordiner nuk ke ç’komente ti besh.

Ndiqni videon dhe krahasoni çmendurie që flet sot ky i marrë dhe shikoni ç’ka thëne dje dhe kushdo e kupton se ç’fatkeqësi është të qeverisë një i pacipë si ky.

v.l/ Dita