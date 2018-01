Vasili: Rama skenar të fshehtë për të nxjerrë Shqipërinë nga Europa

Kryetari i grupit të LSI, Petrit Vasili akuzon kryeministrin Rama se ka një skenar të fshehtë për të nxjerrë Shqipërinë nga rruga e integrimit evropian.

Vasili shprehet se ky skenar është sponsorizuar në një shtet të lindjes pas zgjedhjeve të vitit 2017.

“Kryeministri e te tjere (…) skenar te fshehte te pagezuar ” integrimi i pamundur”, si alibi per te nxjere Shqiperine nga Evropa. Kryeministri po zbaton nje skenar te fshehte te pagezuar “integrimi i pamundur”.

Ky skenar i cili eshte ideuar dhe sponsorizuar ne nje shtet te te rendesishem te lindjes pas zgjedhjeve te qershorit 2017, me objektivin e ndertimit te alibise, qe do ta lejoje kryeministrin te legjitimoje bashkepunimin per operacione politiko-financiare okulte me shtete te vendosura fort kundra bllokut te BE.

Krijimi i tensionimit artificial politik,bllokimi i reformes ne drejtesi permes delegjitimimit te saj,vijimi i operacioneve te medha te pastrimit te parave qe vijne edhe nga lindja…ishin shtyllat e skenarit “integrimi i pamundur”.

Kjo kishte synim qe duke pamundesuar ecjen e integrimit europian te pengohet dhe evitohet syri i “bezdisshem” i europianeve ne transaksionet e medha financiare me qellim pastrimin masiv te parase se trafiqeve dhe asaj te lindjes…dhe te nxjerrjes se valutes jashte vendit.

Shperberja e ketij skenari te perbindshem per te ardhmen e Shqiperise, te sponsorizuar nga duar antishqiptare, ka vetem nje rruge per ta ndalur: te gjithe se bashku qe integrimi europian te ece perpara dhe zbatim te reformes ne drejtesi sipas kushtetutes e ligjit e cila do te zbardhe kete komplot shkaterrimtar e mafioz kunder vendit ku indiciet dhe disa fakte jane ne duar te “mira” qe tani”, shkruan Vasili.