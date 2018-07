Vasili: Rilindja i ‘preu kokën’ drejtësisë, hodhi poshtë paketën e ndryshimeve

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka thënë se Rilindja ia ka “prerë kokën” drejtësisë në vend, pasi e ka lënë pa Gjykatën Kushtetuese dhe atë të Lartë.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Vasili thotë se paketa e ndryshimeve për reformën në drejtësi u hodh poshtë nga mazhoranca.

Statusi i Petrit Vasilit

Rilindja ia preu kokën drejtësisë dhe e la pa Gjykatat Supreme,Kushtetuese dhe atë të Lartë.

Paketa e ndryshimeve për reformën në drejtësi dhe për ta ruajtur drejtësinë nga shkatërrimi, e paraqitur nga opozita, u hodh poshtë nga Rilindja javë më parë në Kuvend.

Sot kjo paketë e opozitës vazhdimisht është aty si provë e fajit shumë të rëndë të mazhorancës për drejtësinë.

Rilindja është fajtorja e vetme për dekapitimin e drejtësisë.

Për shkak të Rilindjes në vendimin për moshapjen e negociatave, është kusht ngritja e Gjykatës Kushtetuese.

Pa bërë Shqipërinë me Gjykatë Kushtetuese nuk mund të hidhet asnjë hap përpara.

Në Shqipëri mazhoranca ia ka prerë kokën drejtësisë.

Nuk ka as Gjykatë Kushtetuese,as Gjykate te Lartë, as KLGJ, as KLP, as Byro Hetimi, as SPAK, as KED dhe as Inspektor të Lartë të Drejtësisë.

Mazhoranca vazhdon me moton “Poshtë reforma në drejtësi dhe rroftë kapja e drejtësisë”.

s.a/dita