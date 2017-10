Vasili: Vettingu po kapet nga qeveria, të kthehen mbrapsht vendimet

Kreu i Grupit Parlamentar, Petrit Vasili ka dalë në një deklaratë për mediat pas përfundimit të mbledhjes së grupit të Lëvizjes Socialsite për Integrim.

Vasili tha se LSI, ndan të njëjtin shqetësim me ambasadorin amerikan Donald Lu, i cili ditën e hënë lëshoi deklarata të forta lidhur me krimin në vend.

“Pa Vetting të pavarur nuk ka efikasitet nga krimit. Ambasadori Lu tregoi me gisht banditët. Lu dhe Vlahutin të ushtrojnë autoritetin e tyre. Vettingu po kapet nga qeveria shqiptare”, tha Vasili.

Deklarata e Vasilit

“Grupi parlamentar i LSI mori vendimet për disa zhvillime të rëndësishme të jetës në vend. Grupi mbështet plotësisht nismën e deputetit të qarkut të Dibrës Përparim Spahiu për statusin e minatorit.

Gjithashtu grupi parlamentar shqyrtoi me shumë vëmendjen në mënyrë të veçantë qëndrimet e deklaratën e ambasadorit Donald Lu lidhur me adresimin e problematikës së rëndë që po përjeton vendi lidhur me krimit të organizuar dhe me efikasitetin tepër të ulët ose inegzistent të luftës ndaj krimit dhe bandave që e përfaqësojnë atë dhe ndan të njëjtin shqetësim me atë të ambasadorit amerikan lidhe me këtë çështje e cila po komprometon jo vetëm imazhin e vendit por dhe sigurinë e qytetarëve. Zonja Monika Kryemadhi i është drejtuar z. Lu dhe znj. Vlahutin, pasi pa një Vetting të pavarur dhe me integritet të lartë nuk mund ë ketë luftë efikase dhe një drejtësi e kapur nuk mund ta kryente kurrë këtë.

I jam drejtuar ambasadorit Lu dhe ambasadores Vlahutin që të ushtrojnë të gjithë autoritetin e tyre për t’i kthyer mbrapsht vendimet”.