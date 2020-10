Vdekje në një Vakum Lidershipi

Nën këtë titull, revista mjekësore Nr.1 në Amerikë, “New England Medical Journal”, botoi në datën 8 Tetor 2020, artikullin e saj redaksional.

Me bindjen se kritikat e Revistës mund të shërbejnë për të reflektuar mbi situatën e Covid-19 në Shqipëri, situate e cila do të vazhdojë edhe për shumë kohë, e përshtata në shqip dhe e dërgoj për publikim në gazetën “Dita”. / Nga Dr. Adem Harxhi

Editoriali i “New England Medical Journal”

Covid-19 ka krijuar një krizë në të gjithë botën. Kjo krizë ka qenë edhe një test për lidershipin. Të gjendura pa opsione të mira për luftën me patogjenin e ri, vendet janë munduar të gjejnë zgjedhje të vështira, si përgjigje ndaj patogjenit. Këtu në ShBA, udhëheqësit tanë kanë dështuar në kalimin e këtij testi. Ata krizën e kthyen në një tragjedi. Përmasat e këtij dështimi janë të habitshme. Sipas Johns Hopkins Center for Systems Science and Enginereeng, Amerika udhëheq botën për numrin e rasteve me Covid-19 dhe për vdekjet nga sëmundja, duke ua kaluar shumë numrave në vendet më të mëdha, si Kina. Shpeshtësia e vdekjeve në Amerikë është më shumë se dyfishi i Kanadasë, kapërcen shumë numrat e Japonisë, që është një vend me popullsi vulnerabile dhe të moshuar, madje, ia kalon disa herë shpeshtësisë së sëmundjes dhe vdekjeve në vendet me të ardhura të mesme dhe të ulta, siç është Vietnami. Covid-19 është një sfidë e madhe dhe ka shumë faktorë që kontribuojnë në gravitetin e tij. Por, njëri nga këta faktorë, ai që ne mund ta kontrollojmë, është mënyra si sillemi. Dhe ne në ShBA, në mënyrë konsistente, jemi sjellë keq.

Ne e dimë se mund të kishim bërë më mirë. Kina u ndesh me shpërthimin e parë, zgjodhi quarantinën strikte dhe izolimin, pas një vonese në fillim. Këto masa ishin të rënda por efektive, eliminuan, në të vërtetë, transmetimin në momentin kur shpërthimi filloi dhe pakësuan vdekjet në një raport 3 në një milion, që janë të pakrahasueshme me 500 në një millionë në ShBA. Vendet që kanë shumë më shumë këmbime me Kinën, si Singapori dhe Korea e Jugut filluan testimin intensiv herët, duke ndjekur në mënyrë agresive gjurmët e kontaktit dhe izolimin e duhur, si rezultat, patën shpërthime relativisht të vogla.

Edhe Zelanda e Re përdori të njëjtat masa, ndërkohë, që kishte edhe avantazhin e saj gjeografik. Zelanda arriti, thuajse, eleminimin e sëmundjes, gjë që i lejoi këtij vendi të zvogëlojë kohën e mbylljes dhe ta rihapë shoqërinë, në masën më të madhe, në nivelin para-epidemisë. Në përgjithësi, jo vetëm shumë demokraci vepruan më mirë se Shtetet e Bashkuara, por ata na i kaluan neve edhe për nga shkalla e magnitudës.

Pse Shtetet e Bashkuara e trajtuan këtë pandemi kaq keq? Ne kemi dështuar thuajse në çdo hap. Ne patëm shumë paralajmërime, por kur sëmundja arriti së pari tek ne, ne ishim të paaftë të testonim efektivisht dhe nuk ofruam, madje, as pajisjet mbrojtëse personale bazë për punonjësit e shëndetësisë dhe publikut në përgjithësi. Dhe ne vazhdojmë të jemi shumë mbrapa në kurbën e testimit. Ndërsa numrat absolutë të testeve janë rritur substancialisht, numri i testeve të kryera për person të infektuar, është një tregues që na vendos shumë poshtë në listën ndërkombëtare, poshtë vendeve të tilla si Kazakistani, Zimbabwe dhe Ethiopia, vende, që nuk kanë infrastrukturën bio-mjekësore dhe kapacitetet fabrikuese që kemi ne. Akoma më shumë, theksimi i dobësive në zhvillimin e kapaciteteve tona e tregon fakti që rezultatet e testeve në ShBA dalin me shumë vonesë, gjë që i bën rezultatet të mos kenë vlerë për kontrollin e sëmundjes.

Ndërkohë, që ne synojmë të fokusohemi në teknologji, dihet se shumica e intervenimeve që kanë efekt të madh mbi krizën shëndetësore, janë masa të thjeshta të pa komplikuara. ShBA vendosi kuarantinën dhe masat izoluese me vonesë dhe në mënyrë jo konsistente, shpesh pa asnjë përpjekje për t’i përforcuar ato, pasi sëmundja ishte përhapur substancialisht në shumë komunitete. Rregullat tona për distancimin social në shumë vende kishin qenë të mefshta, për të mos thënë më keq, me zbutje të kufizimeve shumë kohë më parë se të arrihej kontrolli adekuat i sëmundjes. Dhe në pjesën më të madhe të vendit njerëzit nuk i vendosnin maskat, kryesisht, sepse liderat tanë deklaruan se maskat janë mjete politike dhe jo një masë efektive për kontrollin e sëmundjes. Qeveria u investua më shumë në zhvillimin e vaksinës, ndërkohë që retorika qeveritare e politizoi procesin e zhvillimit të vaksinave dhe çoi në rritjen e mosbesimit të publikut.

Shtetet e Bashkuara hynë në këtë krizë me avantazhe të mëdha. Përveç kapaciteteve të larta të manufakturimit, ne kemi një sistem kërkimi bio-mjekësor që bota na i ka zili. Ne kemi ekspertizë të jashtëzakonshme në shëndetin publik, në politikat shëndetësore dhe në biologjinë bazale dhe kemi qenë në mënyrë konsistente të aftë ta kthejmë këtë ekspertizë në terapi dhe masa preventive të reja. Dhe për më tepër, shumica e kësaj ekspertize nacionale gjëndet në institucionet e qeverisë. Por udhëheqësit tanë zgjodhën më shumë të injorojnë, madje, të denigrojnë ekspertët.

Përgjigja e udhëheqësve të vendit ka qenë në mënyrë konsistente inadekuate. Qeveria federale ka abandonuar shumë kontrollin e sëmundjes nga shtetet. Guvernatorët kishin përgjigje të ndryshme, jo aq shumë partiake sesa nga kompetenca. Por edhe kur kompetenca ishte, guvernatorët nuk kishin mjetet, të cilat i kontrollonte Washingtoni. Në vend që të përdorte këto mjete, qeveria federale i minoi ato. Qendra për Kontrollin dhe Prevenimin e Sëmundjes, që është organizata udhëheqëse botërore përgjegjëse për sëmundjen, ka qenë e evisceruar, vuajti testimin dramatik dhe dështimin në politika. Instituti Kombëtar i Shëndetit ka luajtur një rol kyç në zhvillimin e vaksinës, por ka qenë përjashtuar nga marrja e shumë vendimeve qeveritare. Dhe Food and Drug Administration ka qenë, për turp, dukshëm e politizuar, më shumë i përgjigjej presionit të administratës, se sa evidencave shkencore. Udhëheqësit tanë të sotëm kanë prerë besimin tek shkenca dhe tek qeverisja, duke shkaktuar dëmtime të mëdha. Në vend që të mbështetej në ekspertizën, adrministrata, u shndërrua në “mbështetje të opinionit të liderëve” të painformuar dhe sharlatanëve, që fshehin të vërtetën dhe lehtësojnë përhapjen gënjeshtrave të freskëta.

Le të jemi të qartë për koston e mosmarrjes qoftë edhe të masave të thjeshta. Një shpërthim që preku në mënyrë dispropocionale komunitetet me ngjyrë, shpërtheu tensionet që lidheshin me pabarazinë. Shumë nga fëmijët tanë munguan në shkolla në një kohë kritike për zhvillimin e tyre social dhe intelektual. Puna e vështirë e punonjësve të shëndetësisë që e vendosën jetën e tyre në vijë të parë, nuk u përdorën mençurisht. Lidershipi ynë i sotëm, krenohet me ekonominë, por, ndërsa shumica e botës është hapur gjerësisht, SHBA akoma vuan shpeshtësinë e rasteve, që ka penguar shumë biznese nga rihapja dhe që rezultoi me humbjen e qindra bilionë dollarëve dhe miliona vendeve të punës.

Më shumë se 200.000 amerikanë kanë vdekur. Disa vdekje nga Covid-19 dihet që janë të paevitueshme. Por, ndërkaq, është e pamundur të thuhet numri i saktë i jetëve të tjera amerikane, që humbën nga dobësitë dhe politikat qeveritare të papërshtatshme dhe këto janë, më së paku, dhjetra mijëra në një pandemi, që tashmë ka vrarë më shumë amerikanë se çdo konflikt tjetër i armatosur që nga Lufta e Dytë Botrore.

Gjithkush tjetër që në mënyrë të pakujdesshme do të shkatërronte jetët dhe lekët në këtë mënyrë, do të vuante konsekuencat legale. Ndërkohë, që udhëheqësit tanë, me të madhe, bëjnë thirrje për imunitet për veprimet e tyre. Por zgjedhjet e Nëntorit na japin forcën për të gjykuar. Njerëzit e përgjegjshëm, natyrisht, nuk do jenë dakord me shumë pozicione politike të ndërmarra nga kandidatët. Por e vërteta kurrë nuk është liberale apo konservatore. Kur bëhet fjalë për përgjegjësinë e krizës më të madhe të shëndetit publik në kohën tonë, politikanët tanë të sotëm kanë demonstruar se ata janë inkopetentë të rrezikshëm. Ne nuk duhet të bëhemi bashkëfajtorë me ata dhe të lejojmë vdekjen e mijëra amerikanëve më shumë, duke i lejuar ata të mbajnë detyrat që kanë.