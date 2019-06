Veliaj: 30 qershori, ditë feste. Askush s’do e prishë

Kryebashkiaku Erion Veliaj ka nënvizuar këtë të djelë se më shumë se 2 mijë familje të reja kanë një shtëpi të tyren në Tiranë, falë projektit të kredive të buta nga Bashkia e Tiranës, projekt i cili do vazhdojë edhe gjatë mandatit të tij të ardhshëm.

İ ftuar nga një familje e re që ka përfituar nga kjo kredi dhe banon në Njësinë 4, Veliaj u shpreh i lumtur për nismën e bashkisë, duke theksuar se në zgjedhjet e 30 qershorit Tirana dhe Shqipëria do të ndahen përgjithmonë nga politikanët që punojnë vetëm për interesat e veta dhe jo të qytetarëve që i kanë votuar: “Në datën 30 qershor ndahemi nga kjo histori. Njerëzit janë lodhur, më besoni për këtë, me të njëjtët njerëz që bëjnë gërr-vërr për 30 vjet, të bllokoj këtu, të bllokoj atje, s’të lë të bësh votime; janë lodhur nga një kryetare bashkie që djeg shkollat. Unë përpiqem të gjej sponsor për të bërë një palestër, të suvatoj shkollën, të blej një kondicioner, të më sjell një piano te Liceu, pra “lyp” hapur; pse? Se robi thotë që, për një gjë që unë e besoj s’e kam problem të “lyp”, po kush je ti që djeg shkollat? Sa njerëz janë vrarë për shkollat shqipe? Sa njerëz janë persekutuar? Kështu që, është një dalldi kolektive, që i ndodh disa partive para zgjedhjeve, por jam i sigurt se në datë 1 korrik njerëzit do kthehen në normalitet, do shkojnë në plazh, do shikojnë jetën e tyre”.

Kryebashkiaku shtoi se ngjarjet e kësaj jave në Shkodër nuk u organizuan nga qytetarët shkodranë, por nga një grup i vogël punonjësish të bashkisë, të cilët ishin nën urdhrat e kryebashkiakes. Ai nënvizoi: “Nuk dogji Shkodra Shkodrën, por një çetë e vogël, një bandë hyzmeqarësh që ka edhe një javë punë në bashki, e thonë: hajde ta djegim shkollën, të justifikojmë rrogën, çfarë do të humbasim? Ne për të ikur që për të ikur kemi. Por, çështja është pse do të ikësh me turp? Se për shembull, Voltana, ajo s’do të bëjë kurrë hajër se u pa, një gjë bëri e nuk e qullosi dot, tani do të mbahet mend tërë jetën që dogji shkollën. Bujar Nishanit i rroftë që ishte President! Do mbahet mend tërë jetën që prishi këndin e lodrave të kalamajve”.

Duke nënvizuar se zgjedhjet e 30 qershorit do jenë një ditë feste dhe askush në Tiranë nuk do guxojë t’i prishë ato, Veliaj theksoi se ata që drejtojnë sot opozitën nuk kanë hallin e shqiptarëve, por të interesave të tyre, nga frika për t’u përballur me drejtësinë. “Këta janë turistë, vijnë po gjetën delet t’i gënjejnë që t’i votojnë prapë dhe pastaj të vazhdojnë jetën në Hollandë. Pas 30 qershorit, më 1 korrik Lulin e ke në Hollandë, ne do të gdhihemi prapë këtu; ndërsa ata, më datë 1 korrik, po nuk iu eci skema e prishjes së zgjedhjeve, do ikin ose për pushime ose do të kthehen në Hollandë. Këta kalamajtë i kanë jashtë, shpitë i kanë jashtë, i kanë bërë me pasaporta të huaja, dhe thonë: punë e madhe se u dogj Shqipëria. Prandaj iu them të gjithëve në takime, edhe demokratëve, bëni llogaritë tuaja, shihni familjet tuaja”.

e.ll./dita