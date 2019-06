Veliaj bën “guidë” në Tiranën e së ardhmes

Ditët e fundit, kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj ka prezantuar një sërë projektesh të reja gjatë takimeve me banorët në njësi të ndryshme.

Njëherazi edhe kandidat për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Tiranës, pasditen e sotme, Veliaj ka marrë vetë në dorë timonin, dhe i shoqëruar nga një gazetar i TCH, ka bërë një “guidë” ndryshe në Tiranë, duke përmendur edhe projektet më të rëndësishme për 4 vitet e ardhshme.

Ndër të tjera ai tha: “Tani jemi tek Bulevardi Zogu I, ketu do bëjmë një ndërhyrje masive, pra duke filluar nga sheshi Skënderbej deri tek Bulevardi i Ri, ku do kthehet në një hapësirë komerciale. Të gjitha këto pllakat që vibrojnë do hiqen, ne do e kthejmë të gjithë në një hapësirë kryesisht të fokusuar tek dyqanet, fashion, restorantet.

Pra do kthejmë gjithë fasadat e pallateve. Trotuaret në krah do zgjerohen. Bulevardi i ri, në dallim nga shumë bulevarde të tjera në Shqipëri, ka më shumë hapësirë për këmbësorë, parqe lineare, makinat kanë dy korsi. Është një hapësirë me gjelbërim. Ndërkohë që, këtu do jetë një park qendror.

Pra, afërsia me një park qendror cilësor ia kthen vlerën zonës. Këtu do të jetë një stacion fundor, ku treni do sillet si tren elektrik në qytet.

Më tej Veliaj shtoi: ”Jemi tek rruga e Durrësit, ku do ndërtohet një hotel i madh. Pasi ata që vijnë duan një vend ku t’i kenë gjërat afër”.

Ndër të tjera, Veliaj ka përmendur edhe investimet e bëra në rrugë, duke vendosur rampat, në funksion të personave me aftësi ndryshe dhe të nënave që lëvizin me karrocë. Ai tha: “Për njerëzit me aftësi ndryshe ka një ashensor. Pra nga sheshi Skënderbej, kalon direkt në ashensor”.

Kryetari i Bashkisë nuk harroi të përmendë edhe nismën e mbjelljes së pemëve, e cila i ka shtuar gjelbërimin Tiranës.

