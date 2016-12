Veliaj: Besnik Aliaj, hipokrit, ka përfituar nga qeveria 500 mijë euro punë në një vit

Pas deklaratës së këshilltarit demokrat, Besnik Aliaj, se do të jepte dorëheqjen nëse do të kalonte Plani i Përgjithshëm Vendor, ka reaguar kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i cili ka bërë të ditur se arsyeja e vërtetë e mungesës edhe në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak lidhet me faktin se nga fondet publike në Tiranë ashtu sikurse e bënë edhe në Bashkinë e Shkodrës.

“Në qoftë se ka qenë 4 orë emision dhe ndihet i sqaruar dhe e ka sëkëlldi të vi dhe të votoj pro ky është problem tjetër, nuk mund të quhet ky kërcënim. Në qoftë se është sot konsulenti i qeverisë dhe këtë gjë që bën Boeri për Tiranën, për 400 mijë euro e bën Bensik Aliaj për Shkodrën dhe këtej shitet si opozitar dhe këtej ha bukën e qeverisë, ky është problemi i tij, nuk është problemi im. Pra, në qoftë se ju e quani këtë kërcënim, pra një njeri që është paguar më shumë sesa Stefano Boeri 400 mijë euro dhe ky është eksperti juaj kryesor, ka qenë dje 3 orë në mbledhje, nuk ka pasur asnjë hezitim”, tha Veliaj gjatë reagimit të tij në mbledhjen e Këshillit Bashkia.

Jo vetëm kaq, por ai bëri të ditur se Aliaj ka qenë edhe autori i projektit të rikonstruksionit të Liceut Artistik.

“Ky është një njeri që sapo bëri edhe projektin e Liceut të Bashkisë së Tiranës. Ky është një njeri, i cili në të gjitha e-mail-et që kam këtu, meqë për transparencë, të gjitha këto me jeshile janë ftesat e tij personalisht. Tani, studio Metropolis dhe universiteti Polis deri më sot, vetëm për diskutim publik në Bashkinë e Vlorës është paguar 26 mijë euro. Tani nëqoftëse kjo transparencë , ai e quan kërcënim, unë atij, rruga mbarë, ju e keni, por deri tani me të gjithë ato që ju llogarita ka fituar 500 mijë euro punë publike nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, drejtuar nga zoti Edi Rama”, shtoi Veliaj.

Ai u shpreh se pretendimet e tij për kërcënime nuk kanë asnjë bazë dhe janë një përpjekje për të shmangur arsyet e vërteta të kësaj mungese në këtë mbledhje.

“Bëhet një aludim sikur ky është kërcënuar, pikërisht se nuk është prezent të vi prezent dhe do t’ja them në sy. Më duket hipokrizi që pasi merr gjysmë milioni euro nga taksa-paguesit, pasi nuk e ke kaluar planin e Shkodrës, pasi Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës e ka nxjerrë me shkelma nga bashkia sepse edhe pse jeni të së njëjtës parti përpara interesit publik, Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës nuk mund të vej gjysmë milion euro te Besnik Aliaj dhe në momentin që kjo hipokrizi del sheshit, kjo nuk mund të quhet kërcënim. Jam gati t’i ofroj mbrojtje nga kushdo, por ky nuk është kërcënim, të bësh transparencë sesi anëtari juaj, i vetmi urbanist që keni, pasi merr gjysmë milionë euro nga qeveria refuzon të vi në këtë debat, atëherë do të thotë që qenka pro, ose i vjen turp. Unë e kuptoj ai është një arrivist, i cili do edhe milionat, do edhe karrierën në parti, kam më shumë respekt për ju, që pavarësisht se çfarë thoni në drejtimin tim, i pranoj si pjesë e gjuhës politike. Por, të paktën ju keni integritetin që nuk hani edhe bukën e qeverisë edhe vini pastaj dhe pështyni në darkë, të paktën jeni konsistent”, tha Veliaj.