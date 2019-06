Veliaj: Djegia e shkollave nga opozita, si lëvizja e ‘Ku Klux Klan-it’, po djeg një aspiratë

Erion Veliaj, kandidati i koalicionit të majtë për Bashkinë e Tiranës, e krahasoi dhunën e përdorur nga opozita ndaj shkollave me sulmet e “Ku Klux Klan”-it, një organizatë ekstreme e djathtë në Amerikë që mbilltë terror dhe mbanin pishtarë në duar.

“Kur një kryetar bashkie mobilizon të gjithë njerëzit, komplet si ‘Ku Klux Klan’, me zjarr në dorë, për të djegur shkolla, për të djegur sakrificën e atyre përpara nesh, edhe ka shumë njerëz që ndoshta me të drejtë edhe kanë thënë këta janë frustruar, këta janë të mërzitur, por a është kjo mënyra për të treguar që ne jemi mërzitur?! Nëse populli nuk të do dhe nuk të voton, ndoshta duhet të vish me një program tjetër, me një alternativë më të mirë; ndoshta duhet të bësh një bilanc, se nëse nuk ke ndërtuar asnjë shkollë, të paktën mos digj asnjë shkollë. Ky është minimumi që mund të bësh”, tha Veliaj.

Ai theksoi se djegia e institucioneve arsimore nga militantët e djathtë është tregues i përpjekjeve të opozitës për të djegur aspiratën e shqiptarëve. “Me këtë teori, meqë unë jam kryetar bashkie, mund të mos dua zgjedhje kurrë dhe mund të mobilizoj gjithë qytetin, Policinë Bashkiake, që t’i hidhet në sulm Policisë së Shtetit, mund të mobilizoj të gjithë ata që sot janë pjesë e organizmave tanë dhe të them, hajde dalim nga misioni dhe shkojmë dhunojmë. Kur dikush djeg një shkollë, nuk është se po djeg vetëm një ndërtesë, po djeg një aspiratë”, deklaroi Veliaj.

Kreu i Bashkisë u shpreh se sjellja e kolegëve të tij në bashkitë e djathta bie ndesh me detyrat dhe me misionin që duhet të jetë një kryetar bashkie, që është ai i të shërbyerit ndaj qytetarëve. “Sa kontrast bën kjo lloj bisedë, me biseda të tjera që po dëgjojmë. Imagjinoni sikur këtë bisedë ta bënim në një mënyrë krejt tjetër, sikur unë ta filloja bisedën duke thënë; tani të gjithë siç jemi këtu, ne Bashkinë e kemi, nuk kemi arsye ta lëmë, do shkojmë te “Shkolla e Kuqe” që është KZAZ-ja, dhe të gjithë bashkë do rrihemi me policinë. Ju do thoni, ky është çmendur, s’është misioni ynë ky i Bashkisë, s’është misioni i qytetarëve. Imagjinoni pastaj t’ju thosha, siç do mbarojmë te ‘Shkolla e Kuqe’, kemi një KZAZ tjetër nga ana tjetër e sheshit, te Muzeu Kombëtar, dhe do shkojmë të thyejmë dhe do vëmë zjarr aty. Ju do thoshit, ky është çmendur, s’ka mundësi që një njeri normal në vitin 2019 të bëjë këtë bisedë në qytetin e Tiranës. Fatkeqësisht, kjo bisedë po ndodh. Ka kryetarë bashkie, kolegë të mi, që në vend të flasin se si do e rregullojmë nga Sheshi kryesor i qytetit e deri te rrugica më e largët, nga trungu te dega më e largët, si do të çojmë asfaltin, si do të çojmë sahatin, si do të çojmë ashensorin, si do të çojmë një minipark, një stol, si do të çojmë një gjelbërim, janë duke u zënë më njëri-tjetrin, duke mobilizuar njerëzit, qytetarët si do shkojmë t’i bllokojmë”, theksoi Veliaj.

l.h/ dita