PD në vendore? Veliaj: Të shohim ç’do ti thotë Moska

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj në një intervistë në Report Tv u shpreh se me apo pa opozitën, Partia Socialiste do të futet në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Ai tha se, as PD-ja nuk e di aktualisht se çfarë do të bëjë, pasi vendimi merret në Moskë.

“Me shumë gjasa e di dikush në Moskë nëse do të marrë PD-ja pjesë në zgjedhje apo jo. Kjo është e vërteta. Përsa kohë që investigimet në Amerikë, thonë se një kompani ruse bën pagesë të partisë Demokratike.

Dhe nëse lekët vijnë nga Moska dhe Basha refuzon që të shkojë në prokurori. Një parti që financohet nga para ruse, mesa duket në Moskë u vendos, duhet të pyesim Moskën nëse PD-ja do të marrë pjesë në zgjedhje” tha Veliaj.

Përsa i përket marrëdhënieve me Edi Ramën, ai tha se janë shumë të mira, ndërsa ‘thumboi’ opozitën duke thënë se ajo shpreson që kryetari i bashkisë dhe kryeministri të shkojnë si mos më keq, kjo e gjitha për të përfituar.

Kryetari i bashkisë theksoi se është gati jo vetëm për mandatin e dytë në krye të bashkisë së Tiranës, por edhe për një të tretë nëse qytetarët do i besojnë drejtimin.

Veliaj gjatë intervistës ‘thumboi’ Berishën e Bashën: “Ankth, dëshpërim, dikush s’merr vizën, tjetri në gjumë”

Me apo pa opozitën, Veliaj u shpreh se: “Partia Socialiste do të futet në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. “Çfarë do t’u themi qytetarëve, që meqë rusët nuk na sollën kandidatë dhe meqë vendosën që mos hyjnë në zgjedhje nuk do të bëjmë këto shkolla.

Nëse qytetarët do të më votojnë jam këtu edhe për një mandat të tretë" tha Veliaj.

Kryebashkiaku theksoi se marrëdhëniet me kryeministrin Rama janë shumë të mira. “Shpresa e tyre e vetme është që të ndodhë që të zihen kryeministri dhe kryetari i bashkisë. Unë dhe Rama e kemi përballuar me humor këtë.

Po sajojnë dhe të kapen me shpresa të rreme, se ne do të prishim punët e njëri tjetrit. Por edhe më dhimbsen, por nuk jam terapist i Moskës”

Veliaj deklaroi se nëse opozita do të futet apo jo në zgjedhjet lokale të 30 qershorit do të vendosë Moska, pasi është një parti që financohet nga Rusia.

Për Veliajn opozita do të futet në zgjedhjet lokale, pavarësisht aksionit opozitar dhe paralajmërimeve.

“Kemi zgjedhje në 30 qershor, është mundësi për opozitën të tregojë sa vota ka, nëse fiton masivisht zgjedhjet lokale ka një argument për kërkesa të tjerë, por sa kohë të gjitha sondazhet e tregojnë opozitën pikiatë…

Si mund të iki unë nga kjo zyrë dhe ta lë Tiranën pa pastruar dhe gjelbëruar se dikush thotë ik ti dhe të vij unë. Unë jam shpresëplotë se do ti thërrasin mendjen dhe të vijnë në 30 qershor.

Janë treguar selektiv, nuk kanë ikur nga bashkitë kjo më thotë se u shijon ai pushtet. Fakti që po rrinë në bashki tregon se do të bëjnë betejë për Shkodrën, Vorën, Kamzën, etj” tha ai.

