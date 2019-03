Veliaj: Shkojmë në zgjedhje, ç’ndodh në 30 korrik nëse s’ka votime

Në 30 qershor do të ketë zgjedhje edhe nëse opozita nuk bëhet pjesë e tyre. Këtë e deklaroi sot kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj duke folur gjatë emisionit “Opinion”, ku ndër të tjera theksoi se ai vet dhe Partia Socialiste do të vijojnë të ftojnë qytetarët që ta votojnë për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Tiranës.

Ai theksoi gjithashtu se mbajtja e zgjedhjeve vendore në datën e dekretuar nga Presidenti i Republikës bëhet diçka e detyruar sepse në 30 korrik atij si kryetar bashkie i mbaron mandati dhe pas kësaj date për shkak të specifikës së ligjit pushtetin vendor s’ka askush që mund të ushtrojë kompetencat për administrimin e punëve të përditshme të qytetit.

“Unë nuk kandidoj për të marrë pëlqimin e opozitës. Unë kandidoj për të marrë bekimin, uratën e zgjedhësve. Nëse opozita nuk vjen është turpi i tyre. Nëse unë vazhdoj bëj punën është nderi im dhe atyre qytetarëve. Unë jam betuar një muaj pasi u votova në zgjedhjet e qershorit 2015. Do të thotë që mbas betimit tim në 4 vjet pra në 30 korrik skadon mandati im. Kryetari i Bashkisë së Tiranës duhet të firmosë çdo ditë. Unë kam një bllok tre orë vetëm firmos shkresa nga toka që shpronësoj për varreza, nga qumështi që shkon nëpër kopshte e çerdhe, nga pemët që do mbillen, nga ujësjellës kanalizimet, nga mbledhjet e bordit që caktohet si duhet të zgjerohet Bovilla. Pra në dallim nga ministria që ka një titullar politik dhe sekretar të përgjithshëm që menaxhon administratën, menaxheri i qytetit është i njëjti person, kryetari i Bashksië. Pra, në momentin që kryetari i Bashkisë nuk bën punën e vet do të thotë që nuk shkon nesër furnizimi në kopshte e çerdhe, nuk varrosen njerëz sepse duhet të bësh gjithë urdhrat e punës…”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës.

Gjithashtu ai shtoi se sjellja e opozitës është e papranueshme pasi një pakicë nuk mund ti imponohet një shumice të ligjshme të dalë nga vota.

“Ky është bullizëm. Bullizëm. Të gjithë prindërit që na ndjekin i mësojnë fëmijët e tyre. Nëse tek klasa jote është një pakicë, një rrugaç, një lac i vogël që ju detyron të bëni gjëra kundër vullnetit tuaj, ju do grupoheni bashkë do i thërrisni drejtoreshës, i thoni mësuese, pra të bërit me dhunë të një dëshire, të një minorace nuk mund të jetë rend shoqëror, nuk mund të pranohet si normë, ndaj ajo që thoni është le të bëjmë atë gjë që shqiptari ka bërë tipikisht që është shprehja hapi rrugë budallait. Si mund t’ui hapim rrugë budallait?”, tha Veliaj.

Nga ana tjetër kryebashkiaku i Tiranës u shpreh se nuk e shqetësonte bojkoti i opozitës, pasi një gjë e tillë në Këshillin Bashkiak të Tiranës ka vite që ndodh prej të djathtëve.

“Ndoshta për ju është gjë e re që nuk i kemi në. Unë kam 2 vite e gjysmë që nuk i kam në Këshill Bashkiak. Ai është parlamenti im, pra nëse më pyet se çfarë më lë mua pa gjumë, kjo nuk më lë se unë dy vite e gjysmë i kam marrë vendimet pa ta. Nuk kanë ardhur për vendimet e ndihmës ekonomike. S’po flas për gjëra politike që lënë shenjë për kryetarin e Bashkisë, për pagesën e aftësisë së kufizuar, për bonusin e energjisë, të qirasë, për banesat sociale. Të pyesësh një kryetar bashkie që ka dy vite e gjysmë që e drejton bashkinë pa ta. Kur marrin rrogën se marrin rrogën si këshilltarë, pra vijnë aty sa për të marrë rrogën dhe ikin”, u shpreh Veliaj.

v.l/ Dita