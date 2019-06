Veliaj: Edhe KiE do vijë të vëzhgojë zgjedhjet. Do monitorohen nga mbi 1000 vëzhgues të huaj

Zgjedhjet lokale që do mbahen të dielën do të monitorohen nga afër nga një trupë shumë e madhe vëzhguesish ndërkombëtar. Përveç atyre të OSBE-ODIHR-it, në Shqipëri do të mbërrijnë edhe një numër tjetër vëzhguesish nga organizma dhe institucione të rëndësishme ndërkombëtare siç është edhe Kongresi i Këshillit të Europës. Kandidati socialistë, njëherësh kryetar i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj bëri të ditur sot gjatë takimit elektoral në zonën e Dajtit dhe Freskut se në total deri më tani janë regjistruar plotë 900 vëzhgues në zgjedhje.

“Tani që kanë mbaruar komplet, tani që janë komplet të falimentuar, që i ka plasur sherri, Saliut me Lulin, tani që i ka plasur sherri Lulit me kryetarët e bashkive që i mori në qafë dhe që për tre ditë do i nxjerrë të gjithë në rrugë, tani që po shpërbëhen, që u kanë dalë parti të tjera, tani që s’u bindet më njeri se përfundon në burg dhe pastaj s’del nga Shqipëria po preku zgjedhjet, tani që ka prekur fundin mendoi që t’ia fuste edhe një rrenë tjetër dhe sot e pashë Lul Bashën dhe tha: Nuk do ketë vëzhgues të huaj dhe në një moment mendova që hunda po i rritej aq shumë, thashë do na thyejë televizorin duke iu rritur hunda se po shtoheshin rrenat. Raporti i fundit nga KQZ është që deri më sot janë 40 organizata të huaja dhe 900 vëzhgues në total me të gjithë stafet mbështetëse që do të vëzhgojnë zgjedhjet në Shqipëri dhe jam i bindur që nesër do të kalojnë mbi 1000”, u shpreh Veliaj.

Duke e konsideruar të pavërtetë dhe të gënjeshtërt lajmin e bërë të ditur nga kryetari i opozitës, Veliaj bëri të ditur se kryetarët e bashkive të djathta kanë mashtruar përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Vendore, duke i bërë të ditur se në Shqipëri ditën e diel i pret lufta. Veliaj theksoi se në cilësinë edhe të përfaqësuesit të kryetarëve të bashkive të Shqipërisë në këtë Kongres ka informuar zyrtarisht këtë autoritet për të vërtetën dhe duke i garantuar se asgjë e keqe nuk do të ndodh. Ndaj tha ai pas këtij sqarimi Kongresi i Këshillit të Europës do jetë në Shqipëri të dielën për të monitoruar zgjedhjet.

“Po çfarë kishte ndodhur? Ishte një organizatë, pra një nga 40 organizatat e cila thoshte që kemi marrë raportime për dhunë. Kjo organizata nuk është Këshilli i Evropës, është një trupë vullnetare brenda Këshillit të Evropës, që quhet Kongresi i Autoriteteve Vendore. Nga e di unë këtë? Se unë si kryetar i bashkive të Shqipërisë jam përfaqësues i Shqipërisë në këtë Kongres, por Luli s’ka si ta dijë këtë se kur ishte kryetar bashkie, jo që s’dinte ku binte Kongresi, nuk dinte ku binte Sahati, shkolla, ku binte kopshti, çerdhja. Çfarë ndodhi? Duke qenë se pjesë e delegacionit që kryesoj unë në Kongresin e Këshillit të Evropës, pra në këtë trupë, brenda një institucioni që ka disa organizma kishin marrë gjithashtu informacion nga Voltana dhe kur marrin informacion nga bashkiakë të tjerë që thonë: Ne këtu ju presim me zjarr, ju presim me gurë, ju qëllojmë me fishekzjarrë, ata thanë, dy duar për një kokë, nëse kjo e çmenduara të vret, pse të shkojmë? Pasi fola me përfaqësuesit e Kongresit dhe pasi u thashë që ne shqiptarët nuk jemi të dhunshëm, një grup i vogël kryetarësh bashkie që djegin shkolla nuk përfaqëson bujarinë dhe mikpritjen shqiptare, edhe Kongresi i Këshillit të Evropës do të jetë këtë fundjavë në Tiranë për të vëzhguar zgjedhjet”, tha Veliaj.

